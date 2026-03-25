Thể thao

Ronaldo Jr. bất ngờ tập luyện cùng U16 Real Madrid khi trở lại Tây Ban Nha

Quốc An

(NLĐO) - Sau khi gia đình Ronaldo trở lại Tây Ban Nha, Ronaldo Jr. mới đây đã xuất hiện trong màu áo U16 Real Madrid.

Con trai cả của Ronaldo, Ronaldo Jr., đang tập luyện cùng học viện Real Madrid, trong lứa U16 vào hôm nay (25-3).

Đây được xem như một bước chuẩn bị cho khả năng gia nhập các đội trẻ của CLB Hoàng gia Tây Ban Nha trong tương lai gần.

Ronaldo Jr (15 tuổi) từng tập luyện cùng đội U16 của Real Madrid. Cầu thủ trẻ này thi đấu ở vị trí tiền đạo và hiện thuộc học viện của Al Nassr, đội bóng mà người cha gia nhập từ tháng 12-2022 và thi đấu đến nay.

Ronaldo Jr. tập luyện cùng U16 Real Madrid khi trở lại Tây Ban Nha - Ảnh 1.

Ronaldo Jr. tập luyện trong màu áo U16 Real Madrid

Nếu chuyển đến Real Madrid, Ronaldo Jr sẽ khoác áo CLB nơi người cha đang là chân sút vĩ đại nhất lịch sử với 450 bàn thắng sau 438 trận. Trong 9 năm thi đấu tại thủ đô Tây Ban Nha, Ronaldo giành 4 chức vô địch UEFA Champions League, 2 danh hiệu La Liga và 2 cúp Copa del Rey.

Trước khi đến Al Nassr, Ronaldo Jr từng chơi trong các đội trẻ của Man United và Juventus, hai CLB cũ khác mà siêu sao Bồ Đào Nha từng thi đấu trong những năm gần đây.

Dù sinh ra tại Mỹ, Ronaldo Jr đã nhận lần triệu tập đầu tiên lên đội trẻ Bồ Đào Nha vào tháng 5 năm ngoái. Anh ra mắt đội U15 trong trận gặp Nhật Bản tại Giải Vlatko Markovic International Tournament và sau đó tiếp tục thi đấu ở cấp độ U17.

Trong khi đó, Ronaldo ở 41 tuổi, là đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2008 và đang giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển với 143 bàn sau 226 trận.

Messi sắp phá kỷ lục vĩ đại của Ronaldo từ năm 2024

Messi sắp phá kỷ lục vĩ đại của Ronaldo từ năm 2024

(NLĐO) - Lionel Messi đứng trước ngưỡng cửa chinh phục cột mốc vĩ đại tiếp theo trong sự nghiệp theo cách có thể ấn tượng hơn cả kình địch Cristiano Ronaldo.

Ronaldo "bỏ chạy" cùng gia đình đến Tây Ban Nha vì chiến sự ở Trung Đông

(NLĐO) - Giữa tình hình chiến sự lan rộng tại Trung Đông, Ronaldo được cho đã rời Ả Rập Saudi bằng chuyên cơ riêng để đến Tây Ban Nha.

Ronaldo đầu tư vào CLB có mục tiêu thăng hạng lên La Liga

(NLĐO) - Cristiano Ronaldo đã mua 25% cổ phần CLB UD Almería, đội đang thi đấu tại Segunda División và cạnh tranh suất thăng hạng La Liga.

