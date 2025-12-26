Ronaldo, Haaland và các ngôi sao bóng đá tưng bừng đón Giáng sinh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Ronaldo, Haaland và các ngôi sao bóng đá tưng bừng đón Giáng sinh

Hải Hưng

(NLĐO) – Hoà chung không khí Giáng sinh rộn ràng lan tỏa khắp nơi, nhiều ngôi sao bóng đá cũng tạm rời xa sân cỏ để tận hưởng khoảnh khắc ấm áp bên gia đình.

Các siêu sao bóng đá như Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Gianluigi Donnarumma, Marcus Rashford, Alisson Becker , Thiago Silva … đã chia sẻ cách họ đón Giáng sinh cùng những người thân yêu.

Chùm ảnh các ngôi sao bóng đá đón Giáng sinh 2025 - Ảnh 1.

Hình ảnh siêu sao Cristiano Ronaldo cùng hôn thê Georgina Rodriguez và các con mừng Giáng sinh trong đồ bộ. Ảnh: The Sun

Chùm ảnh các ngôi sao bóng đá đón Giáng sinh 2025 - Ảnh 2.

Erling Haaland dịp này đã cùng bạn gái Isabel về quê nhà Na Uy nghỉ lễ. Tiền đạo Man City hoá trang thành ông già Noel vác một bao đầy quà rồi đăng lên trang cá nhân kèm dòng chữ "Chúc mừng Giáng sinh". Ảnh: The Sun

Chùm ảnh các ngôi sao bóng đá đón Giáng sinh 2025 - Ảnh 3.

Tiền đạo Robert Lewandowski khoe ảnh chụp cùng gia đình trên ghế sofa, tất cả đều mặc đồ đồng bộ với áo và quần họa tiết kẻ ca-rô màu đỏ. Ảnh: Theo nguồn đăng tải gốc

Chùm ảnh các ngôi sao bóng đá đón Giáng sinh 2025 - Ảnh 4.

Cựu trung vệ Chelsea Thiago Silva chọn phong cách giản dị với áo đen và quần short xám khi chụp ảnh cùng gia đình trước cây thông Noel khổng lồ. Ảnh: Instagram/ThiagoSilva

Chùm ảnh các ngôi sao bóng đá đón Giáng sinh 2025 - Ảnh 5.

Tương tự, thủ môn Liverpool Alisson Becker xuất hiện trong chiếc áo polo trắng bên cạnh vợ và các con. Ảnh: Instagram/Alisson

Chùm ảnh các ngôi sao bóng đá đón Giáng sinh 2025 - Ảnh 6.

Thủ thành Gianluigi Donnarumma của Man City cũng làm điều tương tự khi rạng rỡ bên con nhỏ và bạn đời. Ảnh: Instagram / GianluigiDonnarumma

Chùm ảnh các ngôi sao bóng đá đón Giáng sinh 2025 - Ảnh 7.

Thủ môn Manuel Neuer của Bayern Munich được nhìn thấy mặc quần short đứng trên bãi biển cạnh một cây thông Noel. Ảnh: Instagram/ManuelNeuer

Chùm ảnh các ngôi sao bóng đá đón Giáng sinh 2025 - Ảnh 8.

Tiền đạo Marcus Rashford với hình ảnh đang trang trí cây thông Noel vào đêm Giáng sinh. Ảnh: Ảnh: Instagram/MarcusRashford

Chùm ảnh các ngôi sao bóng đá đón Giáng sinh 2025 - Ảnh 9.

Cựu ngôi sao Man Utd Jesse Lingard cũng tạo dáng bên cây thông Noel khi hoà chung vào không khí Giáng sinh. Ảnh: Instagram/JesseLingard

Chùm ảnh các ngôi sao bóng đá đón Giáng sinh 2025 - Ảnh 10.

Ngôi sao bóng đá Anh Morgan Gibbs White cười tươi bên bà xã Britney De Villiers cùng các con và phía sau họ là cây thông Noel, cạnh có dòng chữ "Chúc mừng Giáng sinh". Ảnh: Instagram/MorganGibbsWhite

Chùm ảnh các ngôi sao bóng đá đón Giáng sinh 2025 - Ảnh 11.

Hậu vệ tuyển Tây Ban Nha và CLB Chelsea Marc Cucurella và gia đình cũng hưởng ứng không khí đón Giáng sinh. Ảnh: Instagram/MarcCucurella

Chùm ảnh các ngôi sao bóng đá đón Giáng sinh 2025 - Ảnh 12.

Tiền đạo Vinicius Jr của Real Madrid đón Giáng sinh cùng bạn gái mới Virginia Fonseca. Khung cảnh phía sau họ là cây thông Noel khổng lồ được trang trí bằng những chú gấu bông. Ảnh: Instagram/VirginaFonseca

Chùm ảnh các ngôi sao bóng đá đón Giáng sinh 2025 - Ảnh 13.

Tiền đạo Raphinha của Barcelona cũng rạng rỡ bên gia đình trong bức ảnh Giáng sinh. Ảnh: Instagram/Raphinha






Tin liên quan

Khi bóng đá từng là “món quà Giáng sinh” của nước Anh

Khi bóng đá từng là “món quà Giáng sinh” của nước Anh

(NLĐO) - Cách đây hơn nửa thế kỷ, bóng đá từng là “món quà” không thể thiếu tại xứ sở sương mù dịp Giáng sinh.

Vì sao bóng đá Anh luôn nóng bỏng dịp Giáng sinh, Boxing Day?

(NLĐO) – Được xem là "đặc sản truyền thống", bóng đá Anh mùa lễ hội cuối năm thực sự là món ăn tinh thần không thể thiếu với người hâm mộ trên toàn thế giới.

Cơ hội và cái bóng lịch sử của Arsenal dịp Giáng sinh

(NLĐO) - Arsenal sẽ bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh với vị thế đội dẫn đầu Ngoại hạng.

Ronaldo đón Giáng sinh Giáng sinh Haaland
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo