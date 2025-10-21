Ronaldo Jr lên tuyển U16 Bồ Đào Nha, tiến gần giấc mơ thi đấu cùng cha

Cristiano Ronaldo Jr, con trai cả của siêu sao Cristiano Ronaldo, vừa được triệu tập lần đầu vào đội tuyển U16 Bồ Đào Nha. Đây là cột mốc quan trọng trên hành trình nối nghiệp người cha siêu sao của anh.

Theo thông báo của Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF), Ronaldo Jr sẽ dự Torneio Taca das Federacoes (Cúp Liên đoàn) tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) từ ngày 30-10 đến 4-11. Trước đó, hồi tháng 5, Ronaldo Jr từng lên tuyển U15 Bồ Đào Nha dự giải quốc tế Vlatko Markovic ở Croatia, ghi 2 bàn trong 4 trận, với cú đúp vào lưới đội chủ nhà ở chung kết, dù đội nhà thua 2-3.

Ở tuổi 15, việc góp mặt trong đội U16 quốc gia là bước tiến đáng kể giúp anh tiến gần hơn tới con đường chuyên nghiệp.

Ronaldo Jr lên tuyển U16 Bồ Đào Nha, tiến gần hơn tới giấc mơ thi đấu cùng cha

Việc được gọi lên đội U16 quốc gia đợt này, cũng giúp Ronaldo Jr. tiến gần hơn tới giấc mơ sát cánh cùng người cha hơn 25 tuổi, trên tuyển Bồ Đào Nha. Đây cũng là điều mà người hâm mộ bóng đá đang hằng mong chờ.

Con trai cả của Ronaldo đến hiện tại vẫn đủ điều kiện thi đấu cho 5 đội tuyển gồm Bồ Đào Nha, Mỹ, Tây Ban Nha, Anh và Cape Verde. Tuy nhiên, anh chọn gắn bó với quê hương của cha là Bồ Đào Nha.

Ronaldo Jr cũng đang tập luyện tại học viện của CLB Al Nassr (Saudi Pro League), nơi Ronaldo đang thi đấu tại Ả Rập Saudi. Phong độ nổi bật trong màu áo đội trẻ đã giúp anh lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch Bồ Đào Nha và được trao cơ hội khoác áo U16 quốc gia.

Ronaldo chưa bao giờ giấu giếm mong muốn được sát cánh cùng cậu con trên sân cỏ chuyên nghiệp. Anh từng trả lời với Telefoot (Pháp), siêu sao Bồ Đào Nha chia sẻ: "Tôi muốn chơi bóng với con trai mình, nhưng điều đó phụ thuộc vào tôi nhiều hơn là vào thằng bé".