Ronaldo lập cột mốc vĩ đại, Al-Nassr lại lỡ chức vô địch

Cristiano Ronaldo đã ghi dấu ấn với bàn thắng thứ 100 cho Al-Nassr tối 23-8, qua đó trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử chạm mốc 100 bàn cho 4 CLB khác nhau, gồm: Real Madrid, Man United, Juventus và Al-Nassr. Tuy nhiên, niềm vui cá nhân của siêu sao Bồ Đào Nha lại bị phai mờ bởi thất bại cay đắng trên chấm 11 m ở chung kết Siêu cup Saudi tối 23-8.

Ngay từ đầu trận, Al-Nassr tràn lên tấn công. Ronaldo sớm thử thách thủ thành Mendy bằng cú móc bóng đẹp mắt phút 22, trước khi chính anh lạnh lùng ghi bàn trên chấm 11m phút 41, mở tỉ số 1-0. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, ở phút bù giờ hiệp một, Kessie tung cú sút trái phá san bằng cách biệt 1-1 để bước vào giờ nghỉ.

Ronaldo lập cột mốc mới nhưng chức vô địch thì vẫn ngoài tầm tay

Bước sang hiệp hai, Al-Nassr tiếp tục duy trì sức ép. Ronaldo có tình huống sút căng buộc Mendy cứu thua, rồi kiến tạo cho Coman nhưng cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Đến phút 73, Brozovic trừng phạt sai lầm của Kessie bằng cú cứa lòng tuyệt đẹp, đưa Al-Nassr trở lại dẫn 2-1. Song bi kịch đến ở phút 88, khi thủ môn Bento ra vào lúng túng, để đối phương đánh đầu gỡ hòa 2-2.

Trận đấu buộc phải phân định bằng loạt luân lưu. Trên chấm 11 m, Ronaldo đã hoàn thành lượt sút của mình, nhưng đồng đội Al-Khaibari thất bại ở lượt thứ tư, khiến Al-Nassr gục ngã 3-5 trước Al-Ahli.

Một lần nữa, Ronaldo và đồng đội lỡ hẹn với danh hiệu, dù anh đã thiết lập cột mốc phi thường với 450 bàn cho Real Madrid, 145 cho Man United, 101 cho Juventus, 100 cho Al-Nassr cùng 138 bàn trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha.