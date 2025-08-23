HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Ronaldo lập cột mốc vĩ đại, Al-Nassr lại lỡ chức vô địch

Quốc An - Ảnh: X

(NLĐO) - Ở trận chung kết Siêu Cúp Saudi, Ronaldo ghi dấu ấn với bàn thứ 100 cho Al-Nassr nhưng trận đấu không trọn vẹn vì chức vô địch vẫn ngoài tầm tay.

Cristiano Ronaldo đã ghi dấu ấn với bàn thắng thứ 100 cho Al-Nassr tối 23-8, qua đó trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử chạm mốc 100 bàn cho 4 CLB khác nhau, gồm: Real Madrid, Man United, Juventus và Al-Nassr. Tuy nhiên, niềm vui cá nhân của siêu sao Bồ Đào Nha lại bị phai mờ bởi thất bại cay đắng trên chấm 11 m ở chung kết Siêu cup Saudi tối 23-8.

Ngay từ đầu trận, Al-Nassr tràn lên tấn công. Ronaldo sớm thử thách thủ thành Mendy bằng cú móc bóng đẹp mắt phút 22, trước khi chính anh lạnh lùng ghi bàn trên chấm 11m phút 41, mở tỉ số 1-0. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, ở phút bù giờ hiệp một, Kessie tung cú sút trái phá san bằng cách biệt 1-1 để bước vào giờ nghỉ.

Ronaldo lập cột mốc vĩ đại, Al-Nassr lại lỡ chức vô địch - Ảnh 1.

Ronaldo lập cột mốc mới nhưng chức vô địch thì vẫn ngoài tầm tay

Bước sang hiệp hai, Al-Nassr tiếp tục duy trì sức ép. Ronaldo có tình huống sút căng buộc Mendy cứu thua, rồi kiến tạo cho Coman nhưng cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Đến phút 73, Brozovic trừng phạt sai lầm của Kessie bằng cú cứa lòng tuyệt đẹp, đưa Al-Nassr trở lại dẫn 2-1. Song bi kịch đến ở phút 88, khi thủ môn Bento ra vào lúng túng, để đối phương đánh đầu gỡ hòa 2-2.

Ronaldo lập cột mốc vĩ đại, Al-Nassr lại lỡ chức vô địch - Ảnh 2.

Trận đấu buộc phải phân định bằng loạt luân lưu. Trên chấm 11 m, Ronaldo đã hoàn thành lượt sút của mình, nhưng đồng đội Al-Khaibari thất bại ở lượt thứ tư, khiến Al-Nassr gục ngã 3-5 trước Al-Ahli.

Một lần nữa, Ronaldo và đồng đội lỡ hẹn với danh hiệu, dù anh đã thiết lập cột mốc phi thường với 450 bàn cho Real Madrid, 145 cho Man United, 101 cho Juventus, 100 cho Al-Nassr cùng 138 bàn trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha.

Tin liên quan

Đội của Ronaldo thắng 2-1, dù chỉ có 10 người trên sân

Đội của Ronaldo thắng 2-1, dù chỉ có 10 người trên sân

(NLĐO) - Al-Nassr đánh bại Al-Ittihad 2-1 trong trận cầu căng thẳng khi Ronaldo và đồng đội chỉ còn 10 người trên sân.

Son Heung-min vượt qua Messi, Ronaldo về chỉ số bất ngờ

(NLĐO) - Cầu thủ người Hàn Quốc, Son Heung-min bất ngờ trở thành vận động viên bán áo đấu chạy nhất thế giới trong tuần qua khi gia nhập LAFC.

Ronaldo muốn Al-Nassr chiêu mộ Greenwood, Man United hưởng lợi

(NLĐO) – Siêu sao Ronaldo được cho là đã đề xuất Al-Nassr chiêu mộ tiền đạo Mason Greenwood, người đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Marseille.

