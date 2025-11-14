HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Ronaldo nhận thẻ đỏ sốc, Bồ Đào Nha thua tan tác ở Ireland

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Tấm thẻ đỏ phút 60 khiến siêu sao Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm ở trận thua gây sốc 0-2 của Bồ Đào Nha trước CH Ireland tại Dublin.

Bị Hungary cầm hòa rồi để thua CH Ireland ở hai vòng đấu liên tiếp, Bồ Đào Nha mất liền 5 điểm và chưa thể giành vé dự World Cup 2026. Thủ quân Cristiano Ronaldo trong khoảnh khắc thiếu kiểm soát đã có cú vung tay tai hại, phải nhận thẻ đỏ trực tiếp lần đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Bồ Đào Nha bị "đánh úp"

Bồ Đào Nha chỉ cần một chiến thắng trên sân Aviva để chính thức đặt chân đến World Cup 2026. Họ nhập cuộc tự tin với sự hiện diện của Cristiano Ronaldo (người đã ghi 25 bàn trong 28 trận dưới thời HLV đương nhiệm Roberto Martínez). Tuy nhiên, các cơ hội của Ronaldo đều không thành công.

Ronaldo nhận thẻ đỏ sốc, Bồ Đào Nha thua tan tác ở Ireland - Ảnh 1.

Ronaldo bất lực trước hàng thủ chủ nhà CH Ireland

Cú sốc đầu tiên xảy ra theo "kịch bản" khó ai mường tượng. Phút 17, từ một tình huống đá phạt góc bên cánh phải, CH Ireland bất ngờ có bàn mở tỉ số. Troy Parrott đã nhanh chân dứt điểm cận thành sau đường chuyền trả ngược chuẩn xác của Liam Scales, khiến sân vận động Aviva như nổ tung.

Ronaldo nhận thẻ đỏ sốc, Bồ Đào Nha thua tan tác ở Ireland - Ảnh 2.

Troy Parrott (7) xuyên thủng hàng phòng ngự Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha dồn lên tìm bàn gỡ nhưng bất lực trước hàng thủ kỷ luật của đội chủ nhà. Trong khi Diogo Dalot và Joao Félix liên tục bỏ lỡ cơ hội, CH Ireland lại tung đòn kết liễu vào đúng phút bù giờ hiệp một. Từ một pha phản công nhanh, Troy Parrott tiếp tục tỏa sáng với pha xử lý bóng tuyệt vời, dứt điểm chéo góc đánh bại thủ thành Diogo Costa, nhân đôi cách biệt đầy bất ngờ.

Ronaldo nhận thẻ đỏ sốc, Bồ Đào Nha thua tan tác ở Ireland - Ảnh 3.

CH Ireland hai lần xé lưới Bồ Đào Nha

Thẻ đỏ định mệnh của Ronaldo

Bước sang hiệp hai, HLV Roberto Martínez đưa ra nhiều sự điều chỉnh nhân sự nhằm cứu vãn tình hình, nhưng mọi nỗ lực của Bồ Đào Nha đã tan thành mây khói ở phút 60.

TIN LIÊN QUAN

Trong tình huống tranh chấp không bóng trong vòng cấm CH Ireland, Cristiano Ronaldo đã thúc cùi chỏ vào lưng hậu vệ Dara O'Shea. 

Ban đầu, trọng tài rút thẻ vàng nhưng sau khi được tư vấn tham khảo VAR, trọng tài Glenn Nyberg đã thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của siêu sao 40 tuổi.

Ronaldo nhận thẻ đỏ sốc, Bồ Đào Nha thua tan tác ở Ireland - Ảnh 4.

Ronaldo nhận thẻ đỏ đầu tiên trong màu áo Bồ Đào Nha

Đây là thẻ đỏ thứ 13 trong sự nghiệp của Ronaldo, nhưng là lần đầu tiên anh bị đuổi khỏi sân trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. 

Việc thiếu người và mất đi thủ lĩnh tinh thần khiến Bồ Đào Nha hoàn toàn sụp đổ, không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chặt chẽ do thủ môn Caoimhín Kelleher chỉ huy.

Ronaldo nhận thẻ đỏ sốc, Bồ Đào Nha thua tan tác ở Ireland - Ảnh 5.

Joao Felix và đồng đội không đủ sức "gánh" Bồ Đào Nha khi không còn Ronaldo trên sân

Kết quả 2-0 được giữ nguyên đến cuối trận, trong đó Troy Parrott được bầu là "Cầu thủ xuất sắc nhất" trận. Thất bại này buộc Bồ Đào Nha phải chờ đến lượt trận cuối cùng, nơi họ sẽ tiếp đón Armenia trên sân nhà để quyết định tấm vé World Cup. 

Trong khi đó, CH Ireland tiếp tục nuôi hy vọng giành vị trí thứ hai kèm suất đi tranh vé play-off nếu đánh bại Hungary ở trận đấu cuối.

Các đội đã giành vé dự World Cup 2026:

Đồng chủ nhà (3): Mỹ, Canada, Mexico

Châu Âu (2): Anh, Pháp

Châu Á (8): Úc, Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Saudi, Qatar, Jordan, Uzbekistan

Nam Mỹ (6): Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay

Châu Phi (9): Algeria, Tunisia, Ai Cập, Ghana, Morocco, Cape Verde, Bờ Biển Ngà, Senegal, Nam Phi

Châu Đại dương (1): New Zealand

Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo CH Ireland Vòng loại World Cup thẻ đỏ khu vực châu Âu CH Ireland 2-0 Bồ Đào Nha Troy Parrott
