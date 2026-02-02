Ronaldo, Benzema lần lượt “nổi loạn”, Saudi Pro League bị đặt dấu hỏi?

Hai ngôi sao lớn nhất Saudi Pro League là Cristiano Ronaldo và Karim Benzema đồng loạt vướng mâu thuẫn với CLB chủ quản, làm dấy lên nghi vấn về làn sóng bất ổn tại giải đấu tỉ USD này.



Theo A Bola (Bồ Đào Nha), Ronaldo từ chối ra sân ở trận Al Nassr gặp Al-Riyadh tối nay (2-2), dù không chấn thương, mà do bất mãn với cách Quỹ Đầu tư công Saudi Arabia (PIF) điều hành đội bóng.

Việc Al-Nassr gần như "án binh bất động" trên thị trường chuyển nhượng, trái ngược Al-Hilal liên tục chiêu mộ sao, khiến CR7 được cho là phản ứng bằng cách "đình công".

Trong khi đó, Benzema cũng căng thẳng với Al Ittihad khi đàm phán gia hạn hợp đồng đổ vỡ. Theo truyền thông châu Âu, tiền đạo người Pháp cho rằng đề nghị mới thiếu tôn trọng khi cắt giảm lương, khiến anh từ chối thi đấu trận gặp Al-Fateh, ở vòng 18 Saudi Pro League diễn ra hôm 30-1.

Theo RMC, đề nghị này khiến Benzema bị coi là xúc phạm và thiếu tôn trọng, khi giảm lương của cầu thủ, chỉ còn khoản thu nhập đáng kể từ tiền bản quyền hình ảnh. Đây như là việc Benzema sẽ thi đấu không công, và chỉ được hưởng thu nhập từ bản quyền hình ảnh.

Việc hai biểu tượng lớn liên tiếp bất mãn với giới chủ làm dấy lên dấu hỏi về tham vọng và cách vận hành của Saudi Pro League, giải đấu từng gây sốt với hàng loạt bản hợp đồng bom tấn.

Thậm chí, điều này còn có thể kéo theo mối lo ngại cho các ngôi sao châu Âu về mặt kinh tế lâu dài, chuyên môn khi có ý định chuyển đến giải đấu của Ả Rập Saudi.