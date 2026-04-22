Ronaldo và con trai có thể cùng thi đấu chuyên nghiệp tại Al-Nassr

CLB Al Nassr đang cân nhắc phương án đặc biệt khi đôn Cristiano Ronaldo Jr lên đội một để có thể thi đấu cùng cha mình trong tương lai gần. Dù mới 15 tuổi, Ronaldo Jr đang đứng trước cơ hội tạo nên cột mốc hiếm có trong bóng đá thế giới khi có thể sát cánh cùng người cha nổi tiếng trên sân cỏ chuyên nghiệp.

Theo tờ Al-Wiam (Ả Rập Saudi ), ban lãnh đạo Al-Nassr đánh giá rất cao tiềm năng của cầu thủ trẻ này và đang nghiêm túc xem xét khả năng trao cơ hội lên đội một. Nếu điều đó trở thành hiện thực, người hâm mộ sẽ được chứng kiến viễn cảnh hai thế hệ nhà Ronaldo cùng thi đấu trong một trận chính thức, điều vốn chỉ xuất hiện trong những giấc mơ.

Trong nhiều năm qua, Ronaldo Jr luôn theo chân cha, rèn luyện tại các học viện trẻ của những CLB hàng đầu mà Ronaldo từng khoác áo. Cậu từng có thời gian tập luyện tại lò đào tạo của Real Madrid, Man United, Juventus và phát triển qua nhiều môi trường bóng đá đỉnh cao.

Không chỉ gây chú ý bởi danh tiếng gia đình, Ronaldo Jr còn sở hữu thành tích thi đấu ấn tượng. Cậu từng ghi tới 58 bàn sau 23 trận cho đội U9 Juventus và tiếp tục duy trì phong độ với 56 bàn sau 27 trận ở cấp độ U15 của Al-Nassr.

Con trai Ronaldo ở 15 tuổi nhưng đã khoác áo nhiều tuyển trẻ của Bồ Đào Nha và giành chức vô địch World Cup U17.

Việc được cân nhắc đôn lên đội một ở tuổi 15 cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của tài năng trẻ này. Trước đó, Ronaldo cũng nhiều lần bày tỏ khát khao lớn nhất trong giai đoạn cuối sự nghiệp: được một lần thi đấu chuyên nghiệp cùng con trai, một giấc mơ giờ đây đang dần trở nên khả thi.