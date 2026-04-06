Thời sự Xã hội

Rủ nhau chạy xe máy đi “săn mây”, 6 thiếu niên bị xử lý

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Công an phát hiện 6 thiếu niên chạy xe máy đi “săn mây” tại Tây Ninh, vi phạm nhiều lỗi giao thông

Ngày 6-4, Công an xã Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) cho biết vừa lập biên bản xử lý 6 thiếu niên điều khiển xe máy đi "săn mây" nhưng vi phạm nhiều quy định về an toàn giao thông.

- Ảnh 1.

6 thiếu niên chưa đủ tuổi lái xe máy rủ nhau đi “săn mây” bị xử lý. Ảnh: C.A

Theo thông tin ban đầu, sáng 5-4, trong lúc tuần tra trên địa bàn, tổ công tác phát hiện nhóm thiếu niên đi trên 6 xe máy nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định các trường hợp này vi phạm nhiều lỗi như chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, không có giấy phép lái xe và không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Ngoài việc xử lý các thiếu niên vi phạm, cơ quan công an cũng làm việc với phụ huynh vì đã giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi này có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng đối với mỗi trường hợp.

Công an xã Dương Minh Châu cho hay tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe khi chưa đủ điều kiện, thậm chí chạy xe biểu diễn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự, dễ dẫn đến tai nạn giao thông hoặc phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cơ quan công an khuyến cáo các gia đình không giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển; đồng thời nhắc nhở thanh thiếu niên chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông, tránh tụ tập gây mất trật tự công cộng.

Thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

Công an Tây Ninh bắt đối tượng mua bán súng nén khí qua mạng

Công an Tây Ninh bắt đối tượng mua bán súng nén khí qua mạng

(NLĐO)- Công an Tây Ninh bắt Nguyễn Thanh Tùng sau khi phát hiện rao bán súng nén khí trên mạng; giám định xác định đây là vũ khí quân dụng.

Công an Tây Ninh bắt giữ đối tượng bị Công an Khánh Hòa truy nã

(NLĐO)- Trong lúc giải quyết vụ việc, Công an xã Phước Chỉ, tỉnh Tây Ninh phát hiện bắt giữ Nguyễn Tấn Dầu, đối tượng bị Công an tỉnh Khánh Hòa truy nã

