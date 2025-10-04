Ruben Amorim bên bờ vực bị Man United sa thải

Thất bại 1-3 của Man United trước Brentford cách đây một tuần được xem như giọt nước tràn ly, đẩy HLV người Bồ Đào Nha Ruben Amorim vào tình thế gần như không còn đường lùi.

Sir Jim Ratcliffe, đồng chủ sở hữu của Man United, được cho là đã thay đổi quan điểm và không còn tiếp tục kiên nhẫn với dự án mà ông từng kỳ vọng sẽ tạo bước ngoặt cho CLB.

Man United thua 3 sau sáu vòng đấu mở màn Ngoại hạng Anh

Trận gặp Sunderland tại Old Trafford đêm 4-10 có thể trở thành điểm nóng định đoạt số phận của Amorim. Chỉ cần Man United sẩy chân lần nữa, theo giới quan sát, nhiều khả năng dàn lãnh đạo CLB sẽ đưa ra quyết định sa thải HLV ngay lập tức.

Dù mức bồi thường hợp đồng có thể lên tới 12 triệu bảng, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" hiểu rằng cái giá phải trả cho một mùa giải thất bại còn lớn hơn nhiều nếu tiếp tục duy trì lối chơi tệ hại như hiện nay.

Ruben Amorim nhận "tối hậu thư" trước cuộc đối đầu Sunderland đêm 4-10

Ở tuổi 40, Amorim từng được kỳ vọng mang lại luồng sinh khí mới cho đội bóng khổng lồ nước Anh. Nhưng thực tế phũ phàng cho thấy ông đã đánh mất niềm tin từ phòng thay đồ lẫn khán đài.

Nhiều trụ cột cảm thấy bế tắc trong hệ thống 3-4-2-1 quá cứng nhắc, trong khi những huyền thoại CLB như Wayne Rooney hay Gary Neville công khai chỉ trích sự thiếu linh hoạt chiến thuật.

Áp lực dư luận, cộng hưởng với chuỗi kết quả nghèo nàn, đã khiến chiếc ghế của Amorim trở nên lung lay dữ dội.

Amorim "thanh lý" toàn bộ hàng công Man United

Sai lầm lớn nhất của HLV người Bồ còn nằm ở chính sách nhân sự. Mùa hè vừa qua, ông mạnh tay "thanh lọc" hàng công, đẩy đi Marcus Rashford, Rasmus Hojlund, Antony, Alejandro Garnacho và Jadon Sancho – những cái tên bị xem là "gánh nặng". Tuy nhiên, trớ trêu thay, tất cả đều hồi sinh rực rỡ ở các CLB mới.

... nhưng Marcus Rashford đang tỏa sáng rực rỡ tại Barcelona

Rashford lập cú đúp trong ngày ra mắt Barcelona tại Champions League và đang có phong độ cực tốt. Hojlund bùng nổ cùng Napoli. Garnacho ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo Chelsea trong khi Antony cũng như Sancho cũng đang tìm lại chính mình tại Betis và Aston Villa.

Rasmus Hojlund bùng nổ tại Napoli

Những bàn thắng, đường kiến tạo của dàn cầu thủ "gánh nặng" ấy chẳng khác nào nhát dao xoáy vào lòng CĐV Quỷ đỏ, bởi tổng giá trị hơn 328 triệu bảng của nhóm cầu thủ này chỉ thu về chưa đầy 1/3 khi phải bán tháo.

Trong khi đó, Amorim chi ra hơn 133 triệu bảng để đưa về Bryan Mbeumo và Matheus Cunha nhưng hiệu quả chưa đạt kỳ vọng.

Chính sách nhân sự bị coi là sai lầm kép: Vừa làm mất tài sản lớn, vừa khiến nội bộ chia rẽ và đội bóng suy yếu.

Hàng công mới trị giá trên 200 triệu bảng của Amorim chưa cho thấy hiệu quả

Sự kiên nhẫn từ thượng tầng Old Trafford vốn đã mong manh, nay càng cạn kiệt khi chứng kiến những "người thừa" tỏa sáng ở châu Âu.

Với tỉ phú Ratcliffe, Man United không thể tiếp tục mất thời gian trong một dự án đang sa lầy cả trên sân cỏ lẫn tài chính.

Tất cả đều hiểu Amorim đã phải nhận "tối hậu thư", giờ đây chỉ còn chờ phán quyết cuối cùng.

Bản thân HLV người Bồ cũng thừa nhận ông "không còn nhiều thời gian" và rằng "mọi thứ chỉ được quyết định bằng kết quả". Nhưng nhìn vào thực tế, cơ hội lật ngược tình thế gần như bằng không. Old Trafford đã quen với chuỗi thất vọng, cầu thủ không còn niềm tin, còn người hâm mộ thì chỉ đếm ngược ngày thay đổi.

Amorim đến với giấc mơ lớn, nhưng có lẽ sẽ phải rời đi trong cay đắng. Khi tối hậu thư đã được trao, và niềm tin đã mất, ông sẽ phải trả giá cho công việc thiếu hiệu quả của mình.