HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Ruben Amorim chia tay Man United: Đoạn kết tất yếu và tốn kém

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Ruben Amorim không hề căng thẳng, lo lắng sau khi nhận quyết định sa thải từ Man United, một phần vì khoản bồi thường khổng lồ cho việc ông rời đi.

Vài giờ sau khi thông báo thanh lý hợp đồng được đăng tải trên trang chủ Man United, Ruben Amorim xuất hiện với nụ cười thoải mái bên vợ tại căn biệt thự ở Cheshire. Hình ảnh ấy đối lập hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng bao trùm Old Trafford những ngày cuối cùng của triều đại HLV người Bồ Đào Nha - một cuộc chia tay đã được báo trước.

Ruben Amorim chia tay Man United: Đoạn kết tất yếu và tốn kém - Ảnh 1.

Ruben Amorim vui vẻ bên vợ sau khi bị sa thải

Amorim bị Man United chấm dứt hợp đồng với hiệu lực ngay lập tức vào sáng 5-1 tại trung tâm huấn luyện Carrington. Quyết định này được đưa ra sau những phát biểu công khai đầy bức xúc của ông nhắm vào ban lãnh đạo CLB, sau trận hòa Leeds. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ báo chí Anh, thượng tầng Man United đã thống nhất phương án sa thải Amorim từ hai ngày trước chuyến làm khách đến Elland Road.

Nhà cầm quân 40 tuổi được cho là sẽ nhận khoản đền bù lên tới 12 triệu bảng nếu bị sa thải trước ngày 1-11, dù chi tiết gói bồi thường chính thức (khoảng 17 triệu bảng) hiện vẫn chưa được công bố. Các nguồn tin nội bộ cho biết Amorim rời sân tập trong tâm trạng khá nhẹ nhõm, vừa cười vừa trò chuyện với các thành viên ban huấn luyện cũng chuẩn bị ra đi.

Ruben Amorim chia tay Man United: Đoạn kết tất yếu và tốn kém - Ảnh 2.

Những tháng ngày cầm quyền Man United đã quá căng thẳng với Amorim

Quyết định sa thải được thông qua sau cuộc họp giữa Amorim và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, diễn ra sau trận hòa 1-1 trước Wolves - đội đang đứng cuối bảng. Ở trận đấu đó, Amorim quay lại sơ đồ 3 trung vệ quen thuộc, hệ thống chiến thuật đã gắn liền với tên tuổi ông nhưng cũng là nguyên nhân gây nhiều tranh cãi.

TIN LIÊN QUAN

Theo các nguồn tin, Amorim được thông báo rằng đội hình Man United - được tăng cường lực lượng cầu thủ trị giá tới 250 triệu bảng trong mùa hè - đủ chất lượng để chơi thứ bóng đá tấn công hơn và cần được đặt niềm tin.

Tuy nhiên, thông điệp này không được tiếp nhận tích cực, thậm chí còn vấp phải phản ứng gay gắt từ HLV người Bồ Đào Nha – dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai bên đã rạn nứt nghiêm trọng.

Ruben Amorim chia tay Man United: Đoạn kết tất yếu và tốn kém - Ảnh 3.

HLV tạm quyền Darren Fletcher có hai con trai ở đội một Man United

Cựu tiền vệ Darren Fletcher, hiện là HLV đội U18 Man United, được chỉ định làm HLV tạm quyền cho chuyến làm khách đến Burnley. Nhóm thủ lĩnh cầu thủ của đội một cũng đã được thông báo ngay sau khi Amorim nhận quyết định sa thải.

Amorim khép lại 14 tháng đầy biến động tại Old Trafford. Trong quãng thời gian đó, Man United trải qua mùa giải tệ nhất trong hơn nửa thế kỷ, đồng thời chỉ lần thứ hai trong 35 năm không giành quyền dự cúp châu Âu. Dù vậy, ông vẫn để lại dấu ấn khi đưa đội bóng vào chung kết Europa League. Amorim ra đi khi Man United đang đứng thứ 6 tại Premier League, kém top 4 đúng 3 điểm.

Gia nhập Man United từ Sporting Lisbon vào tháng 11-2024, Amorim nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với triết lý bóng đá cứng rắn và việc kiên quyết trung thành với sơ đồ 3-4-3. Ông sử dụng hệ thống này trong 45/47 trận Premier League, bất chấp những vấn đề kéo dài về nhân sự và sự thiếu cân bằng ở tuyến giữa.

Ruben Amorim chia tay Man United: Đoạn kết tất yếu và tốn kém - Ảnh 4.

Man United thất bại ở chung kết Europa League, mất suất dự cúp châu Âu

Dù có những khoảnh khắc tích cực - như hành trình vào chung kết Europa League hay các chiến thắng trước Chelsea và Man City - thành tích tổng thể của Amorim vẫn không đáp ứng kỳ vọng. Ông sở hữu tỉ lệ thắng thấp nhất trong số các HLV chính thức của Man United tại Premier League, cùng 1,23 điểm/trận, con số khó chấp nhận với một đội bóng đặt mục tiêu trở lại đỉnh cao.

Việc mất Bryan Mbeumo và Amad vì AFCON, cùng chấn thương của Bruno Fernandes và Mason Mount, khiến sức tấn công của Man United suy giảm rõ rệt. Amorim cũng công khai thừa nhận đội bóng thiếu sự hậu thuẫn trên thị trường chuyển nhượng, khi những kế hoạch tăng cường lực lượng bị dời sang mùa hè.

Ruben Amorim chia tay Man United: Đoạn kết tất yếu và tốn kém - Ảnh 5.

Ruben Amorim thất bại thảm hại khi nắm quyền ở Man United

Ba tháng trước, đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe từng khẳng định Amorim cần ít nhất ba năm để chứng minh năng lực. Nhưng bóng đá đỉnh cao không chờ đợi. Sau phát biểu gây chấn động ở Leeds, dấu chấm hết cho triều đại Amorim tại Old Trafford đã được đặt ra - nhanh chóng, dứt khoát và gần như không thể tránh khỏi.

Man United phải bồi thường ra sao?

Man United ký với HLV Amorim hợp đồng đến mùa hè 2027, kèm mức lương 6,6 triệu bảng/năm. Trong hơn 1 năm qua, Man United đã trả trên 7 triệu tiền lương cho Amorim. Với việc sa thải chiến lược gia người Bồ Đào Nha, do quan hệ hai bên đã hoàn toàn đổ vỡ, nhiều khả năng Man United phải đền bù đủ số tiền lương còn lại trong hợp đồng - tức khoảng 11 triệu bảng.

Như vậy, tổng số tiền Man United trả cho Amorim là hơn 18 triệu bảng. Họ còn phải trả cho Sporting CP 11 triệu bảng, và Ten Hag 10,5 triệu bảng (để sa thải ông này, nhường đường cho Amorim).

Như vậy, chỉ riêng các quyết định liên quan đến số phận ông Amorim, ban lãnh đạo Man United đã phải trả tổng cộng gần 40 triệu bảng, chỉ trong vòng 14 tháng. Đây thực sự là một khoản chi tiêu tốn kém kỷ lục trong lịch sử bóng đá, chỉ để bổ nhiệm và sa thải một HLV đưa Man United trở thành đội bóng trung bình tại Premier League.

Man United sau thời HLV Alex Ferguson: 13 năm, 10 HLV

David Moyes; Ryan Giggs (tạm quyền); Louis van Gaal;

Jose Mourinho; Ole Gunnar Solskjaer; Michael Carrick (tạm quyền);

Ralf Rangnick, Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy (tạm quyền), Ruben Amorim

Ruben Amorim chia tay Man United: Đoạn kết tất yếu và tốn kém - Ảnh 1.

Tin liên quan

Man United sa thải Ruben Amorim sau 14 tháng

Man United sa thải Ruben Amorim sau 14 tháng

(NLĐO) - Man United đã chính thức sa thải Ruben Amorim chiều 5-1, khép lại quãng thời gian 14 tháng đầy biến động của HLV người Bồ Đào Nha tại sân Old Trafford.

Ruben Amorim bên bờ vực bị Man United sa thải

(NLĐO) – Từng khẳng định luôn ủng hộ Ruben Amorim nhưng có vẻ dàn lãnh đạo Man United đã mất kiên nhẫn nếu đoàn quân của ông thầy người Bồ tiếp tục thất bại.

Chi phí bồi thường quá lớn, Man United khó sa thải Ruben Amorim

(NLĐO) - Ruben Amorim ký hợp đồng đến tháng 6-2027, thế nên nếu quyết định để HLV người Bồ ra đi lúc này, Man United sẽ phải bồi thường đến 13 triệu bảng.

Man United sa thải thanh lý hợp đồng Darren Fletcher HLV tạm quyền Sir Jim Ratcliffe Ruben Amorim
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo