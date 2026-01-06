Ruben Amorim chia tay Man United: Đoạn kết tất yếu và tốn kém

Vài giờ sau khi thông báo thanh lý hợp đồng được đăng tải trên trang chủ Man United, Ruben Amorim xuất hiện với nụ cười thoải mái bên vợ tại căn biệt thự ở Cheshire. Hình ảnh ấy đối lập hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng bao trùm Old Trafford những ngày cuối cùng của triều đại HLV người Bồ Đào Nha - một cuộc chia tay đã được báo trước.



Ruben Amorim vui vẻ bên vợ sau khi bị sa thải

Amorim bị Man United chấm dứt hợp đồng với hiệu lực ngay lập tức vào sáng 5-1 tại trung tâm huấn luyện Carrington. Quyết định này được đưa ra sau những phát biểu công khai đầy bức xúc của ông nhắm vào ban lãnh đạo CLB, sau trận hòa Leeds. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ báo chí Anh, thượng tầng Man United đã thống nhất phương án sa thải Amorim từ hai ngày trước chuyến làm khách đến Elland Road.

Nhà cầm quân 40 tuổi được cho là sẽ nhận khoản đền bù lên tới 12 triệu bảng nếu bị sa thải trước ngày 1-11, dù chi tiết gói bồi thường chính thức (khoảng 17 triệu bảng) hiện vẫn chưa được công bố. Các nguồn tin nội bộ cho biết Amorim rời sân tập trong tâm trạng khá nhẹ nhõm, vừa cười vừa trò chuyện với các thành viên ban huấn luyện cũng chuẩn bị ra đi.

Những tháng ngày cầm quyền Man United đã quá căng thẳng với Amorim

Quyết định sa thải được thông qua sau cuộc họp giữa Amorim và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, diễn ra sau trận hòa 1-1 trước Wolves - đội đang đứng cuối bảng. Ở trận đấu đó, Amorim quay lại sơ đồ 3 trung vệ quen thuộc, hệ thống chiến thuật đã gắn liền với tên tuổi ông nhưng cũng là nguyên nhân gây nhiều tranh cãi.

Theo các nguồn tin, Amorim được thông báo rằng đội hình Man United - được tăng cường lực lượng cầu thủ trị giá tới 250 triệu bảng trong mùa hè - đủ chất lượng để chơi thứ bóng đá tấn công hơn và cần được đặt niềm tin.

Tuy nhiên, thông điệp này không được tiếp nhận tích cực, thậm chí còn vấp phải phản ứng gay gắt từ HLV người Bồ Đào Nha – dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai bên đã rạn nứt nghiêm trọng.

HLV tạm quyền Darren Fletcher có hai con trai ở đội một Man United

Cựu tiền vệ Darren Fletcher, hiện là HLV đội U18 Man United, được chỉ định làm HLV tạm quyền cho chuyến làm khách đến Burnley. Nhóm thủ lĩnh cầu thủ của đội một cũng đã được thông báo ngay sau khi Amorim nhận quyết định sa thải.

Amorim khép lại 14 tháng đầy biến động tại Old Trafford. Trong quãng thời gian đó, Man United trải qua mùa giải tệ nhất trong hơn nửa thế kỷ, đồng thời chỉ lần thứ hai trong 35 năm không giành quyền dự cúp châu Âu. Dù vậy, ông vẫn để lại dấu ấn khi đưa đội bóng vào chung kết Europa League. Amorim ra đi khi Man United đang đứng thứ 6 tại Premier League, kém top 4 đúng 3 điểm.

Gia nhập Man United từ Sporting Lisbon vào tháng 11-2024, Amorim nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý với triết lý bóng đá cứng rắn và việc kiên quyết trung thành với sơ đồ 3-4-3. Ông sử dụng hệ thống này trong 45/47 trận Premier League, bất chấp những vấn đề kéo dài về nhân sự và sự thiếu cân bằng ở tuyến giữa.

Man United thất bại ở chung kết Europa League, mất suất dự cúp châu Âu

Dù có những khoảnh khắc tích cực - như hành trình vào chung kết Europa League hay các chiến thắng trước Chelsea và Man City - thành tích tổng thể của Amorim vẫn không đáp ứng kỳ vọng. Ông sở hữu tỉ lệ thắng thấp nhất trong số các HLV chính thức của Man United tại Premier League, cùng 1,23 điểm/trận, con số khó chấp nhận với một đội bóng đặt mục tiêu trở lại đỉnh cao.

Việc mất Bryan Mbeumo và Amad vì AFCON, cùng chấn thương của Bruno Fernandes và Mason Mount, khiến sức tấn công của Man United suy giảm rõ rệt. Amorim cũng công khai thừa nhận đội bóng thiếu sự hậu thuẫn trên thị trường chuyển nhượng, khi những kế hoạch tăng cường lực lượng bị dời sang mùa hè.

Ruben Amorim thất bại thảm hại khi nắm quyền ở Man United

Ba tháng trước, đồng chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe từng khẳng định Amorim cần ít nhất ba năm để chứng minh năng lực. Nhưng bóng đá đỉnh cao không chờ đợi. Sau phát biểu gây chấn động ở Leeds, dấu chấm hết cho triều đại Amorim tại Old Trafford đã được đặt ra - nhanh chóng, dứt khoát và gần như không thể tránh khỏi.

Man United phải bồi thường ra sao? Man United ký với HLV Amorim hợp đồng đến mùa hè 2027, kèm mức lương 6,6 triệu bảng/năm. Trong hơn 1 năm qua, Man United đã trả trên 7 triệu tiền lương cho Amorim. Với việc sa thải chiến lược gia người Bồ Đào Nha, do quan hệ hai bên đã hoàn toàn đổ vỡ, nhiều khả năng Man United phải đền bù đủ số tiền lương còn lại trong hợp đồng - tức khoảng 11 triệu bảng. Như vậy, tổng số tiền Man United trả cho Amorim là hơn 18 triệu bảng. Họ còn phải trả cho Sporting CP 11 triệu bảng, và Ten Hag 10,5 triệu bảng (để sa thải ông này, nhường đường cho Amorim). Như vậy, chỉ riêng các quyết định liên quan đến số phận ông Amorim, ban lãnh đạo Man United đã phải trả tổng cộng gần 40 triệu bảng, chỉ trong vòng 14 tháng. Đây thực sự là một khoản chi tiêu tốn kém kỷ lục trong lịch sử bóng đá, chỉ để bổ nhiệm và sa thải một HLV đưa Man United trở thành đội bóng trung bình tại Premier League.