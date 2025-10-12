Rực rỡ sắc cờ trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM

Hôm nay, 12-10, các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ có những hoạt động trải nghiệm đầu tiên trong khuôn khổ của Đại hội.

550 đại biểu được triệu tập về dự Đại hội sẽ được chia thành 12 tổ đại biểu, cùng tham gia sinh hoạt chung, thảo luận xuyên suốt thời gian diễn ra Đại hội.

Khu vực trung tâm TP HCM rực rỡ sắc màu chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030

Những ngày này, các địa phương của TP HCM tất bật trang trí đường phố để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030. Từ những tuyến đường lớn cho đến các con hẻm nhỏ đều rợp bóng cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Nhiều khẩu hiệu, tranh cổ động được treo lên, làm nổi bật không khí tưng bừng, khí thế của sự kiện trọng đại.

TP HCM rực rỡ sắc màu, không khí tưng bừng chào mừng Đại hội

Tất bật trang trí đường phố để chào mừng Đại hội

Không khí chào mừng Đại hội tràn ngập từ các con đường lớn đến hẻm nhỏ

Học viện Cán bộ TP HCM - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong bối cảnh nhiều cơ hội và thách thức đan xen.

TP HCM hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt chưa từng có trong lịch sử phát triển đô thị Việt Nam. Từ đó mở ra cơ hội mở rộng thị trường, tăng sức hút đầu tư, kết nối hạ tầng, kết nối chuỗi sản xuất và nâng tầm vị thế quốc tế, tiếp cận nguồn tài chính, công nghệ tiên tiến.

Đây là sự cấu hình lại toàn diện không gian phát triển, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ, với tầm nhìn mới là "siêu đô thị quốc tế" của Đông Nam Á, top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới, nhằm thực hiện sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa phát triển cho cả nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030 là sự kiện chính trị quan trọng của TP HCM



Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I có chủ đề: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ chính thức khai mạc vào 8 giờ ngày 14-10

Triển lãm thành tựu Báo chí - Xuất bản chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030

Trong ngày hôm nay, các đại biểu dự Đại hội sẽ tham quan những công trình, mô hình kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Các đại biểu sẽ dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn của các Vua Hùng tại Đài Tưởng niệm các Vua Hùng; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan và trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị số 1; tham quan trụ sở chính của Zalo (Tòa nhà VNG Campus), Bảo tàng Lịch sử TP HCM; thăm, giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; tham quan Cảng Gemalink và Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3; tham quan Khu công nghiệp Becamex Bình Dương;...