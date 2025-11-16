Rụng tóc ở người trẻ: Nguyên nhân phổ biến ít ai để ý

Tiến sĩ - bác sĩ Vũ Thái Hà, Trưởng Khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết tình trạng rụng tóc ngày càng gặp nhiều ở người trẻ do ăn kiêng thiếu khoa học, sinh hoạt thất thường và căng thẳng tâm lý.

Bác sĩ khám tình trạng rụng tóc cho người bệnh. Ảnh: Thanh Hương

Rụng tóc từng mảng ở người trẻ

Mỗi ngày, bệnh viện này tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân đến khám về các vấn đề rụng tóc. Trong đó, từ 7-15 ca rụng tóc từng mảng - một hiện tượng đang phổ biến ở người trẻ tuổi. Các ca bệnh này không chỉ gây lo ngại về vấn đề thẩm mỹ mà còn liên quan đến nhiều nguyên nhân khác nhau như chế độ ăn, sinh hoạt, stress...

Bác sĩ Hà cho biết hiện các bác sĩ đang theo dõi, điều trị một bé gái 7 tuổi bị rụng tóc trọc lốc, được chẩn đoán rụng tóc toàn thể. Đây là thể nặng của rụng tóc từng mảng, một bệnh tự miễn phổ biến ở trẻ em và người trẻ. Sau hơn một năm điều trị, tóc bé mọc lại hoàn toàn.

Rụng tóc từng mảng xảy ra khi hệ miễn dịch tấn công nang tóc, có thể tiến triển thành rụng tóc toàn bộ da đầu hoặc toàn cơ thể. Bệnh ảnh hưởng nặng nề đến thẩm mỹ, tâm lý và chất lượng sống, thậm chí gây trầm cảm.

"Nhiều phụ nữ sau sinh rụng hàng trăm sợi tóc mỗi ngày, khiến họ lo lắng, mất tự tin và tìm đến bác sĩ. Một số trường hợp rụng tóc xuất phát từ bệnh lý, căng thẳng hoặc yếu tố tuổi tác, dẫn đến tóc thưa dần và nguy cơ hói đầu"- bác sĩ Hà nói.

Sau thăm khám và tư vấn, bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp điều trị phù hợp, có thể là thay đổi lối sống, dinh dưỡng, sử dụng thuốc bôi, thuốc toàn thân, thuốc ức chế Janus kinase (JAK) hoặc kết hợp các thủ thuật như tiêm corticoid, bút kim, Intracel...

Bác sĩ Vũ Thái Hà cảnh báo tình trạng rụng tóc do lối sống, sinh hoạt. Video: Ngọc Dung

Nhiều trẻ hói đầu vì tật nhổ tóc, ăn tóc

Một rối loạn khác cần lưu ý là tật nhổ tóc, gặp nhiều ở trẻ 8-15 tuổi do áp lực học tập và tâm lý căng thẳng.

Theo bác sĩ Hà, nhiều bệnh nhi đến khám trong tình trạng hói da đầu kèm ảnh hưởng tâm lý nặng nề. Tật nhổ tóc là một rối loạn tâm thần không kiểm soát, thường liên quan rối loạn ám ảnh cưỡng chế, lo âu, trầm cảm, tự kỷ hoặc tăng động giảm chú ý.

Khi căng thẳng, cơ thể dễ xuất hiện các hành vi vô thức, trong đó có nhổ tóc. Hành động lặp lại này khiến tóc gãy rụng, thậm chí hói từng mảng. Triệu chứng đặc trưng gồm nhổ tóc lặp đi lặp lại, bứt tóc, đôi khi ăn tóc, kèm cảm giác giảm căng thẳng tạm thời sau khi thực hiện. Các vị trí thường bị ảnh hưởng là da đầu, lông mày, lông mi, râu... Hậu quả là ngứa, châm chích, kích ứng da, tóc mỏng và lo âu tăng thêm.

"Người bệnh dễ rơi vào vòng xoắn: lo lắng – nhổ tóc – nhẹ nhõm thoáng qua – lo lắng nhiều hơn – tiếp tục nhổ tóc. Với những trường hợp này cần phải điều trị cùng lúc bệnh lý và tâm lý" - bác sĩ Hà nói.

Dinh dưỡng hợp lý giúp ngăn ngừa rụng tóc

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh cần xác định đúng nguyên nhân để lựa chọn phác đồ phù hợp. Không có phương pháp chung cho mọi trường hợp rụng tóc. Người dân nên khám tại cơ sở chuyên khoa da liễu, đọc kỹ thành phần sản phẩm chăm sóc tóc, chọn thương hiệu uy tín và hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Người bị rụng tóc do dinh dưỡng hoặc sinh lý có thể cải thiện bằng chế độ ăn lành mạnh và điều chỉnh thói quen sinh hoạt.

Thực phẩm tốt cho tóc gồm thịt gà, tôm, hàu, cá hồi, cá ngừ, cá thu, trứng; rau củ quả như cà rốt, bơ, ổi, cải bó xôi, cải thìa, súp lơ; các loại hạt như hạnh nhân, đậu nành, hạt hướng dương. Người bệnh cũng cần ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya, không hút thuốc và giảm căng thẳng.