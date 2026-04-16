Rượt đuổi điên rồ tại Allianz Arena, Bayern Munich loại Real Madrid ở Champions League

Trận tứ kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid diễn ra đúng như kỳ vọng của người hâm mộ: Kịch tính, giàu cảm xúc và đầy ắp những khoảnh khắc bùng nổ. Chiến thắng 2-1 mong manh ở lượt đi thực sự không là điều kiện đảm bảo đáng tin cậy khi Bayern Munich đối đầu cùng Real Madrid.



Ngay từ giây 35, thế cân bằng của cặp đấu đã bị phá vỡ. Sai lầm hiếm thấy của thủ thành Manuel Neuer khi chuyền bóng hỏng, tạo điều kiện để Arda Güler tung cú dứt điểm một chạm từ xa, mở tỉ số đầy bất ngờ cho đội khách.

Tuy nhiên, Bayern nhanh chóng chứng minh bản lĩnh khi chỉ mất 5 phút để gỡ hòa, với pha đánh đầu cận thành của Aleksandar Pavlović sau tình huống đá phạt góc do Joshua Kimmich thực hiện.

Thế trận sau đó nghiêng hẳn về đội chủ nhà, nhưng Real Madrid lại tỏ ra nguy hiểm hơn trong các pha phản công. Kylian Mbappé có cơ hội đối mặt cầu môn Bayern Munich song bị Konrad Laimer cản phá kịp thời. Phút 29, Güler tiếp tục khiến sân Allianz Arena lặng đi với cú đá phạt tuyệt đẹp nâng tỉ số lên 2-1 cho Real.

Một lần nữa, Bayern không chấp nhận buông xuôi. Sau hàng loạt pha hãm thành, Harry Kane đã lên tiếng với cú dứt điểm lạnh lùng, giúp đội bóng Đức cân bằng tỉ số 2-2 phút 38, tiếp tục nắm giữ lợi thế về tỉ số chung cuộc.

Tuy nhiên, kịch tính chưa dừng lại khi cuối hiệp một, Vinícius Júnior khuấy đảo hàng thủ Bayern trước khi kiến tạo để Mbappé ghi bàn, đưa Real Madrid lần thứ ba vượt lên dẫn trước trong trận đấu.

Kylian Mbappe ghi bàn thứ 15 tại Champions League mùa này

Bước sang hiệp hai, Bayern Munich gia tăng sức ép mạnh mẽ. Luis Díaz và Michael Olise liên tục thử tài thủ thành Andriy Lunin, trong khi Real Madrid vẫn duy trì sự nguy hiểm với những pha phản công của Mbappé và Federico Valverde.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 86, khi tiền vệ Eduardo Camavinga của Real Madrid nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Lợi thế hơn người nhanh chóng được Bayern tận dụng.

Khi trận đấu tưởng chừng sẽ bước vào hiệp phụ, Bayern tung đòn quyết định. Phút 89, Luis Díaz phối hợp với Jamal Musiala trước khi tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng chạm Éder Militão đổi hướng bay vào lưới, cân bằng tỉ số 3-3.

Ở những giây bù giờ cuối cùng, Michael Olise thực hiện cú cứa lòng đẳng cấp, ấn định chiến thắng 4-3 trong sự vỡ òa của khán giả nhà. Bayern Munich thắng chung cuộc 6-4, nối dài chuỗi trận ấn tượng tại Champions League năm nay để giành quyền lọt vào bán kết một cách đầy thuyết phục, nơi thử thách tiếp theo chờ đợi họ mang tên Paris Saint-Germain.

Trong khi đó, Real Madrid phải chấp nhận dừng bước, khép lại một hành trình Champions League đầy tiếc nuối.