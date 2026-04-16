Rượt đuổi điên rồ tại Allianz Arena, Bayern Munich loại Real Madrid ở Champions League

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Rượt đuổi điên rồ tại Allianz Arena, Bayern Munich loại Real Madrid ở Champions League

Đông Linh (theo UEFA, bayernfc)

(NLĐO) – Ba lần dẫn bàn trong đêm hỗn loạn tại Munchen, Real Madrid vẫn thua ngược 3-4, nhường vé bán kết Champions League cho Bayern Munich.

Trận tứ kết lượt về Champions League giữa Bayern Munich và Real Madrid diễn ra đúng như kỳ vọng của người hâm mộ: Kịch tính, giàu cảm xúc và đầy ắp những khoảnh khắc bùng nổ. Chiến thắng 2-1 mong manh ở lượt đi thực sự không là điều kiện đảm bảo đáng tin cậy khi Bayern Munich đối đầu cùng Real Madrid.

Sai lầm của thủ môn Neuer khiến Bayern Munich thủng lưới sớm

Ngay từ giây 35, thế cân bằng của cặp đấu đã bị phá vỡ. Sai lầm hiếm thấy của thủ thành Manuel Neuer khi chuyền bóng hỏng, tạo điều kiện để Arda Güler tung cú dứt điểm một chạm từ xa, mở tỉ số đầy bất ngờ cho đội khách.

Aleksandar Pavlović (15) gỡ hòa sau pha phạt góc cho Bayern Munich

Tuy nhiên, Bayern nhanh chóng chứng minh bản lĩnh khi chỉ mất 5 phút để gỡ hòa, với pha đánh đầu cận thành của Aleksandar Pavlović sau tình huống đá phạt góc do Joshua Kimmich thực hiện.

Thế trận sau đó nghiêng hẳn về đội chủ nhà, nhưng Real Madrid lại tỏ ra nguy hiểm hơn trong các pha phản công. Kylian Mbappé có cơ hội đối mặt cầu môn Bayern Munich song bị Konrad Laimer cản phá kịp thời. Phút 29, Güler tiếp tục khiến sân Allianz Arena lặng đi với cú đá phạt tuyệt đẹp nâng tỉ số lên 2-1 cho Real.

Arda Guler liên tiếp lập siêu phẩm cho Real Madrid

Một lần nữa, Bayern không chấp nhận buông xuôi. Sau hàng loạt pha hãm thành, Harry Kane đã lên tiếng với cú dứt điểm lạnh lùng, giúp đội bóng Đức cân bằng tỉ số 2-2 phút 38, tiếp tục nắm giữ lợi thế về tỉ số chung cuộc.

Harry Kane tiếp tục là "hung thần" của mành lưới đội khách

Tuy nhiên, kịch tính chưa dừng lại khi cuối hiệp một, Vinícius Júnior khuấy đảo hàng thủ Bayern trước khi kiến tạo để Mbappé ghi bàn, đưa Real Madrid lần thứ ba vượt lên dẫn trước trong trận đấu.

Kylian Mbappe ghi bàn thứ 15 tại Champions League mùa này

Bước sang hiệp hai, Bayern Munich gia tăng sức ép mạnh mẽ. Luis Díaz và Michael Olise liên tục thử tài thủ thành Andriy Lunin, trong khi Real Madrid vẫn duy trì sự nguy hiểm với những pha phản công của Mbappé và Federico Valverde.

Luis Diaz lập công

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 86, khi tiền vệ Eduardo Camavinga của Real Madrid nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân. Lợi thế hơn người nhanh chóng được Bayern tận dụng. 

TIN LIÊN QUAN

Khi trận đấu tưởng chừng sẽ bước vào hiệp phụ, Bayern tung đòn quyết định. Phút 89, Luis Díaz phối hợp với Jamal Musiala trước khi tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng chạm Éder Militão đổi hướng bay vào lưới, cân bằng tỉ số 3-3.

Michael Olise nhấn chìm Real Madrid, đưa Bayern vào bán kết

Ở những giây bù giờ cuối cùng, Michael Olise thực hiện cú cứa lòng đẳng cấp, ấn định chiến thắng 4-3 trong sự vỡ òa của khán giả nhà. Bayern Munich thắng chung cuộc 6-4, nối dài chuỗi trận ấn tượng tại Champions League năm nay để giành quyền lọt vào bán kết một cách đầy thuyết phục, nơi thử thách tiếp theo chờ đợi họ mang tên Paris Saint-Germain.

Bayern Munich chạm trán PSG ở bán kết

Trong khi đó, Real Madrid phải chấp nhận dừng bước, khép lại một hành trình Champions League đầy tiếc nuối.

Xem Real Madrid thể hiện bản lĩnh "vua đấu cúp"

Thất bại 1-2 trận lượt đi ngay tại "thánh địa" Bernabeu đẩy Real Madrid vào tình thế vô cùng nguy khốn

Real Madrid thiệt quân trước thử thách lớn tại Allianz Arena

(NLĐO) - Chạm trán Bayern Munich ngay tại Allianz Arena là thử thách lớn cho tham vọng lội ngược dòng của Real Madrid.

Dàn sao Bayern Munich bùng nổ, hạ Real Madrid tại Bernabeu

(NLĐO) – Pha lập công đẹp mắt của Kylian Mbappe không thể giúp Real Madrid tránh được thất bại 1-2 trước Bayern Munich ở tứ kết lượt đi Champions League.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo