Đánh rơi chiến thắng sân nhà, Man United lỡ Top 5 Ngoại hạng

Rất nhiều tiếng thở dài tiếc nuối, không chỉ bởi vô số cơ hội bị các cầu thủ Man United bỏ qua suốt trận, mà còn từ tình huống họ để thủng lưới đáng tiếc ở phút 83.

Man United mùa này rõ ràng chỉ đưa người xem đi từ thất vọng này đến thất vọng khác bởi lối chơi thiếu ý tưởng, bế tắc trong triển khai tấn công cũng như phòng ngự liên tục phạm nhiều sai sót.



Ayden Heaven và Noussair Mazraoui thi đấu chật vật tại Old Trafford

Cơ hội cho Man United

Không chỉ đón Matheus Cunha trở lại đội hình xuất phát ở cuộc đối đầu cùng West Ham, HLV Ruben Amorim lần đầu trao suất đá chính cho bộ đôi Ayden Heaven và Noussair Mazraoui ở hàng thủ. Ba sự thay đổi đáng chú ý này dù vậy lại không thể khiến lối chơi của Man United khởi sắc hơn.

Man United nhập cuộc khá chủ động nhưng West Ham lại tạo được tình huống nguy hiểm đầu tiên khi Mateus Fernandes dứt điểm cận thành nhưng bị Casemiro kịp thời lăn xả cản phá.

Hai đội sau đó thi đấu "ăn miếng trả miếng" với các pha dứt điểm bất thành của Bruno Fernandes hay của Jarrod Bowen, El Hadji Diouf.

Bryan Mbeumo thi đấu dưới sức, Man United vất vả tìm kiếm cơ hội

Phút 25, thủ môn Alphonse Areola phải trổ tài cứu thua cho West Ham với pha bay người cản phá cú cứa lòng rất hiểm của Bryan Mbeumo.

Chuỗi tình huống nghẹt thở diễn ra sau đó trên phần sân West Ham khi hậu vệ Wan-Bissaka phải phá bóng ngay trên vạch vôi sau cú đệm lòng của Joshua Zirkzee, Jean-Clair Todibo ngăn cú sút kiểu "xe đạp chổng ngược" của Cunha còn khung thành đội khách rung rinh sau cú dứt điểm của Bruno Fernandes.

Diogo Dalot mở tỉ số cho Man United khá may mắn

Cục diện xoay chuyển

Sang hiệp hai, Man United tiếp tục gia tăng sức ép nhưng Bryan Mbeumo bỏ lỡ hai tình huống còn Luke Shaw dứt điểm vọt xà. Bước ngoặt đến ở phút 58 khi Casemiro tung cú sút xa bị chặn đổi hướng, tạo điều kiện cho Diogo Dalot băng vào dứt điểm cận thành, khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà.

Bruno Fernandes (8) thất vọng khi không thể phá lưới West Ham

Bàn thắng giúp Man United tiếp tục giữ thế trận lấn lướt, song các pha dứt điểm tiếp theo của Cunha hay Bruno Fernandes đều bị hàng thủ West Ham hóa giải. Tưởng chừng số phận trận đấu đã an bài thì đến phút 83, sai lầm từ pha phòng ngự chống phạt góc khiến Man United phải trả giá.

Jarrod Bowen đánh đầu ở cột gần buộc Noussair Mazraoui phá bóng ngay trên vạch vôi. Như chỉ chờ có vậy, Soungoutou Magassa có mặt đúng lúc để nhanh chân đá bồi, gỡ hòa 1-1.

Soungoutou Magassa ghi bàn gỡ hòa cho West Ham

Những phút cuối, hai đội đều có cơ hội vươn lên nhưng không bên nào tận dụng thành công. Man United chấp nhận trận hòa thứ ba trong 5 vòng gần nhất, tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 8 thay vì chen chân vào được Top 5, nếu giành chiến thắng.

Trong khi đó, West Ham có lần chia điểm thứ hai trong ba trận liên tiếp nhưng vẫn phải ngụp lặn trong nhóm xếp cuối bảng.