Bruno Fernandes lập cú đúp, Man United thắng tưng bừng tại Molineux

"Bầy sói" Wolves bước vào trận đấu muộn nhất của vòng 15 Ngoại hạng Anh gặp Man United với hành trang vô cùng nghèo nàn.

Sau 14 lượt đấu, đoàn quân của HLV Rob Edwards chỉ mới giành được 2 điểm cùng với chuỗi 7 thất bại gần nhất, thành tích thuộc loại tệ nhất lịch sử giải đấu.



Wolverhampton nhập cuộc đầy nỗ lực trước Man United

Trong bối cảnh buộc phải chơi tích cực để giành điểm, Wolverhampton vẫn sớm rơi vào thế bị động trước đã chơi xuất sắc để cứu thua cho Wolves.

Thủ thành Sam Johnston có một ngày làm việc khá vất vả

Nỗ lực tấn công của Man United cuối cùng cũng được đền đáp với bàn mở tỉ số đến ở phút 25. Casemiro cướp bóng ở khu trung tuyến rồi chuyền cho Matheus sức ép từ phía Man United.

Đội bóng của HLV Ruben Amorim kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Diogo Dalot và Bryan Mbeumo liên tiếp thử vận may với các cú dứt điểm, nhưng thủ môn Sam Johnstone Cunha và cựu cầu thủ Wolves trực tiếp kiến tạo để Bruno Fernandes băng vào dứt điểm cận thành, đưa "Quỷ đỏ" vượt lên dẫn trước.

Bruno Fernandes (8) mở tỉ số cho đội khách Man United

Sau bàn thắng, Man United tiếp tục gia tăng sức ép. Cunha suýt ghi tên mình lên bảng tỷ số nhưng cú sút của anh bị Toti Gomes phá ngay trên vạch cầu môn. Phía bên kia, Wolves chỉ có một cơ hội đáng chú ý với cú sút xa của Jean-Ricner Bellegarde đi chệch khung thành.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm cuối hiệp 1, đội chủ nhà bất ngờ tìm được bàn gỡ. Từ pha căng ngang của David Møller Wolfe, Bellegarde dứt điểm chéo góc chính xác, đánh bại thủ môn Man United và ghi bàn thắng đầu tiên cho Wolves kể từ tháng 10.

Jean-Ricner Bellegarde ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Wolves

"Kịch bản" hiệp 2 không khác nhiều so với 45 phút đầu tiên khi Man United tiếp tục làm chủ thế trận. Phút 49, Dalot bứt tốc xé toang hàng thủ Wolves rồi căng ngang dọn cỗ cho Bryan Mbeumo đệm bóng vào lưới trống, tái lập cách biệt 2-1 cho đội khách.

Bryan Mbeumo ghi bàn quan trọng, đưa Man United vượt lên

Có được lợi thế, "Quỷ đỏ" chơi càng hưng phấn. Đến phút 62, Bruno Fernandes thực hiện quả treo bóng chuẩn xác để Mason Mount khống chế và dứt điểm vô-lê tung lưới Wolves, nâng tỉ số lên 3-1 – bàn thắng thứ ba của tiền vệ người Anh tại Premier League mùa này.

Msson Mount ghi bàn thứ ba cho riêng mình tại Premier League

Thế trận một chiều tiếp tục được duy trì trong hơn 20 phút còn lại. Cunha và Amad Diallo đều bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, trước khi Man United được hưởng phạt đền do hậu vệ Yerson Mosquera để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Bruno Fernandes lạnh lùng đánh lừa thủ môn, hoàn tất cú đúp cho riêng mình và ấn định chiến thắng 4-1.

Bruno Fernaandes ấn định chiến thắng 4-1 cho Man United

Trận thua này đánh dấu thất bại thứ tám liên tiếp tại Premier League của Wolves, khiến đội chủ sân Molineux ngày càng tiến gần hơn đến tấm vé rớt hạng.

Trong khi đó, Man United tiếp tục duy trì phong độ ổn định trên sân khách (3 thắng, 2 hòa) và áp sát nhóm dự Champions League trên bảng xếp hạng.