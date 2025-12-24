Rượt đuổi tỉ số nghẹt thở Crystal Palace, Arsenal chật vật đoạt vé bán kết League Cup

Luôn là "khắc tinh" của đối thủ cùng thành phố Crystal Palace, thế nên dù League Cup không phải ưu tiên hàng đầu, HLV Mikel Arteta vẫn tung ra đội hình Arsenal khá mạnh ở cuộc đón tiếp đoàn quân của HLV Oliver Glasner.



Arsenal áp đảo thế trận nhưng kém duyên khâu kết thúc

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, "Pháo thủ" sớm giành quyền kiểm soát thế trận và liên tiếp tạo ra những cơ hội hết sức nguy hiểm. Thủ môn Walter Benítez của Palace sớm trở thành điểm tựa khi hai lần cứu thua xuất sắc, lần lượt từ các cú dứt điểm của Noni Madueke và pha đánh đầu hiểm hóc của Gabriel Jesus.

Gabriel Martinelli là hiểm họa bên hành lang phải với Crystal Palace

Arsenal duy trì sức ép trong suốt hiệp một. Noni Madueke liên tục thử vận may nhưng không thắng được Benítez, trong khi Gabriel Martinelli hoạt động năng nổ bên cánh trái. Từ đường tạt bóng của Martinelli, Jurriën Timber băng vào đánh đầu nhưng bóng lại đi vọt xà ngang trong gang tấc. Dù chịu trận, Crystal Palace vẫn giữ được tỉ số 0-0 khi hiệp một khép lại.

Palace vùng dậy mạnh mẽ ở hiệp hai

Sang hiệp hai, Crystal Palace chơi tốt hơn và bắt đầu có những pha phản công đáng chú ý. Adam Wharton tung cú sút xa chệch khung thành, báo hiệu thế trận cân bằng hơn. Nhằm gia tăng sức tấn công, HLV Arteta buộc phải tung thêm Bukayo Saka và Martin Odegaard vào sân, song sức tấn công của Arsenal không vì thế mà được cải thiện hơn.

Palace phòng ngự chắc chắn và thi đấu tự tin chính là rào cản đáng ngại cho đội chủ nhà.

Maxence Lacroix "tặng" bàn đá phản, giúp Arsenal vượt lên

Bước ngoặt xảy đến ở phút 81. Từ tình huống đá phạt góc của Arsenal, bóng được Bukayo Saka treo vào trung lộ. Trong những cú phá bóng thiếu dứt khoát từ hàng thủ Palace, Maxence Lacroix thể hiện tệ hại nhất khi đưa bóng thẳng vào lưới nhà, giúp Arsenal vươn lên dẫn trước 1-0.

Tưởng chừng Arsenal đã cầm chắc chiến thắng, thế nhưng đến phút bù giờ 90+5, thế trận lại quay ngoắt với đội chủ nhà. Cú đá phạt của Adam Wharton quá khó, tạo điều kiện để trung vệ Marc Guéhi băng vào dứt điểm gọn gàng, gỡ hòa 1-1 và đưa trận đấu vào loạt luân lưu.

Marc Guehi gỡ hòa 1-1 phút bù giờ cho Crystal Palace

Trên chấm 11 m, hai đội thực hiện thành công hầu hết lượt đá. Đến lượt thứ 16, cú sút của Maxence Lacroix bị thủ môn Kepa Arrizabalaga của Arsenal cản phá, khép lại "loạt đấu súng" với chiến thắng 8-7 nghiêng về cho "Pháo thủ".

Lượt sút thứ 8 của Maxence Lacroix bị thủ môn Kepa cản phá

Với những gì thể hiện, Arsenal xứng đáng góp mặt ở bán kết League Cup, dù có phần đóng góp quan trọng của may mắn. Chiến thắng thứ tư liên tiếp trên mọi đấu trường giúp thầy trò HLV Arteta duy trì đà hưng phấn trước khi quay trở lại Premier League sau ngày lễ Tặng quà.

Arsenal chờ gặp Chelsea ở bán kết

Trong khi đó, Crystal Palace dù bị loại vẫn xứng đáng được khen ngợi với màn trình diễn quả cảm trong giai đoạn lực lượng sứt mẻ và chuỗi trận không thắng kéo dài.