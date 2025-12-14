HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Arsenal thắng bằng hai bàn đá phản, vững ngôi đầu Ngoại hạng

Đông Linh (theo Premier Leaague)

(NLĐO) – Bukayo Saka không ghi bàn nhưng lại tác động đến cả hai pha đá phản lưới của Wolverhampton trong chiến thắng "kỳ lạ" nhất vòng 16 Ngoại hạng Anh.

Tiếp đón Wolverhampton – đội đang đứng cuối bảng xếp hạng Premier League, Arsenal đã trải qua 90 phút đầy căng thẳng trên sân Emirates. Chính HLV Mikel Arteta thẳng thắn thừa nhận Arsenal có quá nhiều vấn đề, bao gồm "phòng ngự rất thụ động, thậm chí tệ hại", điều không thể chấp nhận ở đẳng cấp hiện tại.

Arsenal thắng bằng hai bàn đá phản, vững ngôi đầu Ngoại hạng - Ảnh 1.

Arsenal suýt trả giá bởi sự lơi lỏng trong lối chơi

Chủ nhà suýt trả giá

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Arsenal đẩy cao đội hình và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Bukayo Saka hoạt động năng nổ bên cánh phải, liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành Wolves. 

Một quả tạt sớm của Saka giúp Jurrien Timber đánh đầu vọt xà. Đội chủ nhà áp đảo về thời lượng kiểm soát bóng, kiên nhẫn tấn công trước hệ thống phòng ngự lăn xả của đội khách.

Arsenal thắng bằng hai bàn đá phản, vững ngôi đầu Ngoại hạng - Ảnh 2.

Hwang Hee-chan gây sóng gió trước cầu môn đội chủ nhà

Tấn công nhiều nhưng không ghi bàn, Arsenal suýt phải trả giá ở phút 27. Hwang Hee-chan bứt tốc vượt qua hàng thủ đội chủ nhà để đối mặt David Raya, song thủ môn người Tây Ban Nha đã kịp thời cứu thua. 

Tình huống này khiến HLV Mikel Arteta thêm lo lắng khi Ben White phải rời sân vì chấn thương không lâu sau đó. 

Sự bế tắc trong khâu dứt điểm của các cầu thủ chủ nhà khiến không khí trên khán đài Emirates căng thẳng hơn bao giờ hết.

Sang hiệp hai, Arsenal tiếp tục dồn ép dù Wolves chủ động chơi chậm nhằm phá nhịp trận đấu. Gabriel Martinelli, Martin Odegaard hay Viktor Gyokeres đều có cơ hội nhưng thiếu chính xác ở thời khắc quyết định. 

Phải đến phút 70, bước ngoặt mới xuất hiện từ tình huống phạt góc của Arsenal do Bukayo Saka thực hiện. Sam Johnstone nỗ lực cản phá nhưng bóng dội cột rồi bật vào lưng thủ môn Wolves đi thẳng vào lưới, giúp Arsenal phá vỡ thế bế tắc.

Arsenal thắng bằng hai bàn đá phản, vững ngôi đầu Ngoại hạng - Ảnh 3.

Thủ môn Sam Johnston ngỡ ngàng với bàn thua...

Arsenal thắng bằng hai bàn đá phản, vững ngôi đầu Ngoại hạng - Ảnh 4.

... từ vị trí của anh

Thắng kỳ lạ

Bị dẫn bàn, Wolves vùng lên mạnh mẽ. Phút 90, từ pha tổ chức tấn công bên cánh, Mateus Mané tạt bóng để Tolu Arokodare đánh đầu tung lưới Raya, gỡ hòa 1-1 trong sự ngỡ ngàng của các CĐV đội chủ nhà.

Arsenal thắng bằng hai bàn đá phản, vững ngôi đầu Ngoại hạng - Ảnh 5.

Tolu Arokodare gỡ hòa 1-1 cho Wolvees phút 90

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 90+4 khi Yerson Mosquera trong nỗ lực phòng ngự đã vô tình đánh đầu phản lưới nhà từ quả tạt của Saka, ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Arsenal.

Thắng nhờ vào sai lầm của đối thủ và từ các khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của đội nhà, chiến thắng khiến HLV Mikel Arteta vừa lo lắng nhưng cũng cảm thấy phần nào lạc quan khi toàn đội bước vào một tuần tập luyện trọn vẹn trước giai đoạn Giáng sinh đầy khắc nghiệt.

Arsenal thắng bằng hai bàn đá phản, vững ngôi đầu Ngoại hạng - Ảnh 6.

Pha đánh đầu phản lưới nhà của Yerson Mosquera

Ở chiều ngược lại, HLV Rob Edwards tỏ ra tiếc nuối khi Wolves nhận thêm một thất bại. Ông cho rằng các học trò đã thực hiện tốt đấu pháp, chiến đấu với tinh thần và sự dũng cảm cao độ, nhưng hai bàn thua – đặc biệt là bàn mở tỉ số – đều đến theo cách "rất kỳ lạ". 

Chiến thắng giúp Arsenal tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, trong khi Wolverhampton chìm sâu ở đáy bảng sau thất bại thứ 10 liên tiếp.

Arsenal thắng bằng hai bàn đá phản, vững ngôi đầu Ngoại hạng - Ảnh 7.

Arsenal vui nhưng không chủ quan

Bukayo Saka Arsenal vòng 16 Ngoại hạng Anh Arsenal 2-1 Wolverhampton
    Thông báo