Rút ngắn thủ tục, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư

Chiều 11-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) thảo luận ở tổ về các dự án Luật: Đầu tư (sửa đổi); Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Đừng để nhà đầu tư phải "chạy lòng vòng"

Cho ý kiến về việc cấp chủ trương đầu tư trong dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi), đại biểu (ĐB) Phan Đức Hiếu, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và tài chính của QH, chỉ ra thực tế là dù thực hiện xong thủ tục cấp chủ trương đầu tư, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các thủ tục khác như xây dựng, môi trường... Vì vậy, nếu quy định không rõ, có thể dẫn tới tình trạng nhà đầu tư có thể phải "chạy lòng vòng" hết từ thủ tục này sang thủ tục khác. Theo ĐB Hiếu, quy định về chấp thuận chủ trương đầu tư phải thực sự đơn giản, là cơ sở để nhà đầu tư thực hiện các thủ tục khác. ĐB Hiếu cũng đề nghị không nên thiết kế quy định yêu cầu nhà đầu tư phải làm từng bộ hồ sơ và chạy thủ tục với tất cả các cơ quan nhà nước có liên quan. Thay vào đó, cần quy định chỉ có một đầu mối tiếp nhận hồ sơ.

Trong khi đó, ĐB Lê Kim Toàn (đoàn Gia Lai) nêu các địa phương thường kêu gọi đầu tư thông qua các hội nghị xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Cơ sở để kêu gọi đầu tư là căn cứ vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt, lên danh mục dự án và tổ chức xúc tiến, gặp gỡ đối tác, giới thiệu tiềm năng. Thế nhưng, khi thực hiện, trong quy định pháp luật có những vướng mắc. Ví dụ như quá trình xúc tiến đầu tư giới thiệu dự án, có nhà đầu tư đăng ký, bên kêu gọi đầu tư đặt vấn đề nghiên cứu đầu tư vào dự án, ký thỏa thuận bước đầu. Với những dự án phải đấu thầu, đấu giá, trong khi địa phương đã giới thiệu và ký thỏa thuận đầu tư, sẽ khiến cho việc kêu gọi nhà đầu tư tiềm năng gặp vướng do chính quy định đấu thầu, đấu giá. "Cần rà soát thống nhất quy định để "lót ổ đón đại bàng" nhưng đường vào ổ không có, thậm chí qua nhiều rào cản, do quy định pháp luật xung đột và mâu thuẫn. Cần phải phân biệt lĩnh vực ưu đãi, kêu gọi nhà đầu tư có đầy đủ năng lực" - ĐB Toàn đề nghị.

Còn liên quan tới thủ tục lựa chọn nhà đầu tư được quy định tại điều 24, ĐB Trần Anh Tuấn (Đoàn TP HCM) cho rằng có 3 hình thức là đấu giá quyền sử dụng đất; đấu thầu dự án; chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, dù theo hình thức nào thì dự án cũng phải được chấp thuận chủ trương đầu tư trước; đây là rào cản. ĐB Tuấn dẫn chứng: "Một nhà đầu tư quan tâm tới một khu đất được quy hoạch là một dự án thương mại và tiến hành làm thủ tục để trình chấp thuận chủ trương đầu tư. Nhưng sau khi trình thì cơ quan có thẩm quyền mới bắt đầu lựa chọn nhà đầu tư - mà người được lựa chọn có thể là chính nhà đầu tư đề xuất dự án, cũng có thể là nhà đầu tư khác, bởi phải đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án".

Đại biểu Vương Thị Hương (đoàn Tuyên Quang) góp ý về quy định tiếp công dân trực tiếp và trực tuyến trong dự thảo luật Ảnh: Văn Duẩn

Xác thực danh tính người tố cáo là cần thiết?

Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, quy định người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh khi đến nơi tiếp công dân có nghĩa vụ nêu rõ họ tên, địa chỉ, số căn cước, giấy chứng nhận căn cước hoặc số định danh hoặc số hộ chiếu. Nêu ý kiến tại thảo luận tổ, ĐB Bố Thị Xuân Linh (đoàn Lâm Đồng) đồng tình với quy định xác thực danh tính công dân qua hệ thống định danh điện tử nhằm ngăn chặn tình trạng khiếu nại, tố cáo nặc danh. ĐB này đề nghị Chính phủ bổ sung quy định về bảo mật, lưu trữ và quản lý dữ liệu tiếp công dân trực tuyến để tránh rò rỉ thông tin cá nhân.

Với quy định về tiếp công dân trực tiếp và trực tuyến trong dự thảo luật, ĐB Vương Thị Hương (đoàn Tuyên Quang) nhấn mạnh đây là bước tiến phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, người yếu thế, người đang làm việc hoặc sinh sống ở xa cơ quan có thẩm quyền có thể gửi kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo mà không phải đi lại, góp phần giảm thiểu thời gian, chi phí. ĐB Hương cho rằng bên cạnh những thuận lợi, việc tổ chức tiếp công dân trực tuyến có thể tiềm ẩn một số rủi ro đáng lưu ý như: rủi ro về bảo mật thông tin cá nhân; xác thực danh tính; dữ liệu điện tử; sự cố kỹ thuật. "Nếu nền tảng trực tuyến không được bảo vệ tốt, có thể dẫn đến lộ lọt thông tin người tố cáo, người khiếu nại...những vấn đề này nếu không được quy định cụ thể sẽ làm giảm hiệu quả và niềm tin của người dân đối với hình thức tiếp công dân trực tuyến" - ĐB Hương nêu quan điểm. Trong khi đó, ĐB Nguyễn Thị Yến (đoàn TP HCM) đề nghị quy định cán bộ trước khi tiếp công dân phải đọc kỹ đơn của công dân. "Khi tiếp công dân mà cán bộ chưa nắm được nội dung đơn thì làm sao hướng dẫn hay có hướng giải quyết?" - ĐB Yến nêu vấn đề.

Hôm nay (12-11), QH thảo luận ở hội trường về các dự án Luật: Thi hành án hình sự (sửa đổi); Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi).

Đề xuất gắn chip để quản lý người nghiện ma túy Tham gia góp ý dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), ĐB Vũ Huy Khánh, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của QH, cho biết hiện nay công tác xác định tình trạng nghiện và thi hành quyết định đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người không có nơi cư trú ổn định đang gặp rất nhiều khó khăn. ĐB Khánh đề nghị nên áp dụng một hình thức theo dõi thông qua thiết bị điện tử gắn vào người (vòng gắn chip), để mọi di biến động của đối tượng này khi ra khỏi nơi cư trú, nếu cần thiết phải dùng các biện pháp ngăn ngừa thì cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng được ngay.



