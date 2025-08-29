HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sắc đỏ sao vàng lan tỏa trong từng món quà mừng Quốc khánh

Thu Hương - Bích Hồng

(NLĐO) - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, nhiều món quà mang sắc đỏ sao vàng đã được giới trẻ đón nhận nồng nhiệt

Những ngày này, không khí Tết Độc lập, chào mừng Quốc khánh 2-9  tràn ngập khắp nơi. 

Hướng về thủ đô, trên khắp cả nước, từ các chuỗi cửa hàng, hàng quán cà phê, nhà sách... đâu đâu cũng có nhiều sản phẩm sáng tạo làm quà mừng Quốc khánh.

Sắc đỏ sao vàng lan tỏa trong từng món quà mừng Quốc khánh - Ảnh 1.
Sắc đỏ sao vàng lan tỏa trong từng món quà mừng Quốc khánh - Ảnh 2.
Sắc đỏ sao vàng lan tỏa trong từng món quà mừng Quốc khánh - Ảnh 3.
Sắc đỏ sao vàng lan tỏa trong từng món quà mừng Quốc khánh - Ảnh 4.
Sắc đỏ sao vàng lan tỏa trong từng món quà mừng Quốc khánh - Ảnh 5.

Những chiếc bánh ngọt in hình cờ đỏ sao vàng chào mừng Quốc khánh được nhiều người thích thú

Tại cửa hàng GS25 Công viên Sáng tạo (phường An Khánh, TP HCM), chiếc bánh sừng bò in hình cờ đỏ sao vàng được bày bán và nhanh chóng “cháy hàng”.

Trên mạng xã hội, tiệm Bơ by Butterman cũng giới thiệu bánh marshmallow nhân socola gắn decal cờ Tổ quốc, thu hút nhiều đơn đặt trước và phản hồi tích cực từ khách hàng. Chủ tiệm Bơ by Buttermancho biết sản phẩm chỉ bán với số lượng giới hạn để chào mừng ngày lễ, không nhằm mục đích kinh doanh đại trà.

Sắc đỏ sao vàng lan tỏa trong từng món quà mừng Quốc khánh - Ảnh 6.
Sắc đỏ sao vàng lan tỏa trong từng món quà mừng Quốc khánh - Ảnh 7.

Bạn trẻ thích thú với bộ ly nước "Độc lập" của 1 quán cà phê

Một số hàng quán cà phê cũng tìm cách gửi gắm thông điệp yêu nước qua những vật dụng quen thuộc. Chuỗi cửa hàng cà phê Katinat giới thiệu bộ sưu tập bao gồm "Nón ngẩng cao đầu", túi "Mang khát vọng" và bộ ly "Độc lập – Tự do – Hạnh phúc". 

Sắc đỏ sao vàng lan tỏa trong từng món quà mừng Quốc khánh - Ảnh 8.
Sắc đỏ sao vàng lan tỏa trong từng món quà mừng Quốc khánh - Ảnh 9.
Sắc đỏ sao vàng lan tỏa trong từng món quà mừng Quốc khánh - Ảnh 10.
Sắc đỏ sao vàng lan tỏa trong từng món quà mừng Quốc khánh - Ảnh 11.

Nhà sách Phương Nam và Fahasa ra mắt loạt gấu bông, móc khóa, phụ kiện mang hình ảnh cờ Tổ quốc

Trong khi đó, các nhà sách lớn đưa lịch sử đến gần với người trẻ bằng những món quà lưu niệm dễ thương và gần gũi.

Nhà sách Phương Nam ra mắt dòng sản phẩm "Gấu yêu nước" với hình tượng chú bộ đội, nữ thanh niên xung phong, vệ quốc quân, cùng loạt phụ kiện nhỏ xinh như kẹp tóc, móc khóa, hình dán lá cờ, sổ ghi chép in hình Quốc kỳ ...

Nhà sách Fahasa trưng bày rất nhiều gấu bông chiến sĩ, nữ thanh niên xung phong và cả hậu phương trong tà áo dài truyền thống.

Sắc đỏ sao vàng lan tỏa trong từng món quà Tết Độc Lập

Rất nhiều bạn trẻ đã chọn mua để làm những món phụ kiện dễ mang theo. “Mình mua một chiếc móc khóa lá cờ, nhỏ thôi nhưng luôn mang bên mình. Nó khiến mình nhớ rằng độc lập, tự do hôm nay không tự nhiên mà có” - bạn Kiều My - 20 tuổi, ngụ phường Đông Hòa - chia sẻ.

Quốc khánh là dịp để mỗi người dân bày tỏ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc. Những món quà mang dáng hình đất nước góp phần lan truyền cho niềm tự hào ấy.

TP HCM khẩn trương cấp kinh phí tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân dịp Quốc khánh 2-9

TP HCM khẩn trương cấp kinh phí tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân dịp Quốc khánh 2-9

(NLĐO) - Sở Tài chính TP HCM sẽ tạm cấp kinh phí cho các phường, xã để trao tặng quà bằng tiền mặt 100.000 đồng cho người dân nhân dịp Lễ Quốc khánh 2-9.

Saigon Co.op đồng hành nâng tầm hàng Việt

Chương trình "Tự hào siêu thị Việt" được Saigon Co.op triển khai từ ngày 28-8 đến 17-9 trên toàn hệ thống

Siêu thị tổ chức buffet sầu riêng 299 ngàn đồng mừng lễ 80 năm Quốc khánh

(NLĐO) - Trong khuôn khổ Lễ hội "Tự hào đặc sản Việt", người tiêu dùng có thể thưởng thức buffet sầu riêng với giá 299 ngàn đồng/lần.

Cách mạng Tháng Tám Tết độc lập Quốc Khánh lòng yêu nước
