Sắc đỏ thiêng liêng giữa biển

Với tôi, một người lính Hải quân, chuyến tuần tra dọc đường phân định trên biển Việt Nam - Indonesia của tàu 98273 - Vùng 2 Hải quân vào ngày 3-6-2025 là một chuyến hải trình nhiều cảm xúc. Trong chuyến hải trình ấy, giữa nơi đầu sóng ngọn gió, những người lính chúng tôi vừa canh giữ chủ quyền vừa cứu chữa ngư dân, đồng hành với họ trên mọi tấc biển.

Nhiệm vụ không tiếng súng

Sáng hôm đó, lúc đang tuần tra ở đường phân định, chúng tôi nhận được tín hiệu từ tàu cá KH96525TS của tỉnh Khánh Hòa do ông Huỳnh Văn Đản làm thuyền trưởng, thông báo một ngư dân bị tai nạn lao động. Ngay lập tức, tàu chúng tôi chuyển hướng để cứu nạn.

Để phục vụ ca cấp cứu trên biển, những vật dụng y tế như thuốc sát trùng, gây tê, kim chỉ, băng gạc… được chuẩn bị đầy đủ, để trên chiếc bàn nhỏ đặt ở hành lang tàu, sẵn sàng cho mọi tình huống.

Khi tiếp cận tàu cá, chúng tôi xác định ngư dân bị nạn là ông Nguyễn Thanh Minh (ngụ tỉnh Khánh Hòa) bị thương ở đầu trong lúc lao động. Vết thương dài vắt ngang đỉnh đầu, chảy nhiều máu, khiến ông Minh đau đớn.

Hình ảnh Tổ quân y của tàu 98273 - Vùng 2 Hải quân cấp cứu ngư dân Nguyễn Thanh Minh của tàu cá KH96525TS

Thời khắc cấp cứu diễn ra giữa lúc biển động, sóng vỗ mạnh vào thân tàu. Chúng tôi bố trí bệnh nhân ngồi tựa vào lan can để giữ thăng bằng và tiến hành sơ cứu. Bác sĩ Hạnh, thành viên tổ quân y, dang rộng hai chân tạo hình chữ V, đầu gối chùng xuống, năm ngón chân gồng lên, bám chặt vào đôi dép rọ quân nhu để đứng vững hơn. Tôi ở bên cạnh, cũng trong tư thế sẵn sàng để giữ ổn định cả hai người trước cơn sóng dữ.

Việc xử lý, khâu vá vết thương vốn không dễ dàng, trước sự rung lắc dữ dội của con tàu. Dù sóng dữ, bác sĩ Hạnh vẫn bình tĩnh, thao tác cẩn thận xử lý vết thương cho bệnh nhân. Sau gần 1 giờ, sức khỏe ông Minh dần ổn định.

Vợ chồng ông Minh có 3 con nhỏ, cuộc sống cả nhà trông chờ vào những chuyến đi bạn. Nghe ông kể, chúng tôi ai cũng ngậm ngùi nhưng thời gian không cho phép ngồi lại quá lâu. Sau khi kiểm tra lại huyết áp và nhịp tim, thấy ông Minh đã ổn định hơn, bác sĩ Hạnh tiếp tục cấp thêm thuốc và vật tư y tế để vệ sinh vết thương, đồng thời dặn dò kỹ càng về cách chăm sóc. Trước khi rời đi, tôi lấy vội 2 lốc sữa trong túi thuốc quân y gửi tặng ông Minh.

Chuyện cấp cứu ngư dân Minh khiến tôi nhớ lại lần cứu ngư dân Danh Linh của tàu cá BT8777TS vào dịp Tết Nhâm Dần 2022. Khi ấy cũng sóng to, gió lớn, ngư dân Linh bị thương nặng, mất nhiều máu, có dấu hiệu sốc nhiệt, nôn ói và ngất xỉu. Phải mất 2 giờ, ông Linh mới thoát khỏi nguy kịch. Và lần này, lại là bác sĩ Hạnh, đã cứu chữa cho ngư dân gặp nạn.

Không có tiếng súng, không có những pha rượt đuổi, húc ủi đầy căng thẳng với tàu nước ngoài nhưng với chúng tôi, cứu người trên biển cũng là một cuộc chiến. Cuộc chiến với sóng gió, hiểm nguy và cả thời gian. Chúng tôi gọi đó là "nhiệm vụ chiến đấu không tiếng súng".

Đồng hành trên từng tấc biển

Với người lính Hải quân, ngư dân là bạn đồng hành. Không chỉ là chuyện cứu người gặp nạn, chúng tôi còn có nhiệm vụ đưa pháp luật đến với ngư dân. Có những ngày, vừa khâu vết thương buổi sáng, chiều đã phải lên tàu cá phát cờ, phát tài liệu tuyên truyền.

Thường ngày, mỗi buổi sáng, chúng tôi đều sử dụng máy liên lạc để chào hỏi ngư dân, vừa nắm tình hình vừa kiểm đếm tàu nào đang ra khơi, tàu nào đã trở về. Những tàu chưa gọi được qua bộ đàm, chúng tôi cố tìm mọi cách để liên lạc hoặc nắm thông tin. Nhiều đêm, khi tàu chấp pháp nước ngoài hoạt động gần khu vực, các chiến sĩ phải thay nhau cảnh báo ngư dân.

Tổ Tuyên truyền tàu 98273 - Vùng 2 Hải quân tặng cờ, thuốc y tế và một số thực phẩm thiết yếu cho ngư dân

Trong chuyến tuần tra ngày 3-6, sau khi cứu chữa ngư dân Minh, chúng tôi nhận thông tin có tàu quân sự và tàu chấp pháp nước ngoài hoạt động gần đường phân định. Ngay lập tức, chúng tôi cơ động tuần tra kết hợp hỗ trợ, hướng dẫn ngư dân. Khi tiếp cận tàu cá BV95437TS ở khu vực này, chúng tôi hạ xuồng để sang thăm, mang theo cờ Tổ quốc, vài trái bầu cùng ít rau xanh làm quà cho ngư dân.

Đón chúng tôi là ông Hồ Thân Phong (ngụ TP HCM), thuyền trưởng tàu cá BV95437TS. Ông Phong đúng chất dân biển, người cao lớn, da ngăm đen, giọng nói sang sảng. Ông bảo gặp chiến sĩ Hải quân như gặp người thân, cứ như quên hết nhọc nhằn sóng gió. "Chúng tôi tuyệt đối chấp hành, các anh yên tâm" - ông Phong nói.

Sau khi kiểm tra tàu cá BV95437TS, đi thêm một đoạn, chúng tôi bắt gặp tàu cá của ông Thái Anh Trọng (ngụ tỉnh Vĩnh Long), thuyền trưởng tàu BT92747TS. Vì mới kiểm tra ngày hôm trước, chúng tôi không lên tàu nữa mà dừng lại, gọi qua bộ đàm, vừa thông báo tình hình tàu nước ngoài vừa hỏi thăm sức khỏe mọi người. Vẫn giọng nhẹ nhàng miền Tây phát ra từ bộ đàm của tàu cá, ông Trọng nói: "Lo gì các chú ơi, biển của mình thì mình đi". Nói vậy nhưng thuyền trưởng Trọng cũng cho tàu chuyển hướng lên phía Bắc đường phân định theo hướng dẫn của chúng tôi. Đến lúc tàu của ông rẽ sóng đi xa, chúng tôi mới yên tâm rời đi.

Chúng tôi lại tiếp tục hành trình tìm đến những tàu cá gắn lá cờ đỏ sao vàng để tuyên truyền, vận động. Những lá cờ mà chúng tôi trao tặng cho ngư dân là cả niềm tự hào dân tộc. Giữa biển cả bao la, lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng, là cột mốc khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trời về chiều, khi những tia nắng cuối ngày ló sau rặng mây, cái nóng bỏng rát cũng vơi đi. Làn gió mát lành như xua đi nhọc nhằn, vất vả sau một chuyến hải trình.

