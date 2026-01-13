HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TPHCM: Rà soát toàn bộ đất trống để làm vườn hoa, công viên

QUỐC ANH

(NLĐO) - TPHCM sẽ rà soát toàn bộ các khu đất trống, kể cả đất công sử dụng chưa hiệu quả để phát triển mảng xanh, vườn hoa, không gian công cộng.

Văn phòng UBND TPHCM vừa phát đi công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí các khu đất trống do nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn thành phố.

- Ảnh 1.

Khu đất 152 Trần Phú được tận dụng làm công viên tạm, vườn hoa phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.

Rà soát toàn bộ đất trống

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các phường, xã, đặc khu tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá toàn bộ các khu đất đang để trống trên địa bàn thành phố.

Trong đó gồm các khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý nhưng chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả; các khu đất thuộc dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương, giao đất hoặc cho thuê đất nhưng chậm triển khai, tạm ngưng thực hiện hoặc để trống trong thời gian dài.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, đề xuất danh mục cụ thể các khu đất đủ điều kiện sử dụng tạm thời, kèm theo phương án khai thác để phục vụ chỉnh trang đô thị, phát triển mảng xanh, hình thành công viên tạm, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Vận động chỉnh trang đón Tết

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở liên quan, cùng chính quyền địa phương làm việc, vận động các doanh nghiệp, chủ đầu tư tham gia đóng góp nguồn lực để cải tạo, chỉnh trang, phát triển mảng xanh, công viên tạm… các khu đất đủ điều kiện.

Đồng thời, xây dựng phương án triển khai bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn, mỹ quan đô thị, hướng tới tạo lập không gian xanh, công viên tạm và các điểm sinh hoạt công cộng phục vụ người dân.

Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành việc cải tạo, chỉnh trang các khu đất đủ điều kiện trước Tết Nguyên đán, để kịp thời phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết.

UBND các phường, xã, đặc khu nơi có đất trống được giao trách nhiệm phối hợp kiểm tra hiện trạng, xác định rõ tình trạng pháp lý, chủ đầu tư và thời gian để trống của từng khu đất; tham gia quản lý, bảo vệ và duy tu các khu đất, công trình trong suốt thời gian sử dụng tạm theo phân công.

Việc sử dụng tạm thời các khu đất phải bảo đảm đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, có thời hạn cụ thể và thống nhất với chủ đầu tư. Khi dự án chính thức được triển khai, mặt bằng phải được hoàn trả kịp thời, không làm phát sinh khiếu nại, tranh chấp.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, xác định rõ tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Động thái của UBND TPHCM nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất trên địa bàn thành phố, hạn chế tình trạng đất bỏ trống gây lãng phí tài nguyên, mất mỹ quan đô thị; đồng thời tăng cường mảng xanh, không gian công cộng phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân, các hoạt động lễ, Tết và sự kiện chính trị – văn hóa.


Tin liên quan

Đánh thức "đất vàng" phục vụ người dân

Đánh thức "đất vàng" phục vụ người dân

TP HCM sẽ sử dụng tạm thời 9 khu "đất vàng" để làm công viên, không gian sinh hoạt cộng đồng phục vụ người dân dịp Tết 2026

TPHCM: Tận dụng 9 khu "đất vàng" bỏ trống phục vụ Tết Bính Ngọ 2026

(NLĐO) - 9 khu "đất vàng" ở trung tâm TPHCM đang để trống sẽ được sử dụng làm công viên, vườn hoa dịp tết.

Nhân dân TPHCM hoan nghênh quyết định dũng cảm, giữ lại "đất vàng" hợp lòng người

(NLĐO) - Nhân dân đặc biệt hoan nghênh và đánh giá rất cao quyết định mang tính lịch sử của Thành ủy TPHCM về việc chuyển đổi công năng các khu "đất vàng"

chỉnh trang đô thị không gian công cộng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo