TPHCM: Rà soát toàn bộ đất trống để làm vườn hoa, công viên

Văn phòng UBND TPHCM vừa phát đi công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí các khu đất trống do nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn thành phố.

Khu đất 152 Trần Phú được tận dụng làm công viên tạm, vườn hoa phục vụ Tết Bính Ngọ 2026.

Rà soát toàn bộ đất trống

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các phường, xã, đặc khu tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá toàn bộ các khu đất đang để trống trên địa bàn thành phố.

Trong đó gồm các khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý nhưng chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả; các khu đất thuộc dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương, giao đất hoặc cho thuê đất nhưng chậm triển khai, tạm ngưng thực hiện hoặc để trống trong thời gian dài.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, đề xuất danh mục cụ thể các khu đất đủ điều kiện sử dụng tạm thời, kèm theo phương án khai thác để phục vụ chỉnh trang đô thị, phát triển mảng xanh, hình thành công viên tạm, vườn hoa và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Vận động chỉnh trang đón Tết

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở liên quan, cùng chính quyền địa phương làm việc, vận động các doanh nghiệp, chủ đầu tư tham gia đóng góp nguồn lực để cải tạo, chỉnh trang, phát triển mảng xanh, công viên tạm… các khu đất đủ điều kiện.

Đồng thời, xây dựng phương án triển khai bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn, mỹ quan đô thị, hướng tới tạo lập không gian xanh, công viên tạm và các điểm sinh hoạt công cộng phục vụ người dân.

Thành phố đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành việc cải tạo, chỉnh trang các khu đất đủ điều kiện trước Tết Nguyên đán, để kịp thời phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết.

UBND các phường, xã, đặc khu nơi có đất trống được giao trách nhiệm phối hợp kiểm tra hiện trạng, xác định rõ tình trạng pháp lý, chủ đầu tư và thời gian để trống của từng khu đất; tham gia quản lý, bảo vệ và duy tu các khu đất, công trình trong suốt thời gian sử dụng tạm theo phân công.

Việc sử dụng tạm thời các khu đất phải bảo đảm đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, có thời hạn cụ thể và thống nhất với chủ đầu tư. Khi dự án chính thức được triển khai, mặt bằng phải được hoàn trả kịp thời, không làm phát sinh khiếu nại, tranh chấp.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện, xác định rõ tiến độ và trách nhiệm của từng đơn vị; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND TPHCM xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Động thái của UBND TPHCM nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất trên địa bàn thành phố, hạn chế tình trạng đất bỏ trống gây lãng phí tài nguyên, mất mỹ quan đô thị; đồng thời tăng cường mảng xanh, không gian công cộng phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân, các hoạt động lễ, Tết và sự kiện chính trị – văn hóa.



