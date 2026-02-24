SACOMBANK liên tục gây bất ngờ

Theo dữ liệu cập nhật từ Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK) bất ngờ đổi tên thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc Việt Nam.

Đơn đăng ký nhãn hiệu số VN-4-2025-6719 đang trong tiến trình xử lý.

Đây là thông tin mới nhất liên quan đến ngân hàng này, khi một ngày trước, SACOMBANK công bố thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT).

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên là ngày 16-3. Đáng chú ý, đại hội sẽ diễn ra theo hình thức họp trực tiếp vào ngày 22-4 tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Đại hội lần này thu hút sự chú ý đặc biệt khi SACOMBANK đang ở giai đoạn "nước rút" thực hiện Đề án tái cơ cấu. Đồng thời, đánh dấu giai đoạn chuyển mình khi Ngân hàng vừa có sự xuất hiện của nhân tố lãnh đạo mới cùng hàng loạt thay đổi về nhận diện thương hiệu và chiến lược kinh doanh.

Lần đầu tiên sau nhiều năm tổ chức đại hội cổ đông ở trụ sở chính TPHCM, ngân hàng này bất ngờ dời địa điểm tổ chức ra Phú Thọ. Theo SACOMBANK, việc lựa chọn địa điểm tổ chức tại Phú Thọ, thay vì các địa điểm quen thuộc trước đây, thể hiện sự bứt phá về tư duy và quyết tâm thay đổi mạnh mẽ, toàn diện về quan điểm quản trị, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và thận trọng, đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Trước đó, vào cuối tháng 12-2025, SACOMBANK đã bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng giám đốc. Ngay sau đó, ngân hàng cũng thay nhận diện thương hiệu mới.

SACOMBANK được thành lập từ năm 1991, thuộc tốp 10 ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam.



