Logo Sacombank bất ngờ xuất hiện tại "đại bản doanh" của Thaigroup

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Logo Sacombank bất ngờ xuất hiện tại "đại bản doanh" của Thaigroup

Thái Phương - Lê Tỉnh

(NLĐO) – Một vài đơn vị của Sacombank đã chuyển về hoạt động tại trụ sở của Thaigroup – nơi từng là Văn phòng phía Nam của LPBank.

Ngày 19-1, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, khu vực trước tòa nhà ThaiSquare The Merit tọa lạc trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Sài Gòn, TPHCM), logo Sacombank của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) chính thức xuất hiện, thay thế cho LPBank. Nhiều công nhân vẫn đang tiếp tục công tác hoàn thiện lắp đặt logo Sacombank. 

TIN LIÊN QUAN

Được biết, tòa nhà ThaiSquare The Merit vừa được đưa vào hoạt động thời gian gần đây, là nơi tập trung các đơn vị của Thaigroup, trong đó có Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) gồm Văn phòng hội sở phía Nam và chi nhánh LPBank Hồ Chí Minh.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, phía Sacombank xác nhận có một số đơn vị đã chuyển hoạt động về vị trí này.

- Ảnh 2.

Logo Sacombank thay vị trí logo LPBank trước đây ở tòa nhà ThaiSquare The Merit

Về phía LPBank, Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng cũng đã có nghị quyết về việc thay đổi địa điểm trụ sở Văn phòng khu vực phía Nam và chi nhánh TPHCM từ tòa nhà ThaiSquare The Merit sang tòa nhà trên đường Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, TPHCM. Động thái này diễn ra song song với việc đổi trụ sở chính từ Hà Nội về Ninh Bình của LPBank.

Việc logo Sacombank xuất hiện ở tòa nhà ThaiSquare The Merit là diễn biến mới nhất sau khi Sacombank bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy vào vai trò quyền Tổng giám đốc ngày 23-12-2025. Bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó tổng giám đốc LPBank, cũng sang làm chức danh tương đương ở Sacombank.

Hai ngày sau khi công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền tổng giám đốc, Sacombank cũng thông báo đổi logo.

Tin liên quan

Diễn biến mới tại Sacombank sau khi ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền tổng giám đốc

Diễn biến mới tại Sacombank sau khi ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền tổng giám đốc

(NLĐO) - Hai ngày sau khi công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm quyền tổng giám đốc, Sacombank thông báo đổi logo.

Sacombank sắp bầu thêm 4 thành viên hội đồng quản trị

(NLĐO) - Hiện tại, HĐQT Sacombank có 7 thành viên, trong đó ông Dương Công Minh đang giữ chức Chủ tịch và ông Phạm Văn Phong làm Phó Chủ tịch

Vừa rời chức Chủ tịch HĐQT LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhận Quyền Tổng Giám đốc Sacombank

(NLĐO) – Ông Nguyễn Đức Thụy đảm nhận vai trò Quyền Tổng giám đốc Sacombank ngay sau khi hoàn tất chuyển giao tại LPBank.

LPBank Sacombank ông nguyễn đức thụy tòa nhà ThaiSquare The Merit
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo