Saigon Co.op và 21 đơn vị thành viên được vinh danh Doanh nghiệp xanh TP HCM 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Saigon Co.op và 21 đơn vị thành viên được vinh danh Doanh nghiệp xanh TP HCM 2025

Minh Nhi

Danh hiệu Doanh nghiệp xanh ghi nhận những nỗ lực chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và tiêu dùng thân thiện môi trường trong hệ thống bán lẻ Saigon Co.op

Ngày 22-12-2025, tại Lễ tôn vinh "Giải thưởng Doanh nghiệp Xanh 2025" do UBND TP HCM chủ trì, Hiệp hội Doanh nghiệp TP HCM (HUBA) phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP HCM (Saigon Co.op) cùng 21 đơn vị thành viên đã được vinh danh Doanh nghiệp Xanh TP HCM năm 2025.

Saigon Co.op và 21 đơn vị thành viên được vinh danh Doanh nghiệp xanh TP HCM 2025 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op vinh dự nhận giải thưởng Doanh nghiệp xanh 2025

Danh hiệu ghi nhận những nỗ lực chuyển đổi xanh, phát triển bền vững và lan tỏa mô hình tiêu dùng thân thiện môi trường trong hệ thống bán lẻ hiện đại, khẳng định vai trò tiên phong của Saigon Co.op - hệ thống bán lẻ thuần Việt chủ lực của Thành phố trong thúc đẩy tăng trưởng xanh.

Giải thưởng Doanh nghiệp Xanh - chuẩn mực mới cho phát triển bền vững

Giải thưởng Doanh nghiệp Xanh TP HCM năm 2025 đánh dấu bước nâng tầm quan trọng khi chu kỳ công nhận được kéo dài lên 3 năm, phản ánh rõ định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn của TP HCM trong giai đoạn mới.

Saigon Co.op và 21 đơn vị thành viên được vinh danh Doanh nghiệp xanh TP HCM 2025 - Ảnh 3.

Lãnh đạo Saigon Co.op và tập thể đơn vị trong hệ thống được tôn vinh tại Lễ trao giải Doanh nghiệp xanh 2025

Việc Saigon Co.op và 21 đơn vị trong hệ thống gồm Co.opmart Cần Giờ, Chu Văn An, Củ Chi, Hiệp Thành, Hòa Bình, Hùng Vương, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Ảnh Thủ, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Kiệm, Phú Lâm, Phú Thọ, Foodcosa Quang Trung Tam Bình, Tân Thành, Thắng Lợi, Bình Tân 2, Xa Lộ Hà Nội, Tuy Lý Vương, Vũng Tàu và chuỗi Co.opXtra cùng đạt danh hiệu Doanh nghiệp Xanh không chỉ là sự ghi nhận cho từng đơn vị, mà còn thể hiện tính hệ thống và chiều sâu của chiến lược phát triển bền vững mà Saigon Co.op kiên trì theo đuổi trong nhiều năm qua, đưa tiêu chí "xanh" trở thành một phần trong chiến lược vận hành và phân phối.

Chiến lược xanh hóa đồng bộ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết trong nhiều năm qua, rào cản lớn nhất đối với doanh nghiệp theo đuổi sản xuất xanh không nằm ở quyết tâm hay công nghệ, mà ở bài toán thị phần và khả năng tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại. Thực tế cho thấy, không ít doanh nghiệp đã đầu tư bài bản cho tiêu chuẩn môi trường, truy xuất nguồn gốc và quản trị trách nhiệm, song vẫn gặp khó khăn khi đưa sản phẩm ra thị trường do chi phí cao, mức độ cạnh tranh lớn và hạn chế về nhận diện thương hiệu.

Saigon Co.op và 21 đơn vị thành viên được vinh danh Doanh nghiệp xanh TP HCM 2025 - Ảnh 4.

Qua các giải pháp bán lẻ xanh, Saigon Co.op giữ vai trò định hướng hành vi tiêu dùng bền vững cho người dân đô thị

Theo ông Thắng, việc gắn Chứng nhận Doanh nghiệp Xanh với các chính sách hỗ trợ cụ thể từ nhà phân phối chính là "mảnh ghép còn thiếu" để chuỗi giá trị xanh vận hành trọn vẹn và bền vững. Từ nhận thức đó, Saigon Co.op xác định phải bắt đầu từ chính nội lực của mình. Hệ thống đã từng bước xây dựng các tiêu chí xanh nội bộ, tối ưu hóa hoạt động logistics nhằm giảm phát thải, nâng cao tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng hàng hóa, đồng thời đồng hành, hỗ trợ các đối tác cung ứng áp dụng thực hành sản xuất sạch hơn.

"Để thị trường tiêu dùng chuyển dịch theo hướng bền vững, cần có những tác nhân dẫn dắt đủ mạnh. Trong đó, nhà bán lẻ phải là lực lượng đi đầu," ông Thắng nhấn mạnh.

Trên thực tế, Saigon Co.op đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xanh hóa trên toàn chuỗi hoạt động, bắt đầu từ khâu vận hành hệ thống bán lẻ. Từ năm 2019 đến nay, Saigon Co.op ưu tiên ứng dụng năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời, đồng thời chuẩn hóa công tác quản lý và sử dụng năng lượng theo hướng tiết kiệm, hiệu quả như thay thế đèn LED, nâng cấp thiết bị tiêu thụ điện hiệu suất cao, ứng dụng cảm biến và tăng cường bảo trì định kỳ nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Song song đó, hệ thống đẩy mạnh phân loại, thu gom và tái chế rác thải tại nguồn, hướng đến mô hình vận hành thân thiện với môi trường.

Saigon Co.op và 21 đơn vị thành viên được vinh danh Doanh nghiệp xanh TP HCM 2025 - Ảnh 5.

Saigon Co.op kinh doanh ly, đĩa... chất liệu thân thiện môi trường định hướng tiêu dùng xanh trong cộng đồng

Trong khâu phân phối, Saigon Co.op là đơn vị tiên phong ngưng sử dụng túi nilon khó phân hủy từ năm 2012, chuyển sang 100% túi tự hủy sinh học được chứng nhận thân thiện môi trường. Từ năm 2019, hệ thống cũng ngưng kinh doanh ống hút nhựa, đồng thời loại bỏ dần các sản phẩm nhựa dùng một lần như chén, dĩa nhựa, thay thế bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiên và khả năng tự hủy. Bên cạnh đó, Saigon Co.op phối hợp cùng đối tác lắp đặt máy thu gom chai nhựa tại các siêu thị và văn phòng nhằm thúc đẩy tái chế và nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Đặc biệt, Saigon Co.op tạo dấu ấn khi tham gia chương trình "Tick xanh trách nhiệm" do TP HCM phát động từ tháng 3-2024. Đến nay, hệ thống đã phối hợp với khoảng 80 nhà cung cấp, đưa 1.200 sản phẩm đạt chuẩn vào hơn 800 điểm bán, đồng thời triển khai trên Co.op Online và các chuyến bán hàng lưu động. Với vai trò tích cực này, ngày 19-12-2025, Saigon Co.op vinh dự nhận thư khen của UBND TP HCM tại Hội nghị kết nối cung cầu.

Cầu nối cho nhà sản xuất

Thông qua việc nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm và đồng hành cùng đối tác cải tiến quy trình sản xuất, Saigon Co.op góp phần định hình hành vi tiêu dùng bền vững, đưa tiêu chí "xanh" trở thành giá trị gia tăng gắn với chất lượng và uy tín thương hiệu. Đồng thời, doanh nghiệp từng bước hỗ trợ đối tác tiệm cận các tiêu chuẩn ESG, giúp "xanh hóa" không chỉ dừng ở cam kết mà trở thành lợi thế cạnh tranh thực chất.

Danh hiệu Doanh nghiệp Xanh TP HCM năm 2025 là minh chứng cho năng lực quản trị bền vững và cam kết dài hạn của Saigon Co.op đối với môi trường và xã hội. Trong thời gian tới, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò hệ thống bán lẻ hợp tác xã lớn nhất cả nước, đồng hành cùng TP HCM và cộng đồng doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái thương mại xanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của Thành phố.

Vui lòng quét QR code để trải nghiệm:

Saigon Co.op và 21 đơn vị thành viên được vinh danh Doanh nghiệp xanh TP HCM 2025 - Ảnh 6.

Saigon Co.op và 21 đơn vị thành viên được vinh danh Doanh nghiệp xanh TP HCM 2025 - Ảnh 7.

Phát triển bền vững Hợp tác xã Saigon Co.op kinh tế xanh tăng trưởng xanh doanh nghiệp xanh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo