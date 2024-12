Saigon Urban street fest 2024 trở lại

Ban tổ chức chia sẻ về mùa mới của Saigon Urban Street Fest by artLIVE

Saigon Urban Street Fest by artLIVE - Lễ hội nghệ thuật đường phố thường niên quay trở lại vào cuối tuần này ngay tại Bưu Điện Trung Tâm Sài Gòn với điểm nhấn artLIVE Graffiti Championship 2024. Sự kiện mang đến một không gian đa sắc màu và cực cá tính dành cho các bạn trẻ yêu mến nghệ thuật đường phố.

Với chủ đề "Be Love Be Free", Saigon Urban Street Fest by artLIVE mang đến một không gian nghệ thuật đường phố đầy phóng khoáng và sáng tạo. Chủ đề khuyến khích giới trẻ thể hiện cá tính độc đáo của mình, tự do bứt phá mọi giới hạn từ suy tưởng đến hành động.

Đây cũng chính là thông điệp mạnh mẽ của sự kiện: hãy yêu thương, hãy tự do, hãy sống hết mình trong từng khoảnh khắc và thêm yêu hơn mảnh đất mình trú ngụ.

Mỗi nghệ sĩ, mỗi hoạt động xuất hiện tại Saigon Urban Street Fest đều mang hơi thở, tinh thần giao thoa cũ - mới. Ở đó có sự phá cách, nghịch ngợm và quậy phá của văn hóa đường phố, nhưng mỗi yếu tố đều được hiển hiện dưới góc độ nghệ thuật một cách đẹp đẽ và thuần khiết.

Tại sự kiện, các bạn trẻ sẽ tha hồ trải nghiệm không gian nghệ thuật đường phố gồm nhiều hoạt động hấp dẫn tại các khu vực trong khuôn khổ sự kiện.

Ban giám khảo của artLIVE Graffiti Championship 2024

Vòng chung kết artLIVE Graffiti Championship 2024 sẽ diễn ra trong khuôn khổ sự kiện Saigon Urban Street Fest by artLIVE 2024. Nhà báo Lý Đợi - một trong ba giám khảo của cuộc thi artLIVE Graffiti Championship 2024, chia sẻ : "Cuộc thi sẽ tạo nên tác động tích cực giúp các nghệ sĩ graffiti được tôn trọng hơn, bình đẳng hơn, để họ tự do sáng tác một cách tốt nhất. Từ đó, những nghệ sĩ lớn về graffiti sẽ được sinh ra trong tương lai."

artLIVE Championship là một sân chơi chuyên nghiệp và đầy cảm hứng, dành cho các bạn trẻ thỏa sức thể hiện tài năng, cá tính độc đáo và bứt phá giới hạn của chính mình do artLIVE Magazine & Event tổ chức hàng năm.

Hệ thống artLIVE Championship đã đi qua hai cuộc thi về làm bánh pizza - artLIVE Pizza Championship và pha chế cocktail - artLIVE Mixology Championship, diễn ra trong khuôn khổ của sự kiện Taste of Saigon by artLIVE - Lễ hội hương vị nghệ thuật thường niên được tổ chức bởi artLIVE tại hội trường Thống Nhất.

Năm nay, artLIVE Championship lần đầu tiên xuất hiện tại Saigon Urban Street Fest by artLIVE 2024 với cuộc thi vẽ graffiti - artLIVE Graffiti Championship.