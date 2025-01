Saigontourist Group đón hơn 2 triệu lượt khách

Chiều 17-1, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM, nhận định trong năm 2024, Saigontourist Group đã áp dụng nhiều giải pháp tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, kiểm soát rủi ro, tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa giá trị doanh nghiệp.

Tổng công ty không ngừng đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, tìm kiếm thị trường, đa dạng hóa hình thức và sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ… Tổng doanh thu và lợi nhuận của tổng công ty trong năm 2024 tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ và kế hoạch đề ra.

Ông Hải lưu ý Saigontourist Group cần tiếp tục khẳng định vị trí là một tổng công ty du lịch hàng đầu Việt Nam, một trong những thương hiệu nổi tiếng trong khu vực trên các lĩnh vực lưu trú - ẩm thực - lữ hành - giải trí - đào tạo; góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của TP HCM và cả nước.

Ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP HCM phát biểu tại hội nghị

"Tổng công ty cần tiếp tục phát huy thế mạnh, tăng cường hoạt động liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển du lịch; tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, phối hợp, hỗ trợ ngành du lịch TP HCM tổ chức các hoạt động ký kết, hợp tác phát triển với các tỉnh thành khác trong nước, khu vực và quốc tế, đa dạng hóa sản phẩm, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của TP HCM" – ông Dương Ngọc Hải nói.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Saigontourist Group cho thấy, tổng doanh thu ước thực hiện hơn 16.900 tỉ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lãi gộp ước đạt hơn 4.350 tỉ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượt khách được Saigontourist Group đón tiếp và phục vụ hơn 2 triệu lượt khách, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước. Những kết quả này đều vượt kế hoạch của tổng công ty đề ra năm 2024.

Tuyên dương và khen thưởng tổ chức cơ sở Đảng "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2024 tại Saigontourist Group

Ông Phạm Huy Bình, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group, cho biết trong năm 2025, tổng công ty sẽ đẩy mạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh, mở rộng thị trường; tăng thị phần; nâng cao năng lực cạnh tranh; tham gia tích cực các chương trình kích cầu du lịch, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai du lịch xanh gắn với ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác quản lý, điều hành nhất là hoạt động lưu trú và lữ hành.

Dự kiến năm nay, tổng công ty đặt mục tiêu đón hơn 2,3 triệu lượt khách; tổng doanh thu hơn 18.800 tỉ đồng và nộp ngân sách hơn 3.960 tỉ đồng…