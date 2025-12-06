Saigontourist Group kết nối 168 phường, xã, đặc khu ở TPHCM quảng bá du lịch

Ngày 6-12, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã tổ chức họp mặt lãnh đạo 168 phường, xã, đặc khu thuộc TPHCM và giới truyền thông, với thông điệp "Saigontourist Group - Kết nối - Đồng hành - Phát triển du lịch cùng cộng đồng".

Chương trình này là bước khởi đầu cho chiến lược phát triển du lịch của Saigontourist Group, gắn liền với sự đồng hành của chính quyền và cộng đồng địa phương trong giai đoạn 2025 - 2030.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng nhận định trong suốt 50 năm hình thành và phát triển, Saigontourist Group đã khẳng định được vị thế thương hiệu không chỉ trong nước mà còn trên thị trường quốc tế. Thế mạnh của Saigontourist Group không chỉ ở lĩnh vực du lịch mà còn ở ẩm thực, góp phần vào việc xây dựng, khẳng định thương hiệu du lịch TPHCM nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại buổi họp mặt

Tại TPHCM, Saigontourist Group là doanh nghiệp có nhiều lợi thế trong việc tổ chức các hoạt động trong hệ sinh thái du lịch, với mạng lưới trải dài từ Bắc đến Nam.

"Ý tưởng để đại diện 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM cùng gặp gỡ, trao đổi về điểm đến và sản phẩm du lịch tại sự kiện lần này tiếp tục kế thừa chương trình "mỗi địa phương có một sản phẩm du lịch đặc trưng" sau dịch COVID-19 ở TPHCM đã được khai thác hiệu quả" – ông Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Ngành du lịch TPHCM cần giữ vai trò quan trọng trong việc phối hợp cùng Saigontourist Group khai thác du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại những địa bàn như Thiềng Liềng, qua đó tích lũy kinh nghiệm để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group, cho biết để vươn tầm thế giới, du lịch Việt Nam cần phải bắt nguồn từ sự kết nối sâu sắc và đồng hành bền chặt. Hợp tác với 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM và các đối tác truyền thông chiến lược là hành động cụ thể hóa cam kết, không chỉ nhằm phát triển kinh tế du lịch mà còn để bảo tồn di sản, xây dựng môi trường du lịch văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Saigontourist Group cùng 168 phường, xã, đặc khu được kỳ vọng sẽ triển khai mạnh mẽ hơn các chương trình về du lịch số, du lịch xanh - những định hướng quan trọng cho phát triển kinh tế TPHCM trong tương lai.