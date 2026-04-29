Saigontourist Group nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 29-4, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã tổ chức sự kiện "Hành trình 50 năm vươn mình cùng đất nước" và Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, biểu dương những thành tích xuất sắc trong thời gian qua của Saigontourist Group.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Saigontourist Group, cho biết Saigontourist Group là doanh nghiệp du lịch đầu tiên của TP HCM được thành lập năm 1975 - sau ngày đất nước thống nhất.

Từ một đơn vị non trẻ với 236 cán bộ, công nhân viên, chỉ quản lý vài khách sạn và nhiệm vụ chính là phục vụ các đoàn khách của Đảng và Nhà nước, Saigontourist Group đã kiên trì, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách.

Hiện tổng công ty là tập đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam với hệ sinh thái hoàn chỉnh hơn 100 đơn vị trải rộng khắp cả nước, đội ngũ hơn 17.000 nhân sự, tập trung vào 5 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi: Lưu trú - Lữ hành - Ẩm thực - Giải trí - Đào tạo; phục vụ hơn 2 triệu lượt khách, đạt doanh thu 16.935 tỉ đồng, đóng góp 3.458 tỉ đồng vào ngân sách quốc gia.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất đến Saigontourist Group. Ảnh: Kim Qui

Trong giai đoạn mới, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa khẳng định Saigontourist Group sẽ chuyển đổi toàn diện - từ tư duy quản trị đến mô hình kinh doanh, hướng tới tạo ra giá trị vượt trội. Tăng tốc chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh, tiệm cận chuẩn mực tiên tiến của thế giới. Đẩy mạnh tăng trưởng xanh và phát triển bền vững - duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số gắn với trách nhiệm xã hội, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. Tinh gọn bộ máy, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao - chuyên nghiệp, tận tâm và giàu khát vọng cống hiến. Tăng cường liên kết nội bộ, liên kết vùng và liên kết quốc tế để tạo chuỗi giá trị và nâng cao sức cạnh tranh.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, đánh giá trong suốt nửa thế kỷ qua, Saigontourist Group đã khẳng định vai trò là doanh nghiệp nhà nước chủ lực, giữ vị trí nòng cốt trong quá trình hình thành và phát triển ngành du lịch TPHCM theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Sau hợp nhất đơn vị hành chính, TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới cùng những yêu cầu và thách thức mới, ngành du lịch cũng không là ngoại lệ. Saigontourist Group cần tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, dẫn dắt của ngành du lịch thành phố; không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới phát triển bền vững, hiệu quả và có chiều sâu.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Kim Qui

Cụ thể, Saigontourist Group cần tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong phát triển các lĩnh vực lưu trú, lữ hành, dịch vụ chất lượng cao và du lịch MICE; chủ động xây dựng và phát triển các chuỗi sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế.

"Chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, có chiều sâu văn hóa, có khả năng tạo dựng thương hiệu riêng, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh thành phố trên bản đồ du lịch quốc tế. TPHCM sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho tổng công ty phát huy thế mạnh, tạo môi trường thuận lợi để phát triển ổn định, hiệu quả và bền vững" – lãnh đạo thành phố nói.