Chiều 10-10, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM chủ trì.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố đã quyết định chỉ định bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao về kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực quản lý nhà nước về ngành dịch vụ du lịch của bà Ánh Hoa, đồng thời tin tưởng bà sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy tốt nhất năng lực của mình trong lãnh đạo điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và những năm tiếp theo.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa giữ chức Bí thư Đảng ủy Saigontourist Group

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Ánh Hoa cho biết sẽ thể hiện quyết tâm sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, tập thể cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn hệ thống sẽ đoàn kết một lòng, chung tay vì sự phát triển chung của Tổng Công ty nói riêng và của ngành du lịch nói chung.

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời năm 1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, trung tâm triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp...