Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa giữ chức Bí thư Đảng ủy Saigontourist Group

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa giữ chức Bí thư Đảng ủy Saigontourist Group

Thái Phương

(NLĐO) - Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group).

Chiều 10-10, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM chủ trì. 

TIN LIÊN QUAN

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND thành phố đã quyết định chỉ định bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group), tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dũng đánh giá cao về kinh nghiệm, năng lực trong lĩnh vực quản lý nhà nước về ngành dịch vụ du lịch của bà Ánh Hoa, đồng thời tin tưởng bà sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy tốt nhất năng lực của mình trong lãnh đạo điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và những năm tiếp theo.

- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa giữ chức Bí thư Đảng ủy Saigontourist Group

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Ánh Hoa cho biết sẽ thể hiện quyết tâm sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, tập thể cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn hệ thống sẽ đoàn kết một lòng, chung tay vì sự phát triển chung của Tổng Công ty nói riêng và của ngành du lịch nói chung.

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch hàng đầu tại Việt Nam, ra đời năm 1975, hiện quản lý hơn 100 đơn vị khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, công ty lữ hành, khu vui chơi giải trí, trường đào tạo du lịch, trung tâm triển lãm hội nghị, hội thảo, sân golf, truyền hình cáp...

Tin liên quan

Đoàn công tác TP HCM sang Las Vegas và Los Angeles quảng bá du lịch Việt Nam với khách Mỹ

Đoàn công tác TP HCM sang Las Vegas và Los Angeles quảng bá du lịch Việt Nam với khách Mỹ

(NLĐO) – TP HCM xác định Mỹ là thị trường trọng điểm để thu hút dòng khách du lịch chất lượng cao, đặc biệt là du lịch MICE, du lịch cao cấp…

Siêu đô thị du lịch đã rất gần (*): Mục tiêu không chỉ là 10 triệu lượt khách quốc tế

Với vị thế trung tâm du lịch quốc tế cùng nhiều giải pháp đồng bộ, TP HCM sẽ bứt phá trong giai đoạn cuối năm và xa hơn nữa

Siêu đô thị du lịch đã rất gần (*): Nhiều kiến giải từ thực tiễn

Du lịch TP HCM cần một chiến lược thương hiệu mạnh và hạ tầng giao thông đồng bộ để tạo sức bật

Saigontourist Group Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn Sở Du lịch du lịch
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo