Sầm Sơn lắp cân đối chứng ở khu hải sản để chống "buôn gian bán lận"

Ngày 7-5, tin từ UBND phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa phương đang triển khai đặt cân đối chứng tại các khu vực kinh doanh hải sản và chợ trên địa bàn để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

Sầm Sơn lắp đặt cân đối chứng để "chống buôn gian bán lận"

Theo UBND phường Sầm Sơn, việc đặt cân đối chứng nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là du khách trong mùa cao điểm du lịch.

Đến nay, phường Sầm Sơn đã lắp đặt các cân đối chứng tại các khu vực đông đúc, có nhiều khách mua bán như chợ Cột Đỏ, chợ Mới và một số tuyến phố có nhiều cửa hàng kinh doanh hải sản tươi sống, hải sản khô.

"Việc lắp đặt cân đối chứng nhằm giúp người dân và du khách có thể tự kiểm tra lại khối lượng hàng hóa sau khi mua bán. Qua đó, góp phần ngăn chặn tình trạng "buôn gian bán lận" nâng cao ý thức kinh doanh trung thực của các hộ buôn bán"- đại diện lãnh đạo phường Sầm Sơn cho hay.

Đáng chú ý, tại các khu vực đặt cân đối chứng, UBND phường Sầm Sơn đã cho dán số điện thoại đường dây nóng của Công an phường, Đội Quản lý thị trường và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công Sầm Sơn.