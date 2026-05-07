Sầm Sơn lắp cân đối chứng ở khu hải sản để chống "buôn gian bán lận"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sầm Sơn lắp cân đối chứng ở khu hải sản để chống "buôn gian bán lận"

Tuấn Minh

(NLĐO)- Đến nay, phường Sầm Sơn đã lắp đặt 7 cân đối chứng tại các khu bán hàng hải sản, chợ đông người mua bán để chống "buôn gian bán lận", bảo vệ du khách

Ngày 7-5, tin từ UBND phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa phương đang triển khai đặt cân đối chứng tại các khu vực kinh doanh hải sản và chợ trên địa bàn để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

Sầm Sơn lắp cân đối chứng ở khu hải sản để chống "buôn gian bán lận" - Ảnh 1.
Sầm Sơn lắp cân đối chứng ở khu hải sản để chống "buôn gian bán lận" - Ảnh 2.

Sầm Sơn lắp đặt cân đối chứng để "chống buôn gian bán lận"

Theo UBND phường Sầm Sơn, việc đặt cân đối chứng nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt là du khách trong mùa cao điểm du lịch.

Đến nay, phường Sầm Sơn đã lắp đặt các cân đối chứng tại các khu vực đông đúc, có nhiều khách mua bán như chợ Cột Đỏ, chợ Mới và một số tuyến phố có nhiều cửa hàng kinh doanh hải sản tươi sống, hải sản khô.

"Việc lắp đặt cân đối chứng nhằm giúp người dân và du khách có thể tự kiểm tra lại khối lượng hàng hóa sau khi mua bán. Qua đó, góp phần ngăn chặn tình trạng "buôn gian bán lận" nâng cao ý thức kinh doanh trung thực của các hộ buôn bán"- đại diện lãnh đạo phường Sầm Sơn cho hay.

Đáng chú ý, tại các khu vực đặt cân đối chứng, UBND phường Sầm Sơn đã cho dán số điện thoại đường dây nóng của Công an phường, Đội Quản lý thị trường và Trung tâm Cung ứng dịch vụ công Sầm Sơn.

Sầm Sơn được biết đến là bãi tắm nổi tiếng ở Thanh Hóa và miền Bắc. Năm 2026, Sầm Sơn đặt mục tiêu đón hơn 9 triệu lượt khách với tổng doanh thu ước đạt khoảng 19.000 tỉ đồng.

Để xây dựng hình ảnh về một Sầm Sơn đẹp trong lòng du khách, chính quyền địa phương đã đưa ra nhiều chiến lược dọn dẹp những bất cập, xấu xí như dẹp bỏ hàng loạt ki-ốt bán hàng nhếch nhác gần Đền Độc Cước, xử lý tình trạng xe điện chèo kéo, móc nối với các cửa hàng kinh doanh để "chặt chém" du khách.

Tin liên quan

VIDEO: Biển Sầm Sơn ken đặc khách ngày đầu nghỉ lễ 30-4, 1-5

VIDEO: Biển Sầm Sơn ken đặc khách ngày đầu nghỉ lễ 30-4, 1-5

(NLĐO)- Dù thời tiết mát mẻ, nhưng hàng vạn du khách đã đổ về Sầm Sơn (Thanh Hóa) để tắm biển trong kỳ nghỉ lễ đầu tiên dịp 30-4 và 1-5

Du khách bị "chặt chém" 200.000 đồng/lượt gửi ô tô ở Sầm Sơn

(NLĐO)- Thanh niên thu tiền gửi xe ô tô "chặt chém" khách du lịch ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng

90% tai tiếng ở Sầm Sơn đến từ xe điện du lịch

(NLĐO)- Theo Bí thư phường Sầm Sơn, 90% tai tiếng ở Sầm Sơn đều từ xe điện mà ra, vì thế địa phương đã lên kế hoạch kiên quyết xử lý tình trạng này

tỉnh Thanh Hóa đường dây nóng quyền lợi người tiêu dùng Bãi biển Sầm Sơn Sầm Sơn buôn gian bán lận
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo