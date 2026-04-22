HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh

90% tai tiếng ở Sầm Sơn đến từ xe điện

Tuấn Minh

(NLĐO)- Theo Bí thư phường Sầm Sơn, 90% tai tiếng ở Sầm Sơn đều từ xe điện mà ra, vì thế địa phương đã lên kế hoạch kiên quyết xử lý tình trạng này

Ông Lê Văn Tuấn, Bí thư phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết những tai tiếng làm xấu đi hình ảnh của Sầm Sơn tại buổi họp báo chuẩn bị cho lễ khai mạc du lịch Sầm Sơn 2026 chiều 21-4.

- Ảnh 1.

Ông Lê Văn Tuấn, Bí thư phường Sầm Sơn, cho rằng 90% tai tiếng ở Sầm Sơn từ xe điện mà ra

Ông Tuấn không ngần ngại khi nhìn thẳng vào thực tế của Sầm Sơn, đồng thời đưa ra những nhiệm vụ cơ bản nhất để khắc phục những tồn tại, rào cản khiến Sầm Sơn bao năm vẫn bị mang tiếng xấu. Đồng thời khẳng định, nếu làm được những việc này, Sầm Sơn sẽ thay đổi.

Theo ông Tuấn, trong số 6 nhiệm vụ đưa ra thì có 5 liên quan tới đô thị du lịch như: C hỉnh trang bãi biển, hoạt động kinh doanh, xe điện, bán hàng rong, môi trường...

"Cả Sầm Sơn trông chờ vào bãi biển, kể các khách sạn, nhưng lâu nay bãi biển quản lý như thế nào để thể hiện được cái văn minh, lịch sự, khai thác từ bãi biển như thế nào thì chưa làm được. Các nhiệm kỳ trước cũng đã cố gắng làm, đã được một số việc, nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng. Vì vậy, năm 2026 ban lãnh đạo phường sẽ quyết tâm làm để thay đổi Sầm Sơn"- ông Tuấn chia sẻ.

Bí thư phường Sầm Sơn cũng chỉ thẳng tai tiếng làm mất đi hình ảnh của Sầm Sơn chính là hoạt động xe điện. Theo ông, 90% tai tiếng của Sầm Sơn từ xe điện mà ra. "Chèo kéo khách, dẫn khách, thỏa thuận lấy hoa hồng, bán khách cho nhà hàng, quán ăn, tranh giành khách, hoạt động bát nháo...

- Ảnh 2.

Hoạt động xe điện bị du khách than phiền rất nhiều khi về Sầm Sơn du lịch

Ngoài vấn đề xe điện, công tác vệ sinh môi trường cũng rất nhức nhối khi bãi rác vẫn còn tồn tại giữa khu du lịch. "Mặc dù Sầm Sơn đã quyết tâm cho đóng cửa bãi rác trong tháng 12-2025, di chuyển khỏi đô thị, nhưng vẫn chưa làm được. Rồi 5 cống xả vẫn đổ ra biển, mưa nó cũng chảy ra biển, hệ thống vận hành nước thải trục trặc nó cũng chảy ra biển. Nước bẩn mà chảy xuống biển thì kinh khủng lắm. Vấn đề xe điện, vệ sinh môi trường là những việc mà phường tâm huyết, quyết tâm làm"- ông Tuấn khẳng định.

Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng nêu ra một số vấn đề trọng tâm khác mà Sầm Sơn đang làm như công tác chuyển đổi số, tạo công ăn việc làm, công tác an sinh cho người dân, xây dựng hình ảnh Sầm Sơn văn minh, thân thiện. Để làm được những điều này, theo ông Tuấn phải là người dân, doanh nghiệp, chứ chính quyền không làm được. "Chính quyền chỉ định hướng, hỗ trợ, còn làm du lịch phải người dân, doanh nghiệp, cả tập thể làm, cả Sầm Sơn làm chứ không riêng một ai cả"- ông Tuấn nhìn nhận.

Với 6 nhiệm vụ trọng tâm, Bí thư phường Sầm Sơn cho biết có những việc đã triển khai, có việc đang triển khai và có những việc cần có thời gian để triển khai. Trước mắt, để phục vụ hè 2026, Sầm Sơn đã đưa ra 12 phương án, kế hoạch... trong đó có các phương án quản lý xe điện, trông giữ xe, quản lý người bán hàng rong là những vấn đề du khách quan tâm được phường xây dựng chi tiết, cụ thể.

- Ảnh 3.

Sầm Sơn là 1 trong những bãi tắm nổi tiếng ở miền Bắc, mỗi năm đón hàng triệu lượt du khách

Ông Lê Văn Tuấn kỳ vọng, với những nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, địa phương mong muốn sẽ dẹp bỏ được những hình ảnh "xấu xí" vẫn còn tồn tại, để xây dựng Sầm Sơn trở thành một điểm đến thực sự hấp dẫn, văn minh, thân thiện với du khách trong và ngoài nước.

Cho phép kinh doanh ở bãi biển Sầm Sơn xuyên đêm

Đáng chú ý, bắt đầu từ hè 2026, khu vực bãi biển Sầm Sơn được chính quyền cho kinh doanh ăn uống, các hoạt động vui chơi xuyên đêm, không hạn chế thời gian tới 23 giờ như trước.

Theo đó, bãi biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương từ chân núi Trường Lệ tới khu vực Vạn Chài sẽ được Sầm Sơn cho hoạt động xuyên đêm. Trong đó, ban ngày người dân và du khách vui chơi, tắm biển bình thường, ban đêm sẽ cho kinh doanh. Để đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường bãi biển, Sầm Sơn giao cho đơn vị trúng đấu giá 14 hubway có trách nhiệm việc này.

"Đã làm du lịch mà sau 23 giờ đóng cửa thì du khách lấy chỗ đâu chơi, nên không thể cấm được. Có nhiều du khách về Sầm Sơn, họ muốn chơi tới tận 2-3 giờ sáng thì sao, nên phải có chỗ cho người ta tiêu tiền. Quan điểm của chúng tôi là cái gì Nhà nước không cấm thì sẽ cho làm"- Bí thư phường Sầm Sơn Lê Văn Tuấn nói.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo