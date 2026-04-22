90% tai tiếng ở Sầm Sơn đến từ xe điện

Ông Lê Văn Tuấn, Bí thư phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cho biết những tai tiếng làm xấu đi hình ảnh của Sầm Sơn tại buổi họp báo chuẩn bị cho lễ khai mạc du lịch Sầm Sơn 2026 chiều 21-4.

Ông Tuấn không ngần ngại khi nhìn thẳng vào thực tế của Sầm Sơn, đồng thời đưa ra những nhiệm vụ cơ bản nhất để khắc phục những tồn tại, rào cản khiến Sầm Sơn bao năm vẫn bị mang tiếng xấu. Đồng thời khẳng định, nếu làm được những việc này, Sầm Sơn sẽ thay đổi.

Theo ông Tuấn, trong số 6 nhiệm vụ đưa ra thì có 5 liên quan tới đô thị du lịch như: C hỉnh trang bãi biển, hoạt động kinh doanh, xe điện, bán hàng rong, môi trường...

"Cả Sầm Sơn trông chờ vào bãi biển, kể các khách sạn, nhưng lâu nay bãi biển quản lý như thế nào để thể hiện được cái văn minh, lịch sự, khai thác từ bãi biển như thế nào thì chưa làm được. Các nhiệm kỳ trước cũng đã cố gắng làm, đã được một số việc, nhưng vẫn chưa đạt được kỳ vọng. Vì vậy, năm 2026 ban lãnh đạo phường sẽ quyết tâm làm để thay đổi Sầm Sơn"- ông Tuấn chia sẻ.

Bí thư phường Sầm Sơn cũng chỉ thẳng tai tiếng làm mất đi hình ảnh của Sầm Sơn chính là hoạt động xe điện. Theo ông, 90% tai tiếng của Sầm Sơn từ xe điện mà ra. "Chèo kéo khách, dẫn khách, thỏa thuận lấy hoa hồng, bán khách cho nhà hàng, quán ăn, tranh giành khách, hoạt động bát nháo...

Ngoài vấn đề xe điện, công tác vệ sinh môi trường cũng rất nhức nhối khi bãi rác vẫn còn tồn tại giữa khu du lịch. "Mặc dù Sầm Sơn đã quyết tâm cho đóng cửa bãi rác trong tháng 12-2025, di chuyển khỏi đô thị, nhưng vẫn chưa làm được. Rồi 5 cống xả vẫn đổ ra biển, mưa nó cũng chảy ra biển, hệ thống vận hành nước thải trục trặc nó cũng chảy ra biển. Nước bẩn mà chảy xuống biển thì kinh khủng lắm. Vấn đề xe điện, vệ sinh môi trường là những việc mà phường tâm huyết, quyết tâm làm"- ông Tuấn khẳng định.

Bên cạnh đó, ông Tuấn cũng nêu ra một số vấn đề trọng tâm khác mà Sầm Sơn đang làm như công tác chuyển đổi số, tạo công ăn việc làm, công tác an sinh cho người dân, xây dựng hình ảnh Sầm Sơn văn minh, thân thiện. Để làm được những điều này, theo ông Tuấn phải là người dân, doanh nghiệp, chứ chính quyền không làm được. "Chính quyền chỉ định hướng, hỗ trợ, còn làm du lịch phải người dân, doanh nghiệp, cả tập thể làm, cả Sầm Sơn làm chứ không riêng một ai cả"- ông Tuấn nhìn nhận.

Với 6 nhiệm vụ trọng tâm, Bí thư phường Sầm Sơn cho biết có những việc đã triển khai, có việc đang triển khai và có những việc cần có thời gian để triển khai. Trước mắt, để phục vụ hè 2026, Sầm Sơn đã đưa ra 12 phương án, kế hoạch... trong đó có các phương án quản lý xe điện, trông giữ xe, quản lý người bán hàng rong là những vấn đề du khách quan tâm được phường xây dựng chi tiết, cụ thể.

Sầm Sơn là 1 trong những bãi tắm nổi tiếng ở miền Bắc, mỗi năm đón hàng triệu lượt du khách

Ông Lê Văn Tuấn kỳ vọng, với những nhiệm vụ, mục tiêu đề ra, địa phương mong muốn sẽ dẹp bỏ được những hình ảnh "xấu xí" vẫn còn tồn tại, để xây dựng Sầm Sơn trở thành một điểm đến thực sự hấp dẫn, văn minh, thân thiện với du khách trong và ngoài nước.