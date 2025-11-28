Các sân bay quốc tế: Cam Ranh, Liên Khương và các sân bay: Pleiku, Buôn Ma Thuột chủ động cập nhật thông tin từ các nguồn thông tin chính thức, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Kiểm soát viên không lưu điều hành bay tại sân bay Buôn Ma Thuột. Ảnh: VATM

Theo đó, để chủ động ứng phó với cơn bão số 15, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay trong bối cảnh khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên đang tiếp tục khắc phục hậu quả mưa, lũ nghiêm trọng, Cục Hàng không Việt Nam vừa phát Công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng và Hướng dẫn khai thác trong điều kiện thời tiết nguy hiểm tại Cảng hàng không, sân bay.

Cục yêu cầu các sân bay trong vùng ảnh hưởng của bão số 15 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.

Triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.

Đồng thời bố trí trực 24/24 giờ, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn.

Kíp trực Đài Kiểm soát không lưu Phù Cát. Ảnh: VATM

Cục Hàng không cũng lưu ý các đơn vị sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền có khả năng nguy cơ mưa lớn, gây ngập lụt sau bão. Yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.

Các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cần tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 15 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay; giảm thiểu tác động đến khai thác.