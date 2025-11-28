Các sân bay quốc tế: Cam Ranh, Liên Khương và các sân bay: Pleiku, Buôn Ma Thuột chủ động cập nhật thông tin từ các nguồn thông tin chính thức, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.
Theo đó, để chủ động ứng phó với cơn bão số 15, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các sân bay, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến khai thác bay trong bối cảnh khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên đang tiếp tục khắc phục hậu quả mưa, lũ nghiêm trọng, Cục Hàng không Việt Nam vừa phát Công điện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác trực 24/24 giờ; thực hiện nghiêm Quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng và Hướng dẫn khai thác trong điều kiện thời tiết nguy hiểm tại Cảng hàng không, sân bay.
Cục yêu cầu các sân bay trong vùng ảnh hưởng của bão số 15 chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có) nhằm bảo đảm an toàn công trình, đài trạm, đảm bảo an toàn hoạt động khai thác tại cảng hàng không, sân bay.
Triển khai phương án phòng chống mưa, bão, các biện pháp phòng chống ngập úng, khơi thông dòng chảy trong sân bay, bảo vệ cho các công trình, phương tiện, thiết bị tại cảng hàng không, hạn chế thiệt hại do mưa, bão gây ra đến mức thấp nhất và nhanh chóng ổn định mọi hoạt động hàng không phục vụ các nhu cầu của hành khách.
Đồng thời bố trí trực 24/24 giờ, chủ động cập nhật thông tin khí tượng để kịp thời đề xuất phương án khai thác phù hợp, an toàn.
Cục Hàng không cũng lưu ý các đơn vị sau khi bão suy yếu và đổ bộ vào đất liền có khả năng nguy cơ mưa lớn, gây ngập lụt sau bão. Yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) chỉ đạo các cơ sở cung cấp dịch vụ khí tượng hàng không tăng cường công tác đảm bảo chất lượng thông tin khí tượng; liên tục theo dõi tình hình thời tiết trong khu vực trách nhiệm, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo; cung cấp đầy đủ kịp thời thông tin quan trắc, dự báo, cảnh báo tới người dùng.
Các hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay cần tăng cường công tác phối hợp; theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 15 để có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp và đảm bảo an toàn cho hoạt động bay; giảm thiểu tác động đến khai thác.
Quản lý bay họp khẩn
Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị ứng phó bão số 15.
Tại cuộc họp, Ban Chỉ huy yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan trước nguy cơ diễn biến phức tạp của bão, nhất là trong bối cảnh nhiều khu vực đang bị mưa lớn và ngập lụt.
Đối với công tác bảo đảm hoạt động bay, các cơ sở điều hành bay được yêu cầu duy trì khả năng chỉ huy bay an toàn tuyệt đối, chủ động phối hợp với các hãng hàng không, Cảng hàng không và Cảng vụ hàng không để điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp với diễn biến thời tiết. Các phương án phân luồng, giãn cách, chuyển hướng hoặc thay đổi mực bay cần được chuẩn bị sẵn sàng nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng của thời tiết bất lợi đến hoạt động khai thác.
Về kỹ thuật hàng không, các đơn vị phải bảo đảm khả năng hoạt động của hệ thống thông tin, dẫn đường và giám sát; bố trí lực lượng kỹ thuật trực 24/24 để kịp thời xử lý sự cố. Công tác khí tượng hàng không phải được tăng cường với việc theo dõi sát diễn biến bão, cung cấp dự báo và cảnh báo chính xác, kịp thời cho các cơ sở điều hành bay.
