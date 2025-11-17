Hơn 14.000 người khẩn trương thi công để hoàn thành sân bay Long Thành trước 19-12

Liên danh nhà thầu thi công Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu Cảng hàng không quốc tế Long Thành - đang huy động hơn 14.000 kỹ sư, công nhân làm việc "3 ca, 4 kíp" với mục tiêu cơ bản hoàn thành toàn bộ hạng mục trước ngày 19-12.

Theo báo cáo của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), dự án đã hoàn thành ba gói thầu gồm tường rào, san nền - thoát nước và thi công cọc nhà ga; 12 gói thầu còn lại đang được triển khai đồng loạt.

Gói thầu 4.6 (đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ) đã hoàn thành cơ bản đường cất hạ cánh. Ngày 26-9-2025, sân bay đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên, đánh dấu mốc kỹ thuật quan trọng trong lộ trình về đích trước 19-12-2025 và khai thác nửa đầu 2026.

Ở gói thầu 4.7 (sân đỗ tàu bay nhà ga hành khách), hơn 1.780 kỹ sư, công nhân cùng 521 thiết bị được huy động. Hạng mục nền đất đã hoàn thiện, bê tông xi măng đạt 79,4%, hệ thống thoát nước vượt 93%. Các hạng mục sân đỗ, hầm thiết bị mặt đất và hệ thống đèn hiệu, chiếu sáng dự kiến hoàn tất trước 19-12; các khu vực chồng lấn kỹ thuật ngầm sẽ hoàn thành trước tháng 3-2026.

Gói thầu 4.8 (giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật) đạt hơn 40% khối lượng. Trục đường chính kết nối nhà ga và đường công vụ sẽ hoàn thành trước 19-12. Nhánh phải cầu cạn kết nối nhà ga cũng sẽ hoàn tất trong mốc này. Các hạng mục cấp điện nguồn cho nhà ga và đài kiểm soát không lưu dự kiến hoàn thành cuối tháng 11-2025.

Với gói thầu 4.9 (hệ thống cung cấp nhiên liệu), nhà thầu đặt mục tiêu hoàn tất tòa nhà và công trình phụ trợ trước 19-12; bồn nhiên liệu hoàn thành trước 5-12. Một số thiết bị đặc chủng nhập khẩu dự kiến lắp đặt cơ khí xong cuối tháng 3/2026.

Gói thầu 4.12 (đường cất hạ cánh thứ hai) đã hoàn thiện nền đất; cấp phối đá dăm đạt 72,6%, kết cấu bê tông xi măng đạt hơn 60%. Đường lăn đạt tiến độ từ 31% đến 63% tùy hạng mục. Nhà thầu tiếp tục bổ sung nhân lực, thiết bị nhằm hoàn thành cơ bản đường cất hạ cánh và đường lăn trước 19-12, đồng bộ với nhà ga và sẵn sàng khai thác tháng 6-2026.

Gói thầu 5.10 (nhà ga hành khách) hiện có 4.914 nhân sự và hơn 1.000 thiết bị làm việc trên công trường. Kết cấu mái khu cánh hoàn thành trong tháng 9-2025, khu trung tâm dự kiến hoàn tất trước 30-11. Kết cấu thép cầu ống lồng đã hoàn thành tháng 10, vách kính khu trung tâm dự kiến xong trong tháng 11.

Đối với hệ thống giao thông kết nối tuyến số 1 và 2, tuyến số 1 đã thông xe kỹ thuật ngày 30-4-2025; tuyến số 2 hoàn thành nền - móng, thảm nhựa đạt 91%. Các hạng mục an toàn giao thông, cây xanh, chiếu sáng đang được đẩy nhanh để hoàn thành trong tháng 11.

Một trong các thách thức lớn là thiếu hơn 519.000 m³ đá do vướng pháp lý trong khai thác vật liệu. ACV kiến nghị tỉnh Đồng Nai bổ sung khối lượng còn thiếu để đáp ứng nhu cầu của nhà thầu.

Dù thời tiết bất lợi, mùa mưa đến sớm và kéo dài, các đơn vị thi công vẫn tổ chức làm việc liên tục trên toàn công trường. Hàng trăm mũi thi công, hơn 3.000 thiết bị được huy động để đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng: hoàn thành cơ bản dự án trước ngày 19-12-2025 và đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu 2026.

Ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng giám đốc ACV, cho biết tiến độ các hạng mục đang bám sát chỉ đạo của Chính phủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và quy trình nghiệm thu hiện hành.