Kinh tế

Sân bay Tân Sơn Nhất phát thông báo quan trọng

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Trong ngày 25-4, nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ khoảng 42.300 lượt khách, trong khi nhà ga T1 đón khoảng 30.000 lượt khách.

Ngày 25-4, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, sân bay dự kiến khai thác 722 chuyến bay đi và đến, với khoảng 124.000 lượt hành khách.

Lượng khách tăng so với ngày thường và phân bổ đều ở cả các chuyến bay quốc nội lẫn quốc tế. Do đó, hành khách được khuyến cáo cần lưu ý tránh nhầm lẫn giữa các nhà ga, đặc biệt là nhà ga nội địa T1 và T3.

Đáng chú ý, sau gần một năm đưa vào khai thác, nhà ga T3 đang ghi nhận lưu lượng hành khách cao hơn đáng kể so với nhà ga T1. Trong ngày 25-4, nhà ga T3 phục vụ khoảng 42.300 lượt khách, trong khi nhà ga T1 đón khoảng 30.000 lượt khách.

Hành khách làm thủ tục soi chiếu an ninh tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất 

Cũng theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong dịp lễ Giỗ Tổ 10-3 âm lịch và lễ 30-4, 1-5, trung bình mỗi ngày sân bay khai thác khoảng 750 chuyến bay, tăng khoảng 12% so với lịch bay thông thường. 

Riêng các ngày cao điểm như 29-4 và 3-5, số chuyến bay có thể lên tới 770 chuyến/ngày, với lượng hành khách đạt khoảng 130.000 lượt/ngày.

Đại diện sân bay cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phục vụ, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn khai thác trong dịp cao điểm. Đồng thời, việc cập nhật thông tin chuyến bay được thực hiện liên tục nhằm điều phối, phân bổ nguồn lực hợp lý trong các khung giờ đông khách.

"Hệ thống bảng thông tin chuyến bay (FIDS) tại nhà ga T1 và T3 luôn được cập nhật đầy đủ để hành khách theo dõi. Trong trường hợp hành khách đi nhầm nhà ga, thông tin trên bảng điện tử được điều chỉnh để dễ quan sát, giúp hành khách kịp thời nắm bắt và di chuyển" - đại diện sân bay cho biết.

Kỳ nghỉ Giỗ Tổ 2026 , sân bay Tân Sơn Nhất thông báo quan trọng về lượng khách và chuyến bay - Ảnh 2.

Hành khách có thể ứng dụng định danh, nhận diện sinh trắc học làm thủ tục ở sân bay Tân Sơn Nhất để giảm thời gian chờ đợi

Cảng cũng yêu cầu đại diện các hãng hàng không bố trí nhân sự tại quầy và cửa ra tàu bay để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh như chậm, hủy chuyến, đồng thời cung cấp thông tin đầy đủ cho hành khách, tránh gây bức xúc và đảm bảo trật tự tại nhà ga.

Liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 trong dịp lễ 30-4 và 1-5. 

Thời gian áp dụng từ ngày 29-4 đến hết ngày 4-5 tại các cảng hàng không, cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu, hãng hàng không và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không trên toàn quốc.

Chuyển 90% chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất về Long Thành: Không để du khách phải tự xoay

Chuyển 90% chuyến bay quốc tế từ sân bay Tân Sơn Nhất về Long Thành: Không để du khách phải tự xoay

(NLĐO) - Nếu để du khách tự xoay xở sau khi hạ cánh ở sân bay Long Thành về Tân Sơn Nhất, khoảng cách 50 km sẽ trở thành khoảng cách tâm lý đối với điểm đến

Thách thức rất lớn cho du lịch khi chuyển 90% chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành

(NLĐO) – Nếu trải nghiệm di chuyển từ sân bay Long Thành về trung tâm TPHCM không tốt do ùn tắc, du khách có thể giảm thời gian lưu trú, lựa chọn điểm đến khác

Đề xuất sân bay, quản lý bay giảm giá, hỗ trợ hãng hàng không

(NLĐO)- Cục Hàng không kiến nghị giảm 15% giá dịch vụ điều hành bay đi, đến và giảm 20% giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh máy bay

sân bay Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhà ga t3 Tân Sơn Nhất SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT đi lại dịp lễ giỗ tổ dip lễ 30-4
