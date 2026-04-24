Đến TPHCM kỳ nghỉ lễ: Đường nào thuận tiện nhất, ít kẹt xe?

Ngày 24-4, Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết sẽ tổ chức giao thông phục vụ các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4), Ngày Quốc tế Lao động (1-5) và Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 Âm lịch).

Người dân di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, TPHCM.

Theo dự báo, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TPHCM những ngày nghỉ lễ sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đồng thời chủ động phòng ngừa ùn tắc, Phòng CSGT khuyến nghị người dân chủ động lựa chọn các lộ trình thay thế phù hợp khi di chuyển đến TPHCM.

Hướng đông (tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đi TPHCM

Từ khu vực Vũng Tàu, Bà Rịa đếnTPHCM (khu vực trung tâm):

- Lộ trình 1: Quốc lộ 51 → đường Võ Nguyên Giáp (Biên Hòa) → Quốc lộ 1K → TPHCM (qua cầu Đồng Nai).

- Lộ trình 2: Quốc lộ 51 → rẽ Quốc lộ 56 (Long Khánh) → Quốc lộ 1 (Dầu Giây) → TPHCM (tránh ùn tắc trên tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây).

- Lộ trình 3: Vũng Tàu/Long Thành → Nhơn Trạch → Cầu Nhơn Trạch → Vành đai 3 → nút giao tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây → TP.HCM.

+ Từ Bến tàu cao tốc Vũng Tàu - TPHCM:

- Từ Bến tàu cao tốc Vũng Tàu (1A Trần Phú, phường Vũng Tàu, TPHCM) đến Bến tàu Bạch Đằng (10B Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, TPHCM).

+ Bến phà Vũng Tàu (Vũng Tàu - Cần Giờ):

- Từ phà Vũng Tàu - phà Bình Khánh: phà Vũng Tàu → đường Tắc Xuất → đường Lương Văn Nho → đường Rừng Sác → phà Bình Khánh.

Từ Đồng Nai (Biên Hòa, Trảng Bom, Long Khánh) đi TPHCM:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 → cầu Đồng Nai → Xa lộ Hà Nội → phường Thủ Đức.

- Lộ trình 2: Quốc lộ 56 → Quốc lộ 1 (Dầu Giây) → ngã tư Vũng Tàu → Quốc lộ 1K → TPHCM (tránh đường cao tốc).

Hướng Bắc (Bình Dương - Bình Phước cũ đi TPHCM)

Từ Bình Dương cũ:

- Lộ trình 1: ĐT743 → Mỹ Phước - Tân Vạn → đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (qua nút giao An Phú) → TPHCM.

- Lộ trình 2: ĐT743 → Quốc lộ 1 (ngã tư Sóng Thần) → đường Phạm Văn Đồng → TPHCM (tránh cầu Bình Triệu).

Từ Bình Phước cũ:

- Lộ trình 1: ĐT741 → Mỹ Phước – Tân Vạn → Quốc lộ 1 → TPHCM.

- Lộ trình 2: Quốc lộ 13 → Mỹ Phước – Bàu Bàng → Mỹ Phước – Tân Vạn → Quốc lộ 1K (qua Đồng Nai) → TPHCM (giúp giảm tải Quốc lộ 13 đoạn cầu Bình Triệu).

Hướng Nam (các tỉnh, thành miền Tây đi TPHCM)

- Lộ trình 1: Quốc lộ 60 → cầu Rạch Miễu → Quốc lộ 1 (Tiền Giang cũ) → đường cao tốc Trung Lương - TPHCM → nút giao Chợ Đệm → TPHCM.

- Lộ trình 2: Quốc lộ 60 → cầu Cổ Chiên → Quốc lộ 53 → Quốc lộ 1 (Vĩnh Long) → đường cao tốc Mỹ Thuận - Trung Lương → TPHCM (tuyến đường vòng nhưng thông thoáng hơn, giảm nguy cơ ùn tắc).