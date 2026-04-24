Thời sự

Dự báo chi tiết thời tiết cả nước dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thùy Linh

(NLĐO) - Thời tiết cả nước dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cần đề phòng mưa dông kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương từ ngày 25 đến 27-4 (tức từ ngày 9 đến 11-3 âm lịch).

Dự báo thời tiết dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2026: Mưa dông có thể xảy ra - Ảnh 1.

Khu vực Việt Trì, Phú Thọ có thể xảy ra mưa vào Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Ảnh: TTXVN

Khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; từ ngày 26 đến 27-4 nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 25-4 có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày và đêm 25-4 nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Đối với khu vực Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, ngày 25-4 (ngày 9-3 âm lịch) xác xuất mưa 30%, nhiệt độ dao động từ 23-29 độ C; Ngày 26-4 (ngày 10-3 âm lịch) xác xuất mưa 70%, nhiệt độ dao động từ 23-28 độ C; Ngày 27-4 (ngày 11-3 âm lịch) xác xuất mưa 65%, nhiệt độ dao động từ 24-29 độ C.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, cảnh báo thời điểm này là đang trong thời kỳ chuyển mùa, các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh có thể xảy ra, đặc biệt vào chiều tối. Đồng thời, nắng nóng trong những ngày tới có thể gây tác động bất lợi đến sức khỏe người dân, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt.

Người dân cần theo dõi thường xuyên các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt và du lịch trong dịp nghỉ lễ.

Nhận định xu thế thời tiết cả nước trong dịp nghỉ lễ từ 30-4 đến 3-5, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, khu vực Bắc Bộ ngày và đêm 30-4 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ 1 đến 3-5 có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Khu vực Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực trên cả nước cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay, 24-4: Nắng nóng ở TPHCM và Nam Bộ tăng nhẹ

