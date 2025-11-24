Sân chơi "Công xưởng hạnh phúc" đến với Công ty Ampacs International

Chiều tối 23-11, chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee – Công xưởng hạnh phúc" do Báo Người Lao Động phối hợp Big Vision Network tổ chức, với sự đồng hành của Shopee Việt Nam, đã diễn ra sôi nổi tại Công ty TNHH Ampacs International (KCN Bàu Bàng, TPHCM). Hàng ngàn công nhân đã có mặt để cổ vũ, tham gia và tận hưởng không khí hào hứng của sự kiện.

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động, ông Trương Minh Tưởng - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Ampacs International và bà Trần Thị Mỹ Nhiên - Chủ tịch Công đoàn của công ty cùng dự

Ngay từ đầu giờ chiều, khuôn viên nhà máy đã trở nên náo nhiệt với sắc cam đặc trưng của Shopee, các khu vực check-in, trò chơi nhanh và gian hàng tương tác dành cho người lao động được bố trí khắp khu vực tổ chức. Không chỉ là sân chơi giải trí, chương trình còn nhằm tạo cơ hội để công nhân tăng thu nhập thông qua hệ thống giải thưởng phong phú, từ tiền mặt đến quà tặng hiện vật.

Các trò chơi dân gian được công nhân hưởng ứng nhiệt tình

Tại Ampacs International, nhiều đội thi đại diện các phân xưởng đã tham gia ba vòng tranh tài quen thuộc của chương trình: Bùng nổ doanh thu, đường đua hoa hồng và gom hoa hồng. Các trò chơi vận động được thiết kế riêng cho môi trường công xưởng, kết hợp yếu tố kỹ năng – tốc độ – tinh thần đồng đội, tạo nên những màn thi đấu kịch tính và nhiều tiếng cười.

Với tinh thần "làm hết sức - chơi hết mình", các đội cử các thành viên trẻ, khỏe tham gia các trò chơi

Mỗi đội thi mang màu sắc riêng, được đồng nghiệp cổ vũ nhiệt tình. Nhiều khoảnh khắc vui nhộn đã diễn ra khi các thành viên nỗ lực vượt thử thách, phối hợp nhịp nhàng để hoàn thành phần thi nhanh nhất. Không chỉ các đội thi chính, hàng trăm công nhân còn hào hứng tham gia các minigame dành cho khán giả với cơ hội nhận voucher Shopee trị giá 500.000 đồng.

Các đội cổ vũ cũng nhận giải thưởng "Cổ vũ hết mình"

Ở phần bốc thăm may mắn cuối chương trình, nhiều phần quà giá trị như đồ gia dụng, quà tặng điện tử, phiếu mua hàng và các phần quà từ Shopee đã tìm được chủ nhân. Không khí vỡ òa khi giải đặc biệt được xướng tên, mang lại niềm vui lớn cho người lao động sau một ngày làm việc.

Giải nhất 10 triệu đồng đã thuộc về đội chiến thắng "trận chung kết"

Đại diện Ban tổ chức cho biết chương trình hướng đến mục tiêu mang lại niềm vui, tinh thần gắn kết và cơ hội tăng thu nhập cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Ampacs International là điểm dừng chân tiếp theo trong chuỗi hoạt động đang được mở rộng trong năm 2025.

Bà Trần Thị Mỹ Nhiên - Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết đây là sân chơi lớn nhất được tổ chức tại công ty với nhiều hoạt động vui chơi, bổ ích cho người lao động sau một tuần làm việc cật lực.

Nhiều công nhân bày tỏ sự phấn khởi khi ngay tại nơi làm việc, họ có thể tham gia một sân chơi bổ ích, lành mạnh và có cơ hội mang về những phần thưởng thiết thực cho gia đình.

Sau các phần thi sôi động, người lao động tại chương trình được giao lưu với diễn viên Lê Dương Bảo Lâm, ca sĩ Ngô Kiến Huy,...

Check-in nhận quà tăng

Ai cũng có quà mang về

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động rút những phiếu thăm may mắn dành cho công nhân

Một trò chơi "điền vào chỗ trống" rất sôi động tại chương trình

Nhận ngay phần thưởng may mắn

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động trao biểu trung tiền thưởng cho các đội chiến thắng

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng biên tập Báo Người Lao Động, ông Trương Minh Tưởng - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Ampacs International và ông Đỗ Văn Phùng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ Bình Dương trao các giải thưởng cho các đội chiến thắng

Cùng xem lại những khoảnh khắc sôi động tại chương trình

Chương trình khép lại trong không khí rộn ràng, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người lao động Ampacs International. Đây tiếp tục là hoạt động thể hiện sự đồng hành của doanh nghiệp và báo chí đối với lực lượng công nhân – những người đang trực tiếp đóng góp vào sự phát triển của ngành sản xuất.



