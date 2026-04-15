Sân khấu Trịnh Kim Chi công diễn chuỗi kịch ngắn bám chặt hơi thở cuộc sống

Một nhịp chuyển đáng chú ý của đời sống sân khấu TP HCM đang diễn ra khi NSND Trịnh Kim Chi chủ động xây dựng chuỗi kịch ngắn, hướng đến khán giả trẻ và tạo không gian thử sức cho lớp diễn viên kế thừa.

Trong tháng 4 và 5-2026, sân khấu Trịnh Kim Chi sẽ lần lượt công diễn nhiều vở kịch ngắn với cấu trúc gọn, tiết tấu nhanh, nội dung bám sát đời sống. Mở đầu là 2 đêm diễn cuối tháng 4: tối 19-4 với "Vụ án trộm trứng gà" và "Xú mé"; tối 26-4 là "Chuyến dã ngoại kinh hoàng" và "Con ai siêu hơn". Bước sang tháng 5, lịch diễn được duy trì đều đặn: ngày 3-5 ("Xú mé", "Vụ án trộm trứng gà"), ngày 10-5 ("Chuyến dã ngoại kinh hoàng", "Choáng tình"), ngày 17-5 ("Chuyến dã ngoại kinh hoàng", "Xú mé") và ngày 23-5 ("Con ai siêu hơn", "Choáng tình").

Một cảnh trong vở “Con ai siêu hơn”

Mỗi vở kịch là một lát cắt đời sống, buộc diễn viên phải nhập vai nhanh, xử lý tình huống dứt khoát và tạo dấu ấn ngay trong từng phân đoạn. Theo NSND Trịnh Kim Chi, đây là tâm nguyện mà bà ấp ủ từ lâu: tạo điều kiện cho diễn viên trẻ được "va chạm" sân khấu thường xuyên, rèn luyện khả năng diễn xuất trong môi trường có khán giả.

Những vở kịch không đặt nặng quy mô dàn dựng, mà tập trung vào diễn xuất và cảm xúc, giúp người trẻ tìm được nhịp điệu riêng. Đó cũng là bài toán mà sân khấu hiện nay cần để đào tạo lớp kế thừa.

Việc xây dựng chuỗi kịch ngắn đều đặn cho thấy một hướng đi mới trong bối cảnh khán giả ngày càng thay đổi thói quen thưởng thức. Nhịp sống nhanh, quỹ thời gian hạn chế khiến những vở diễn dung lượng vừa phải, giàu cảm xúc trở thành lựa chọn phù hợp.