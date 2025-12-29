NSND Trịnh Kim Chi dựng lại "Vụ án trộm trứng gà, mang quà từ thiện cho người nghèo miền Trung

Các nghệ sĩ tham gia chương trình "Thương lắm miền Trung"





Trong những ngày cuối năm, khi không khí Tết đã rộn ràng khắp phố phường, vẫn còn đó những vùng đất miền Trung đang oằn mình sau thiên tai, bão lũ. Nhà cửa chưa kịp sửa sang, sinh kế còn dang dở, nỗi lo áo cơm vẫn đè nặng lên vai người dân.

Chính từ sự trăn trở ấy, NSND Trịnh Kim Chi – Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP HCM đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng nghệ sĩ, doanh nhân và công chúng cùng chung tay sẻ chia qua chương trình nghệ thuật đặc biệt "Thương lắm miền Trung".

Các nghệ sĩ tham gia vở "Vụ án trộm trứng gà"

Trịnh Kim Chi gửi đến thông điệp yêu thương

"Dù được tổ chức hơi trễ, nhưng yêu thương thì không bao giờ muộn" – lời chia sẻ mộc mạc của NSND Trịnh Kim Chi là một thông điệp thôi thúc từ trái tim của người nghệ sĩ luôn nặng lòng với cộng đồng. Bởi sau những ngày nước rút, khó khăn của bà con miền Trung không hề vơi đi, thậm chí còn chồng chất hơn khi Tết đang cận kề.

Với tinh thần ấy, Sân khấu Trịnh Kim Chi đã phối hợp cùng CLB Trái Tim Hồng và Ban Văn nghệ Hội Doanh nhân Sài Gòn tổ chức đêm diễn gây quỹ "Thương lắm miền Trung", như một nhịp cầu nối những tấm lòng phương Nam gửi đến khúc ruột thân yêu của Tổ quốc.

Chương trình sẽ diễn ra lúc 19h ngày 29-12-2025 tại Nhà hát Flex (62 Trần Quang Khải, phường Tân Định, TP HCM), quy tụ sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ và doanh nhân – những con người chọn hành động thiết thực thay cho lời chia sẻ suông.

Một cảnh trong vở "Vụ án trộm trứng gà"

Trịnh Kim Chi quy tụ đông nghệ sĩ nổi tiếng

Điểm nhấn của đêm diễn là trích đoạn kịch "Vụ án trộm trứng gà" của tác giả Trương Huyền, đạo diễn Phương Bình do Sân khấu Trịnh Kim Chi biểu diễn. Hứa hẹn mang giá trị nghệ thuật, trích đoạn còn gợi mở những suy ngẫm sâu sắc về thân phận con người, về cái nghèo, cái thiếu – những điều mà người dân miền Trung đang phải đối diện từng ngày.

Nghệ thuật, trong khoảnh khắc ấy, trở thành tiếng nói đồng cảm và là phương tiện lan tỏa yêu thương. Nhất là vở hài kịch này sẽ mang lại tiếng cười thâm thuý. Chương trình còn có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng: NSƯT Tuyết Thu, MC Quyền Linh, ca sĩ Ngọc Ánh, Long Nhật, Kyo York, Lê Giang. Lý Hương, Băng Châu, Thanh Hằng, Yaly Trần, Võ Hồng, Diệp Hạ, Minh Châu, Nguyễn Văn Hùng, Giáng Hương...

Riêng trích đoạn "Vụ án trộm trứng gà" có sự tham gia của: NSND Trịnh Kim Chi, NS Chánh Thuận, Phương Bình, Trọng Hiếu, Yaly Trần, Lâm Minh Du, Thành Vinh, Thịnh Nguyễn, Thảo Phan, Trúc Ly, Khuê Phạm....

Các nghệ sĩ trong vở "Vụ án trộm trứng gà"

NSND Trịnh Kim Chi chia sẻ, mỗi tấm vé khán giả mua không đơn thuần là vé xem một chương trình nghệ thuật, mà là một tấm lòng sẻ chia, một phần hơi ấm góp vào hành trình giúp bà con miền Trung ổn định cuộc sống, đón một cái Tết đỡ nhọc nhằn hơn. "Chúng tôi mong rằng, bằng khả năng nhỏ bé của mình, nghệ sĩ có thể làm được điều gì đó thiết thực cho xã hội, để sân khấu không chỉ sáng đèn vì nghệ thuật, mà còn vì tình người", chị bộc bạch.

Trong bối cảnh đời sống còn nhiều biến động, những chương trình thiện nguyện như "Thương lắm miền Trung" nhắc chúng ta nhớ rằng: nghệ thuật không đứng ngoài cuộc sống. Trái lại, khi được đặt đúng chỗ, nghệ thuật có thể trở thành nguồn lực tinh thần mạnh mẽ, kết nối cộng đồng bằng sự tử tế và nhân ái.

Từ sân khấu nhỏ giữa lòng TP HCM, hơi ấm nghĩa tình sẽ được gửi về miền Trung thân thương. Và đúng như lời NSND Trịnh Kim Chi khẳng định, yêu thương khi xuất phát từ trái tim thì không bao giờ là muộn.



