Văn hóa - Văn nghệ

Trịnh Kim Chi, Trung Dũng, Vũ Xuân Trang, Hoàng Thy hội ngộ cảm xúc trong kịch "Truy tâm"

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Vở kịch lột trần mặt nạ của những gia đình tưởng như hoàn hảo nhưng lại đầy gian xảo


Trịnh Kim Chi, Trung Dũng, Vũ Xuân Trang, Hoàng Thy hội ngộ cảm xúc trong kịch "Truy tâm" - Ảnh 1.

Từ trái sang: NSND Trịnh Kim Chi, NS Trung Dũng, NSƯT Vũ Xuân Trang, NS Hoàng Thy trong vở kịch "truy tâm" (Sân khấu Xóm kịch)

Vở kịch "Truy tâm" của tác giả, đạo diễn NSƯT Vũ Xuân Trang, được cảm tác từ bộ phim "Gia đình hoàn hảo" (A Normal Family) của Hàn Quốc, đã diễn phúc khảo tối 3-11 tại Sân khấu thực nghiệm Trường Trung cấp Múa TP HCM.

Vở do Sân khấu Xóm Kịch đầu tư, tác phẩm mang tính giải trí và là hành trình đi sâu vào những vùng tối trong tâm hồn con người — nơi lương tâm, đạo đức và tình thân va đập nhau dữ dội.

Trịnh Kim Chi, Trung Dũng - Bi kịch của những gia đình "hoàn hảo"

Ngay từ nhịp mở màn, "Truy tâm" đã dựng lên không khí căng thẳng, ngột ngạt, khiến người xem phải lặng người theo dõi. 

Một thảm kịch bắt đầu khi hai đứa con của hai gia đình danh giá – Gia Bảo và Kiều Anh – gây ra sự việc nghiêm trọng. Thay vì để con chịu trách nhiệm, các bậc cha mẹ lại chọn che đậy sự thật để bảo vệ danh tiếng. 

Từ đó, chuỗi bi kịch tâm lý dồn dập mở ra, với những câu hỏi nhức nhối: Liệu trong hoàn cảnh tương tự, ta sẽ hành xử ra sao? Đạo diễn Vũ Xuân Trang khéo léo dẫn dắt người xem qua những tầng lớp cảm xúc từ yêu thương, sợ hãi, dằn vặt cho đến sụp đổ. 

Càng cố giấu, nhân vật càng bị đẩy vào bế tắc. Và chính lúc tưởng như an toàn nhất, họ phải đối diện với sự thật trần trụi về lòng ích kỷ và đạo đức đã bị bào mòn.

Trịnh Kim Chi, Trung Dũng, Vũ Xuân Trang, Hoàng Thy hội ngộ cảm xúc trong kịch "Truy tâm" - Ảnh 2.

NS Hoàng Thy luôn tạo cơ hội cho các diễn viên trẻ là học trò hóa thân vào các vai diễn khó

Vũ Xuân Trang - Kịch tính đỉnh cao – cảm xúc day dứt

Với kịch bản chặt chẽ, "Truy tâm" là một trong những vở hiếm hoi của sân khấu đương đại nhìn trực diện vào vấn đề giáo dục con cái từ mái ấm gia đình.

Cảm xúc được đẩy lên từng phút, từng lời thoại khiến khán giả không thể rời mắt. Cú twist bất ngờ ở cuối vở khi sự thật bị phơi bày, và mọi "mặt nạ" bị lột xuống – là đòn đánh trực diện vào nhận thức người xem: "Đừng chỉ để lại danh vị và tài sản cho con, hãy để lại lòng nhân và tình yêu thương".

Không còn là câu chuyện riêng của tầng lớp thượng lưu, "Truy tâm" phản ánh căn bệnh xã hội đang lan rộng đó là sự bao biện, che đậy cho cái sai của người thân, và niềm tin rằng tiền bạc có thể giải quyết mọi vấn đề. Mà nếu không thức tỉnh thì chính cha mẹ sẽ hại con em mình.

Trịnh Kim Chi, Trung Dũng, Vũ Xuân Trang, Hoàng Thy hội ngộ cảm xúc trong kịch "Truy tâm" - Ảnh 3.

NSND Trịnh KIm Chi và Quốc Huy, hai vai diễn đầy cảm xúc trong vở "Truy tâm"

Diễn xuất là linh hồn của "Truy tâm"

Dàn diễn viên thực lực góp phần tạo nên sức nặng của vở kịch: Trung Dũng, Trịnh Kim Chi, Vũ Xuân Trang, Hoàng Thy cùng các diễn viên trẻ Quốc Huy, Nhất Quân, Minh Nhật, Thụy My, May Trịnh, Dư Anh Thi đã hòa quyện trong những cuộc đối thoại nghẹt thở, đầy xung đột.

Quốc Huy trong vai Gia Bảo là điểm nhấn – nhân vật của anh là hình ảnh một người trẻ bị bóp nghẹt cảm xúc bởi sự kỳ vọng của cha mẹ. Càng cố chứng tỏ bản thân, anh càng lạc lối trong những hành vi méo mó, bệnh hoạn. 

Diễn xuất của Quốc Huy mang sức nặng tâm lý rõ nét, vừa lạnh lùng, vừa bất an, khiến khán giả rợn người.

Các diễn viên gạo cội như NSND Trịnh Kim Chi và NS Trung Dũng lại mang đến sự đối lập đầy bi kịch: một bên là người mẹ đau đớn vì yêu thương mù quáng, một bên là người cha dằn vặt giữa đạo đức và danh dự của một luật sư. 

Tất cả cùng hòa vào mạch diễn căng như dây đàn, nơi mỗi ánh nhìn, mỗi im lặng đều chứa đựng hàng vạn uẩn khúc.

Trịnh Kim Chi, Trung Dũng, Vũ Xuân Trang, Hoàng Thy hội ngộ cảm xúc trong kịch "Truy tâm" - Ảnh 4.

Một cảnh trong vở kịch "Truy tâm"

Vũ Xuân Trang - Việt hóa tinh tế và thông điệp mạnh mẽ

Dù cảm tác từ phim Hàn, đạo diễn Vũ Xuân Trang đã Việt hóa đầy tinh tế. "Truy tâm" kể chuyện của những người giàu có và phản chiếu đời sống của nhiều gia đình Việt hôm nay – nơi mà cha mẹ mải mê kiếm tiền, quên mất điều quan trọng nhất là nuôi dưỡng tâm hồn con cái.

Sự giằng co giữa "lý trí – tình thân", giữa "công lý – danh dự" được khắc họa bằng ngôn ngữ sân khấu giản dị nhưng sắc sảo. Từng lớp diễn, ánh sáng, tiếng động và âm nhạc đều được sử dụng tiết chế, làm nổi bật cơn sóng ngầm trong nội tâm nhân vật.

Khi sân khấu trở thành tấm gương soi xã hội "Truy tâm" không phải là vở diễn để xem cho vui. 

Nó khiến người ta phải "sống cùng nhân vật", phải tự vấn chính mình. Ẩn dưới câu chuyện tưởng chừng chỉ là bi kịch gia đình, là thông điệp lớn về trách nhiệm, lòng nhân và giới hạn của quyền lực trong giáo dục con cái.

Sân khấu Xóm Kịch một lần nữa khẳng định định hướng đúng đắn: đầu tư cho những vở diễn tâm lý – xã hội mang giá trị nhân văn, đánh thức lương tri người xem.

Trịnh Kim Chi, Trung Dũng, Vũ Xuân Trang, Hoàng Thy hội ngộ cảm xúc trong kịch "Truy tâm" - Ảnh 5.

NSƯT Vũ Xuân Trang tạo cơ hội cho các diễn viên trẻ tỏa sáng trong vở "Truy tâm"

Kỳ vọng sau khi xem vở "Truy tâm" khi khán giả ra về sẽ là sự chiêm nghiệm. Bởi giữa một xã hội đầy ồn ào và những giá trị bị đảo lộn, tác phẩm đã kịp nhắc ta rằng: Lương tâm là thứ duy nhất không thể che đậy và tình thương là điều duy nhất có thể cứu rỗi con người.


Trịnh Kim Chi Trung Dũng Vũ Xuân Trang Hoàng Thy
