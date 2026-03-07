HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sản lượng bán tăng đột biến, Petrolimex Gia Lai dừng bán xăng dầu qua can, phuy

Đức Anh

(NLĐO) - Trước tình trạng khách mua xăng dầu qua can, phuy với số lượng lớn, Petrolimex Gia Lai quyết định tạm dừng hình thức bán này để bảo đảm an toàn.

Ngày 7-3, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai (Petrolimex Gia Lai) cho biết đã yêu cầu các cửa hàng trực thuộc tạm dừng bán xăng dầu qua can và phuy, đồng thời tăng cường kiểm soát hoạt động bán hàng ở tất cả các phương thức.

Sản lượng bán tăng đột biến, Petrolimex Gia Lai dừng bán xăng dầu qua can, phuy - Ảnh 1.

Petrolimex Gia Lai yêu cầu các cửa hàng trực thuộc tạm dừng bán xăng dầu qua can và phuy

Theo Petrolimex Gia Lai, qua kiểm tra dữ liệu từ hệ thống EGAS – hệ thống quản lý toàn diện các cây xăng và chuỗi cửa hàng bán lẻ – cùng hệ thống camera giám sát, công ty phát hiện thời gian gần đây xuất hiện nhiều trường hợp khách hàng mua xăng dầu bằng can và phuy với số lượng lớn. 

Trong khi trước đó, các khách hàng này chỉ mua với lượng nhỏ, phục vụ nhu cầu thông thường.

Tình trạng trên khiến sản lượng xuất bán tại một số cửa hàng trực thuộc tăng đột biến, có nơi cao gấp 5-6 lần so với mức bình quân mỗi ngày. Việc nhiều người mua xăng dầu về dự trữ trong can, phuy với số lượng lớn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, không chỉ đối với người mua mà còn đối với cộng đồng.

Ngoài ra, trong bối cảnh giá xăng dầu có nhiều biến động, tại một số địa phương xuất hiện tình trạng cửa hàng xăng dầu đầu mối hạn chế hoặc tạm ngừng bán, khiến lượng khách dồn về hệ thống Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tăng mạnh, gây áp lực lên nguồn cung.

Thực hiện chỉ đạo của tập đoàn, Petrolimex Gia Lai yêu cầu các cửa hàng tạm dừng bán xăng dầu qua can, phuy; đồng thời giao phòng kinh doanh và Chi nhánh Petrolimex Pleiku tăng cường kiểm soát hoạt động bán hàng, kịp thời báo cáo và đề xuất phương án xử lý khi cần thiết.

Chiều nay, giá xăng dầu tăng mạnh tới gần 8.500 đồng/lít, dầu diesel lên trên 30.000 đồng/lít

Chiều nay, giá xăng dầu tăng mạnh tới gần 8.500 đồng/lít, dầu diesel lên trên 30.000 đồng/lít

(NLĐO) - 15 giờ ngày 7-3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu tăng từ 3.777 - 8.500 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.

Chính phủ cho phép điều hành ngay giá xăng dầu nếu giá cơ sở tăng từ 7%

(NLĐO) - Việc điều hành giá xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu được Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện sau ngày giá cơ sở tăng từ 7%.

Xăng dầu có loại tăng tới 7.000 đồng/lít: Vì sao chưa chi Quỹ Bình ổn ngàn tỉ?

(NLĐO) - Việc xem xét, quyết định sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu sẽ phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Giá.

giá xăng dầu chuỗi cửa hàng phòng cháy chữa cháy mất an toàn tăng cường kiểm soát
