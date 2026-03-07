HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Chiều nay, giá xăng dầu tăng mạnh tới gần 8.500 đồng/lít, dầu diesel lên trên 30.000 đồng/lít

Thùy Linh

(NLĐO) - 15 giờ ngày 7-3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều hành giá xăng dầu tăng từ 3.777 - 8.500 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.

Theo đó, Liên Bộ quyết định điều chỉnh giá xăng E5RON92 tăng 3.777 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 25.226 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng 4.707 đồng/lít, lên 27.047 đồng/lít.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh: Tình hình và tác động kinh tế Năm 2026 - Ảnh 1.

Giá xăng dầu tiếp tục tăng mạnh vào chiều nay

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh tăng mạnh, trong đó dầu diesel 0.05S tăng 7.207 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 30.239 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 8.490 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, lên 35.091 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 3.831 đồng/kg, lên 21.327 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Như vậy, giá xăng dầu trong nước đã tăng mạnh 3 phiên liên tiếp, tính từ sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đến nay. Tính trong tuần này, giá xăng dầu đã tăng 2 lần.

Theo quy định giá xăng dầu điều hành vào thứ Năm hàng tuần, tuy nhiên ngày 6-3, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36, trong đó Chính phủ đồng ý Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính áp dụng ngay sau khi Nghị quyết này của Chính phủ được ban hành việc điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở xăng dầu của một trong các mặt hàng xăng dầu được tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 7% so với giá cơ sở xăng dầu công bố kỳ điều hành trước liền kề.

Việc điều hành giá xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện sau ngày giá cơ sở xăng dầu tăng từ 7%.

Khi giá cơ sở xăng dầu tăng dưới 7% so với giá cơ sở công bố kỳ điều hành trước liền kề thì việc điều hành giá xăng dầu sẽ tiếp tục được thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 80/2023/NĐ-CP (ngày Thứ 5 hàng tuần).

Trước đó, 15 giờ ngày 5-3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng giá xăng dầu rất mạnh từ 1.807 - 7.132 đồng/lít/kg, tùy mặt hàng.

Ngày 6-3, Bộ Công Thương ban hành văn bản hỏa tốc số 1415 gửi UBND các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp; đồng thời khẳng định nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong tháng 3-2026 cơ bản được bảo đảm.

Bộ Công Thương khuyến nghị người dân chủ động thực hành tiết kiệm năng lượng, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, xe điện và các loại nhiên liệu sinh học nhằm giảm phụ thuộc vào xăng khoáng. Cùng với đó, người dân cần giữ tâm lý bình tĩnh trước những biến động của thị trường, tránh hoang mang hoặc tích trữ xăng dầu không cần thiết, qua đó góp phần ổn định thị trường và bảo đảm nguồn cung cho nhu cầu thiết yếu của nền kinh tế.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, việc bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường là trách nhiệm quan trọng. Các doanh nghiệp cần nâng cao văn hóa kinh doanh, không găm hàng, không bán cầm chừng chờ giá tăng, chủ động duy trì nguồn cung cho hệ thống phân phối, qua đó góp phần giữ ổn định thị trường và bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế.

giá xăng dầu điều hành giá xăng dầu Bộ Công Thương giá xăng dầu hôm nay 7-3 xăng dầu
