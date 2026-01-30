Sản phẩm "Tick xanh trách nhiệm" hút khách

Chương trình Hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (gọi tắt là "Tick xanh trách nhiệm") do TP HCM phát động đã có hơn 4.835 sản phẩm của 417 nhà cung cấp được xác nhận và tiêu thụ tại 12 hệ thống bán lẻ trên địa bàn. Trong đó, 4.450 sản phẩm là hàng tươi sống, còn lại là sản phẩm chế biến. Ngoài ra, nhiều nhà cung cấp với hàng loạt sản phẩm đã đăng ký, đang chờ được phê duyệt tham gia chương trình.

Nhà cung cấp tham gia "Tick xanh trách nhiệm" sẽ tự nguyện giám sát chất lượng và ngăn chặn sản phẩm lỗi đến tay người tiêu dùng. Hành động trách nhiệm này được người tiêu dùng tin tưởng, nhà bán lẻ đánh giá cao. Đáng chú ý, chương trình còn có tính liên kết cao khi các nhà bán lẻ hợp tác với nhau, cam kết cùng hành động, cùng ngăn chặn sản phẩm kém chất lượng; hình thành hệ thống kiểm soát chất lượng tổng hợp và có chính sách, hỗ trợ đặc thù đối với sản phẩm được gắn tick xanh.

Khu vực kinh doanh sản phẩm “Tick xanh trách nhiệm” tại Co.opmart Nguyễn Đình Chiểu (phường Xuân Hòa, TP HCM)

Theo khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động, tại một số siêu thị tham gia chương trình như Co.opmart, MM Mega Market, Kingfoodmart..., các sản phẩm có logo "Tick xanh trách nhiệm" được trưng bày bắt mắt ở khu vực riêng, tạo được sự chú ý đối với người tiêu dùng.

Tại cuộc họp triển khai chương trình "Tick xanh trách nhiệm" với các hệ thống bán lẻ và Hội Công nghệ cao TP HCM do Sở Công Thương tổ chức ngày 29-1, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương, nhấn mạnh chương trình này được chính quyền thành phố rất quan tâm bởi tính cấp thiết trong bối cảnh các vụ việc liên quan mất an toàn thực phẩm liên tiếp xảy ra. Do đó, cần nhân rộng mô hình, tăng tỉ lệ sản phẩm "Tick xanh trách nhiệm" lưu thông trên thị trường ngay trong mùa mua sắm Tết này.

Đại diện Kingfoodmart thông tin các sản phẩm có logo "Tick xanh trách nhiệm" thường hết hàng trước so với sản phẩm cùng chủng loại trong hệ thống. Nhiều nhà cung cấp có nhu cầu sản phẩm được đặt ở vị trí đẹp và bán chạy nên cũng muốn đăng ký tham gia chương trình.

Đại diện Saigon Co.op cho biết hệ thống có gần 100 nhà cung cấp với hơn 1.200 mặt hàng gắn "Tick xanh trách nhiệm". Đối với Saigon Co.op, chương trình đã chuyển từ giai đoạn vận động, khuyến khích đối tác tham gia sang giai đoạn giám sát và định vị "đẳng cấp" hàng hóa.

Thời gian tới, Saigon Co.op sẽ đưa "Tick xanh trách nhiệm" trở thành tiêu chí quan trọng trong kinh doanh, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường bán lẻ. Nhóm sản phẩm gắn "Tick xanh trách nhiệm" ngày càng đa dạng, từ rau củ quả đến thực phẩm chế biến, như: gia vị, nước xốt, kim chi, rong biển, sản phẩm chế biến sẵn, hạt - trái cây sấy, bánh kẹo, giò chả...

Để sản phẩm bảo đảm an toàn, Saigon Co.op thường xuyên phối hợp với đối tác tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa. Theo đó, hàng hóa phải trải qua 3 bước kiểm tra trước khi đến tay khách hàng: tại nơi sản xuất, tại trung tâm phân phối và test nhanh trước khi lên quầy kệ tại siêu thị. Các chỉ tiêu được kiểm tra gồm kháng sinh trong thủy - hải sản, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ tiêu vi sinh, chất tăng trọng, hàn the, formol, chất tẩy trắng...

Không dừng lại ở điểm bán cố định, Saigon Co.op còn đưa sản phẩm "Tick xanh trách nhiệm" lên website mua sắm trực tuyến CoopOnline với mục tiêu phủ xanh không gian mạng. "Tick xanh trách nhiệm" còn theo những chuyến bán hàng lưu động đến với nhiều KCX - KCN, vùng sâu, vùng xa.

Trong khi đó, đại diện WinCommerce (hệ thống WinMart/ WinMart+/ WiN) cho biết nhóm sản phẩm "Tick xanh trách nhiệm" tại hệ thống này chủ yếu thuộc mặt hàng rau củ quả, đến từ nhiều nhà cung cấp uy tín. Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp WINECO (WinEco) là đơn vị cung cấp chủ đạo. Các mặt hàng "Tick xanh trách nhiệm" được áp dụng mức ưu đãi dao động từ 15% tới hơn 30% trong giai đoạn cao điểm mua sắm Tết.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương TP HCM và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan khi triển khai chương trình "Tick xanh trách nhiệm", gắn kết chặt chẽ giữa vấn đề kiểm soát chất lượng hàng hóa, bảo đảm an toàn thực phẩm với việc ổn định nguồn cung, giá cả" - đại diện WinCommerce cam kết.