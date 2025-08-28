Chiều ngày 28-8, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với TikTok Shop triển khai chương trình "Tuần lễ Tự Hào Nông Sản Việt" từ ngày 28-8 đến 5-9. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025).



Nhà sáng tạo nội dung Thiện Nhân (bìa trái) livestream bán hàng Việt tại Trung tâm triển lãm Quốc gia

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, cho biết: "Tuần lễ không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại nhân dịp Quốc khánh, mà còn đại diện cho tinh thần đổi mới trong chuyển đổi số nông nghiệp - từ sản xuất đến phân phối".

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, Đại diện TikTok Việt Nam, thương mại điện tử không chỉ mở rộng kênh phân phối cho nông sản Việt, mà còn góp phần hình thành tư duy số, tạo thay đổi quan trọng cho doanh nghiệp và bà con nông dân.

Tại tuần lễ Tự Hào Nông Sản Việt, điểm nhấn là chuỗi 8 phiên livestream theo chuyên đề diễn ra trực tiếp tại không gian Triển lãm, tập trung giới thiệu các nhóm sản phẩm đặc trưng của nông nghiệp Việt Nam như gạo, trà và cà phê, trái cây, sản phẩm OCOP, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Các phiên livestream kết hợp giữa hoạt động bán hàng và thao diễn kỹ thuật thủ công do nghệ nhân, nông dân thực hiện, mang đến cho người tiêu dùng trải nghiệm mua sắm vừa giải trí, vừa đậm giá trị văn hóa - giáo dục.

Sản phẩm yêu nước đắt hàng trên livestream

Chương trình có sự tham gia của nhiều nhà sáng tạo nội dung nổi bật trong lĩnh vực tiêu thụ nông sản Việt trên thương mại điện tử như: Thảo Mola, Thiện Nhân, Pew Pew, Mai Tây Bắc, Chuyện Nhà Rex Messi, cùng thế hệ sáng tạo trẻ tâm huyết với nông sản Việt như MC Trần Ngọc, Ngọc Bamboo, Anh Tây Ơi, Gia đình Thảo Dương, Ngọc Kem, Anh Bộ Đoại, Tiểu Màn Thầu Nè.

Đáng chú ý, "Tuần lễ Tự Hào Nông Sản Việt" cũng là hoạt động tổng kết "Tháng Hàng Việt Vươn Mình".

Kết quả, TikTok Shop cho biết trong tháng 8-2025, thông qua 200 phiên livestream "Bộ sưu tập Yêu Nước", bán ra gần 50.000 đơn hàng thời trang và phụ kiện mang sắc đỏ - sao vàng; 50 phiên livestream "Trái Ngọt Bốn Mùa", bán ra gần 10.000 đơn hàng trái cây đặc sản sau 72 giờ.

Cùng với đó, 60 phiên "chợ OCOP" và livestream thủ công truyền thống, tạo hơn 12.500 đơn hàng trong 72 giờ và 45 phiên livestream tự hào thương hiệu quốc gia với hơn 4.000 đơn hàng từ 1.400 sản phẩm của 56 thương hiệu quốc gia Việt Nam.