Livestream và trách nhiệm

Thế nhưng sau phiên livestream bán hàng của đích thân nữ bí thư xã Ea Knuếc (tỉnh Đắk Lắk), cái tên đặc biệt này đã trở nên quen thuộc với người tiêu dùng, kể cả ở nước ngoài.

Kết quả ngoài mong đợi, chỉ sau 1 ngày chủ nhật bán hàng, đã có 60 tấn sầu riêng đến với người tiêu dùng, doanh thu 3,8 tỉ đồng. Mãn nguyện hơn, "Sầu riêng Ami Kâo" đã là thương hiệu được người tiêu dùng nhớ đến và nó như một "chỉ dẫn địa lý" của một sản phẩm khá phổ biến nhưng rất độc đáo của vùng đất Tây Nguyên.

Chuyện tưởng như rất bình thường nhưng tại sao lại được người tiêu dùng chú ý. Đơn giản rằng đây là một trong ít cuộc livestream bán hàng của cán bộ. Thế nhưng, sự xuất hiện của người đứng đầu một địa phương cấp xã theo mô hình quản lý mới cho thấy sự đồng hành với người dân. Về mặt quản lý, sự đồng hành này mang tính trách nhiệm. Về mặt xã hội, sự đồng hành này mang tính sẻ chia. Xét cho cùng sự thành bại của người dân cũng chính là sự thành bại của người quản trị địa phương. Dân sống tốt, xã hội yên ấm đó cũng chính là thành quả của địa phương. Và đây là thước đo chuẩn mực nhất về năng lực cán bộ các cấp chứ không riêng gì ở đơn vị hành chính cơ sở.

Cán bộ trong vai người bán hàng không có gì phải ngại ngùng, trái lại càng cho thấy sự từng trải đối với chính vùng đất mà mình có trách nhiệm gắn bó. Hiểu nông dân, hiểu tập quán canh tác, hiểu đời sống người dân và sản phẩm họ làm ra thì hình ảnh người cán bộ chính là sự bảo chứng đáng tin cậy nhất đối với người tiêu dùng. Thế thì còn gì tuyệt vời hơn khi hành động này mang đầy đủ các yếu tố marketing hấp dẫn: Tiếp cận khách hàng 1:1, bảo đảm chất lượng sản phẩm bằng kinh nghiệm thực tế, "khuyến mãi" sản phẩm bằng văn hóa địa phương…

Cách đây chưa đến 1 tuần, tại xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) đã mở các gian hàng bán sản phẩm đặc thù của địa phương. Chủ tịch xã đích thân đến tận các gian hàng giới thiệu sản phẩm với du khách. Ông còn hướng dẫn cụ thể người dân cách livestream bán sản phẩm tự tay mình trồng trọt. Sự thú vị và độc đáo của từng món hàng được bán theo cách này chắc chắn sẽ làm mềm lòng bất cứ du khách nào.

Xa hơn, chúng ta cũng thường thấy các quan chức cao cấp nước ngoài khi ngoại giao cũng rất khéo léo giới thiệu sản phẩm đặc trưng của quốc gia với thế giới. Cách đây chưa lâu, Bộ Nông nghiệp Mỹ chiêu đãi quan khách nước ngoài bằng bữa tiệc thịt nướng đúng kiểu Mỹ. Tất nhiên là ngon miệng, đủ sự trân trọng mà ai cũng hài lòng. Nhưng phía sau bữa tiệc là gì? Chính là sự giới thiệu khéo léo về các cánh đồng cỏ bạt ngàn của quốc gia, là những nông trại chăn nuôi ngút ngàn, là ngành công nghiệp thịt bò, thịt cừu… của Mỹ. Buổi tiệc này về mặt marketing không có nhiều khoảng cách với buổi livestream bán sầu riêng ở vùng đất huyền sử Tây Nguyên.

Livestream bán hàng cùng nông dân, giới thiệu những ngành kinh tế chủ lực của địa phương mời gọi đầu tư, phát động chiến dịch giới thiệu, quảng bá hàng Việt Nam với thế giới… khác cấp độ nhưng cùng mục đích. Đừng tưởng bán một quả sầu riêng của nông dân tự trồng là chuyện nhỏ. Nó chính là những bước chân trên một con đường thương mại mà hầu hết các quốc gia đang trải qua. Mục tiêu là dân giàu - nước mạnh.