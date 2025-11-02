Ngày 2-11, thông tin từ Đội Tuần tra CSGT đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết sản phụ và bé gái sơ sinh nặng 3,5kg đều đang khỏe mạnh.

CSGT trên đường cao tốc hỗ trợ xe khách đưa sản phụ vào bệnh viện sinh bé gái 3,5kg

Trước đó, khoảng 21 giờ 5 phút ngày 1-11, tài xế Hồ Chí Nguyện (43 tuổi) lái xe khách giường nằm biển số TP Cần Thơ chạy trên đường cao tốc từ hướng miền Tây lên TP HCM.

Lúc này, trên xe có một sản phụ tên L. (27 tuổi) đang có dấu hiệu chuyển dạ sinh con. Ngay lập tức, tài xế Nguyện đã gọi điện thoại nhờ tổ CSGT cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ hỗ trợ dẫn đường vào bệnh viện.

Tiếp nhận thông tin, trung tá Trần Xuân Trường dùng xe đặc chủng cùng đại úy Đoàn Hoàng Long mở đường cho xe khách đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp để cấp cứu.

Trong quá trình di chuyển, sản phụ đã sinh bé gái ngay trên xe. Khi đến bệnh viện, sản phụ và bé được hỗ trợ, xử trí ổn định.