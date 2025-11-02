HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Sản phụ sinh con trên xe khách, may mắn được CSGT hỗ trợ nên an toàn

Hải Đường

(NLĐO)- Khi thấy sản phụ có dấu hiệu sinh con, tài xế xe khách đã gọi điện thoại nhờ tổ CSGT hỗ trợ dẫn đường vào bệnh viện kịp thời

Ngày 2-11, thông tin từ Đội Tuần tra CSGT đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết sản phụ và bé gái sơ sinh nặng 3,5kg đều đang khỏe mạnh.

Sản phụ sinh con trên xe khách, may mắn có CSGT hỗ trợ nên an toàn - Ảnh 1.

Sản phụ sinh con trên xe khách, may mắn có CSGT hỗ trợ nên an toàn - Ảnh 2.

Sản phụ sinh con trên xe khách, may mắn có CSGT hỗ trợ nên an toàn - Ảnh 3.

CSGT trên đường cao tốc hỗ trợ xe khách đưa sản phụ vào bệnh viện sinh bé gái 3,5kg

Trước đó, khoảng 21 giờ 5 phút ngày 1-11, tài xế Hồ Chí Nguyện (43 tuổi) lái xe khách giường nằm biển số TP Cần Thơ chạy trên đường cao tốc từ hướng miền Tây lên TP HCM.

Lúc này, trên xe có một sản phụ tên L. (27 tuổi) đang có dấu hiệu chuyển dạ sinh con. Ngay lập tức, tài xế Nguyện đã gọi điện thoại nhờ tổ CSGT cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ hỗ trợ dẫn đường vào bệnh viện.

Tiếp nhận thông tin, trung tá Trần Xuân Trường dùng xe đặc chủng cùng đại úy Đoàn Hoàng Long mở đường cho xe khách đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, tỉnh Đồng Tháp để cấp cứu.

Trong quá trình di chuyển, sản phụ đã sinh bé gái ngay trên xe. Khi đến bệnh viện, sản phụ và bé được hỗ trợ, xử trí ổn định.

Tin liên quan

CSGT TP HCM vào cuộc vụ "đinh tặc" rải đinh trên đường Đỗ Mười

CSGT TP HCM vào cuộc vụ "đinh tặc" rải đinh trên đường Đỗ Mười

(NLĐO) - "Đinh tặc" lại xuất hiện trên đường Đỗ Mười, TP HCM gây bất an cho người dân.

Nước tràn qua Quốc lộ 1 ở Đà Nẵng, CSGT cấm đường, phân luồng lên cao tốc

(NLĐO) – Mưa lớn, hồ Phú Ninh xả nước điều tiết, nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 qua địa phận phía Nam TP Đà Nẵng bị ngập không thể lưu thông.

Từ hình ảnh, clip người dân cung cấp, CSGT Đồng Nai xử lý loạt trường hợp vi phạm

(NLĐO)-Nhiều tài xế chuyển làn ẩu, chở hàng cồng kềnh, đi ngược chiều… bị người dân ghi lại cung cấp tới Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai

tỉnh Đồng Tháp đường cao tốc CSGT Bộ Công an sản phụ giảm ùn tắc giao thông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo