Từ hình ảnh, clip người dân cung cấp, CSGT Đồng Nai xử lý loạt trường hợp vi phạm

Ngày 25-10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Đồng Nai đã lập nhiều biên bản xử lý các tài xế vi phạm từ hình ảnh, clip do người dân cung cấp.

CLIP các tài xế điều khiển xe vi phạm bị người dân quay lại

Cụ thể, Trạm Cảnh sát giao thông Đồng Phú đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế P.N.L. (41 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi chở hàng rời không che chắn và xếp hàng vượt quá chiều cao quy định.

Trước đó, thông qua kênh tiếp nhận phản ánh trên Zalo của Trưởng Phòng CSGT, đơn vị nhận được clip do người dân ghi lại cảnh một xe ô tô tải có dấu hiệu vi phạm trong quá trình lưu thông trên tuyến Quốc lộ 14.

Từ hình ảnh người dân cung cấp, lực lượng CSGT xác định phương tiện vi phạm là xe tải biển kiểm soát 51D-495... do tài xế P.N.L. điều khiển, lưu thông qua địa bàn xã Nha Bích.

Sau khi mời tài xế lên làm việc, tổ công tác xác định người điều khiển phương tiện đã chở hàng rời nhưng không thực hiện che chắn theo quy định và xếp hàng vượt quá chiều cao cho phép của xe, làm rơi vãi vật liệu xuống mặt đường, gây mất an toàn giao thông đối với các phương tiện phía sau.

Căn cứ quy định, Trạm CSGT Đồng Phú đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với lỗi điều khiển xe chở hàng rời mà không có bạt che đậy; chở hàng vượt quá chiều cao cho phép với tổng mức xử phạt 8 triệu đồng.

Đồng thời trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe của tài xế P.N.L. theo quy định.

Hình ảnh một chiếc taxi đi ngược chiều bị xử lý

Tương tự, Đội CSGT đường bộ số 4 đã mời làm việc và lập biên bản vi phạm đối với tài xế N.V.T. (56 tuổi, ngụ Đồng Nai) về hành vi chuyển làn không đúng nơi quy định.

Trước đó, người dân đã ghi lại clip chiếc xe bán tải 93C-164... tạt đầu phương tiện khác trên tuyến ĐT741 (đoạn qua Bình Phước) và gửi phản ánh qua Zalo của Trưởng phòng CSGT. Hành vi này gây nguy hiểm cho các phương tiện phía sau.

Làm việc tại cơ quan công an, tài xế thừa nhận sự việc. Sau xác minh, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt theo quy định.

Một trường hợp khác là tài xế L.S.H. (40 tuổi) bị Đội CSGT đường bộ số 3 lập biên bản xử phạt vì điều khiển taxi 93H-071... đi ngược chiều trên tuyến ĐT752B, phường Minh Hưng.

Sự việc được người dân ghi lại, cung cấp, giúp lực lượng CSGT nhanh chóng xác minh và mời tài xế lên làm việc. Người điều khiển đã thừa nhận vi phạm.

Căn cứ quy định, Đội CSGT đường bộ số 3 đã lập biên bản xử phạt và tạm giữ giấy phép lái xe theo quy định.