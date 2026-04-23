Khoa học

Sinh vật lạ lộ diện sau 210 triệu năm vùi ở Trang Trại Ma

Anh Thư

(NLĐO) - Một loài sinh vật hoàn toàn mới đã được các nhà khoa học Mỹ ghi danh: "Cá sấu bình minh than khóc" Eosphorosuchus lacrimosa.

Theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the Royal Society B, sinh vật cổ đại Eosphorosuchus lacrimosa là một loài mới được xác định thông qua "mẫu vật bỏ quên" tại Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Yale Peabody (Mỹ).

Hóa thạch của sinh vật này đã được khai quật tận năm 1948 tại một địa danh có cái tên u ám "Ghost Ranch", tức "Trang Trại Ma", nơi gắn liền với những tin đồn về ma quỷ và các vụ giết người bí ẩn ở bang New Mexico - Mỹ.

Sinh vật lạ lộ diện sau 210 triệu năm vùi ở Trang Trại Ma - Ảnh 1.

Sinh vật mới được phát hiện Eosphorosuchus lacrimosa (trái) bị một loài cá sấu cổ đại khác là Hesperosuchus agilis (bên phải) quấy rầy gần xác một con Coelophysis - Ảnh đồ họa: Julio Lacerda

Theo nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Bhart-Anjan Bhullar, nhà cổ sinh vật học tại Đại học Yale và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Yale Peabody, Eosphorosuchus lacrimosa đã lang thang trên Trái Đất từ 210 triệu năm trước, tức trong kỷ Tam Điệp.

Họ Eosphorosuchus của nó có nghĩa là "cá sấu bình minh", vì đây là một họ cá sấu cực kỳ cổ xưa, thuộc giai đoạn "bình minh" trong lịch sử tiến hóa của dòng dõi cá sấu.

Trong khi đó, "lacrimosa" trong tên loài có nghĩa là "than khóc", lấy ý tưởng từ việc nó được khai quật từ Trang Trại Ma.

Loài bò sát này là một kẻ săn mồi chạy nhanh với đôi chân sau to khỏe, đôi chân trước nhỏ và mảnh hơn.

Nó cũng có mõm ngắn, hộp sọ được gia cố chắc chắn và cơ hàm phát triển tốt, hoàn hảo để tạo ra một cú đớp mạnh kinh khủng và ngoạm chặt con mồi lớn.

“Ngoài cấu tạo giải phẫu độc đáo và lịch sử bảo tồn đặc biệt, mẫu vật này còn chứng minh tiềm năng của các bộ sưu tập bảo tàng hiện có trong việc tiếp tục hé lộ những hiểu biết mới về lịch sử sự sống" - tiến sĩ Bhullar nói với Sci-News.

Sinh vật này cũng bổ sung cho mảnh ghép về hệ sinh thái kỷ Tam Điệp phong phú ở khu vực ngày nay là Bắc Mỹ, nơi các loài cá sấu cổ đại khác cũng từng được tìm thấy.

Bảo tàng hóa thạch sinh vật lạ Trang Trại MA Ghost Ranch
