Sáng 1-5, lộ diện nhiều người ở 3 tỉnh trúng xổ số miền Nam

Sáng 1-5, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nhiều khách hàng ở 3 tỉnh Tây Ninh, Vĩnh Long và Đồng Nai trúng giải độc đắc và giải an ủi vé số của 2 đài là Tây Ninh và An Giang.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 30-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Tây Ninh, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tây Ninh mở thưởng chiều 30-4, giải độc đắc (dãy số 113144) được xác định "ở lại" tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho nhiều khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 13 vé Tây Ninh là đại lý vé số Kim Dung ở xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Tây Ninh được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh và tỉnh Đồng Nai. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Kim Dung ở tỉnh Tây Ninh và đại lý vé số Kim Tuyến ở tỉnh Đồng Nai.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Tây Ninh, giải độc đắc (dãy số 744577) của vé số An Giang được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé An Giang là tiệm vàng Kim Lan 2 ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Giải an ủi của vé số An Giang cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là tiệm vàng Kim Lan 2 và đại lý vé số Lê Ngọc ở tỉnh Vĩnh Long.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số An Giang cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long; còn giải độc đắc của vé số Tây Ninh trúng tại TPHCM.

Xổ số miền Nam ngày 1-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương. Ảnh: ĐLVS Thanh

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 1-5 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương.