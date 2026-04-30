Ba giải độc đắc xổ số miền Nam cùng lộ diện vào chiều 30-4

Chiều 30-4, trước khi kết quả mới của xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra nơi có khách hàng trúng giải độc đắc của 3 đài là Đồng Nai, Sóc Trăng và Vũng Tàu.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 29-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Đồng Nai trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Thanh Khoa

Theo đó, vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 29-4, giải độc đắc (dãy số 537291) được xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho 2 khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 3 vé Đồng Nai là đại lý vé số Thanh Khoa ở phường Hòa Thành và đại lý vé số Thanh Tâm ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Đồng Nai, giải độc đắc (dãy số 381546) của vé số Sóc Trăng được xác định trúng tại tỉnh Cà Mau.

Nơi đổi thưởng cho những khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 1 vé Sóc Trăng là đại lý vé số Hổ ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Giải độc đắc của vé số Sóc Trăng trúng tại tỉnh Cà Mau. Ảnh: ĐLVS Hổ

Vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 28-4, giải độc đắc (dãy số 718994) đến chiều 30-4 mới xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng tại tỉnh Đồng Nai.

Giải độc đắc của vé số Vũng Tàu trúng tại tỉnh Đồng Nai. Ảnh: ĐLVS Hải Trinh

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 5 vé Vũng Tàu là đại lý vé số Hải Trinh ở xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Vũng Tàu và vé số Sóc Trăng cùng trúng tại tỉnh Tây Ninh; còn giải độc đắc của vé số Đồng Nai trúng tại TPHCM.

Xổ số miền Nam ngày 30-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Ảnh: ĐLVS Thành Phát

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 30-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.